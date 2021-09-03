Пугали тотальной распродажей, а между тем у «Локомотива» мощнейшая трансферная кампания в РПЛ

1630658619

вчера, 11:43

Потратили 30 миллионов евро.

Потери

В конце июля Нобель Арустамян сообщил о намерении «Локомотива» расстаться с рядом ведущих игроков. По данным инсайдера, Томас Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал им приобрести Гжегожа Крыховяка, Фёдора Смолова, Антона Миранчука, Дмитрия Баринова, Пабло и Дмитрия Живоглядова.

За месяц с хвостиком и за 5 дней до закрытия трансферного окна в РПЛ покинул «железнодорожников» только Гжегож Крыховяк, который отправился в «Краснодар». Чуть раньше «Локомотив» не смог удержать Максима Мухина, получившего выгодное предложение от ЦСКА , свободными агентами покинули команду Владислав Игнатьев и Антон Коченков.

Можно также напомнить о завершении карьеры Ведрана Чорлуки и об уходе Эдера, который так и не нашел себе новый клуб. Скорее всего, в ближайшие дни «Локомотив» расстанется с кем-то еще, но после такой закупки уже ничего не страшно. Ральф Рангник и Томас Цорн сделали солидные покупки — дорогие и сердитые.

Новички

- В общей сложности «Локомотив» потратил на новичков 30.18 млн евро (данные «Трансфермаркта»). Выручка от продаж Крыховяка и Мухина — всего 4.17 млн евро.

- Джирано Керк и Тин Едвай — самые возрастные из новобранцев, им по 25 лет. Тикнизяну 22 года, Марадишвили — 21, Бека Бека — 20, Анджорину — 19. «Локомотив» действует с оглядкой на будущее, Рангник рассчитывает, что его ставки будут расти по мере прогресса футболистов.

- Сейчас в составе «Локомотива» 9 иностранцев, но уже известно временное решение лимитной проблемы: из заявки на РПЛ будет исключен травмированный Зе Луиш, которого Томас Цорн с удовольствием продал бы еще раз, как из «Спартака» два года назад.

Великолепная семерка

«Локомотив» еще подписал 18-летнего белорусского полузащитника Кирилла Зиновича, однако полузащитника 2003 года рождения пока не рассматривают в качестве игрока первой команды. Он будет играть за «Казанку» в ФНЛ -2.

Максим Ненахов (Россия, 22 года)

Трансфер: из «Ахмата» за 2 млн евро.

- «Локомотив» подписал цепкого правого защитника еще в начале лета, но в стартовых турах РПЛ Максим сыграл всего несколько минут в матче с «Динамо», в то время как Рыбчинский, Сильянов и Живоглядов выходили в стартовом составе на его позиции. То есть он №4 справа в защите у Марко Николича.

- Ненахова такое положение не устраивает, он просит клуб отпустить его за игровой практикой. Интерес к Максиму в последние дни лета проявляли «Рубин», «Ахмат» и «Ростов». Впрочем, руководство «Локо» и лично Ральф Рангник категорически против ухода защитника.

Тин Едвай (Хорватия, 25 лет)

Трансфер: из «Байера» за 4 млн евро.

- На счету Едвая 26 матчей за сборную Хорватии и больше 100 встреч за леверкузенский «Байер».

- Он сразу стал основным защитником «Локо», пару в центре обороны Тину составляли Станислав Магкеев и Пабло. В каждом матче, который Едвай начинал с первых минут, «железнодорожники» пропускали по одному голу (от «Зенита», «Краснодара» и «Динамо»).

Наир Тикнизян (Россия, 22 года)

Трансфер: из ЦСКА за 4 (+1) млн евро.

- «Локомотив» собирался забрать Тикнизяна из ЦСКА по окончании сезона 2020/21, но тогда Наир решил остаться «армейцем» и был счастлив принять такое решение. Спустя полтора месяца Тикнизян поменял мнение и клуб, после чего признался, что на него повлияло непонимание методов работы Алексея Березуцкого.

- Марко Николич дважды выпустил Наира на замену в четырех матчах. Место в стартовом составе «Локомотива» молодому футболисту не совсем гарантировано.

Алексис Бека Бека (Франция, 20 лет)

Трансфер: из «Кана» за 6 (+1) млн евро.

- Матч против «Динамо» стал дебютом для Бека Бека в элитных дивизионах, во Франции он играл только в Лиге 2 за «Кан».

- Бека Бека стал первым стратегическим трансфером Ральфа Рангника в «Локомотиве». Молодой иностранец, которого явно хотят развить и продать в три раза дороже.

Джирано Керк (Нидерланды, 25 лет)

Трансфер: из «Утрехта» за 5 млн евро.

- Первый голландский футболист в истории «Локомотива».

- В сезоне 2020/21 правый вингер Керк забил 8 голов и сделал 6 ассистов в матчах Эре, а по сумме xG + xA (ожидаемые голы + ожидаемые ассисты) вошел в топ-6 среди всех футболистов голландского чемпионата.

- Керк — классический правый вингер в традиционной для Нидерландов схеме 4-3-3, но Марко Николич не использует эту расстановку, что определенно усложнит адаптацию быстрого и резкого, но узкопрофильного футболиста в России.

Константин Марадишвили (Россия, 21 год)

Трансфер: из ЦСКА за 6 (+1) млн евро.

- Второй воспитанник ЦСКА , перебравшийся в «Локомотив» этим летом. Месть за Максима Мухина? Впрочем, Мухин достался «армейцам» за копейки, а вот «железнодорожники» выложили за Тикнизяна и Марадишвили 10 миллионов евро и еще 2 млн могут отдать в качестве бонусов.

- Кажется, что у «Локомотива» теперь излишек футболистов в центре полузащиты: Баринов, Куликов, Магкеев (может сыграть и в защите), Бека Бека, Марадишвили могут сыграть в опорной зоне; Жемалетдинов, Антон Миранчук и Анджорин — на позиции центрального атакующего хавбека. Вполне вероятно, с кем-то из них клуб расстанется до конца трансферного окна.

Фаустино Анджорин (Англия, 19 лет)

Трансфер: аренда из «Челси» до 30 июня 2022 года.

- Атакующий полузащитник молодежной команды «Челси» взял в «Локомотиве» 10-й номер, принадлежавший легенде клуба — Дмитрию Лоськову, который сейчас входит в тренерский штаб.

- Анджорин проведет сезон в «Локо» на правах аренды, а следующим летом российский клуб сможет выкупить Фаустино за 20 миллионов евро. При этом «Челси» оставит за собой право первоочередного обратного выкупа воспитанника за 40 млн. евро.

- 19-летний полузащитник принял участие в пяти матчах главной команды «Челси» (в общей сложности 153 минуты).

- Фанаты «Челси» высокого мнения об Анджорине, который с 7 лет занимался в академии «синих». Некоторые даже считают, что он заслужил место в главной команде, поэтому должен был там оказаться вместо приобретенного в дедлайн у «Атлетико» Сауля, «потому что сильнее испанца».