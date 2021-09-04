ЦСКА зовёт игрока «Милана» после продажи Влашича. Бабаев компенсирует промахи, заработав 42 млн евро

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вчера, 12:26

Без приманки в виде ЛЧ пошли спорные сделки.

Кастильехо – лидер для середняка

Спортивный директор «Милана» Массара подтвердил интерес к Самуэлю. Арустамян добавил инсайд – Бабаев и Мальдини ведут переговоры об аренде 26-летнего испанца в ЦСКА . «Россонери» считают каждый евро, поэтому согласны на бесплатное одолжение, «армейцы» возьмут на себя зарплату игрока. Не худший вариант, уход Влашича сделал выбор в атаке скуднее.

Когда у Кастильехо была полная свобода действий в «Вильярреале», и при этом его не нагружали силовой работой, то получали классического вингера. Фанатам ЦСКА , которые помнят Красича или Тошича, объяснения не нужны. Алексей Березуцкий, видать, фанат подхода тех времен, ведь Кастильехо – левша с правого фланга, который готов накрутить одного-двух оппонентов и отдать короткий пас.

У Саму есть дриблинг, но у него невысокая результативность, поскольку находится далековато от чужих ворот. Готов принимать мяч глубоко на фланге, открывая зону для забегов правого латераля. В «армейском» случае это Фернандес. В Испании смотрелся классно, поэтому заслужил приглашение в «Милан». А в Серии А сработали не все фокусы из Ла Лиги, где дают время для принятия решений.

Кастильехо у Пиоли – игрок подмены. У него много матчей в Лиге Европы, но в чемпионате часто появлялся на замену. Получается, соскучился по постоянному месту на поле. А еще играл в схеме «4-2-3-1», которую нередко использует в новом сезоне Березуцкий. Появление Саму не прямая замена Влашичу – разные амплуа, а скорее попытка найти напарника для Эджуке. И еще констатация, что Заболотный и Чалов не сыгрались, «4-4-2» с ромбом не будет.

Фанатов злят продажи воспитанников

Березуцкий может ставить в основу Дзагоева, если Алан выдержит нагрузки, ведь доверяет атакующему хавбеку. А фанаты доверяют позиции, что нельзя терять воспитанников. Одно дело найти Карпову игровую практику в аренде, когда ЦСКА перешел на схему с четверкой защитников. Достойно смотрится Дивеев, есть Васин, Фукс, пытался играть в центре защиты Бийол, вернется из лазарета в октябре Магнуссон.

И другое – отдать Тикнизяна и Марадшвили. Бабаев еще скрещивает пальцы, чтобы наконец заиграл олимпийский чемпион Фукс, ведь заплатили за талантливого защитника много, а получили человека с большим количеством травм. Гайч потенциал не реализовал, отправился в аренду в «Уэску». И переговоры по Влашичу затянулись – ни «Милан», ни «Эвертон» не готовы были отдать 30 млн евро, времени на поиски новичка, который станет лидером, почти не осталось.

Большие сомнения, что Кастильехо потянет такую роль. Проблема этого игрока – завершающая фаза. Техничный, резкий, правильно выбирает позицию. Но ему проще реализовать неочевидный момент, чем забить банально. То же самое по ассистам – слишком мало ключевых передач, чтобы радовать статистикой. Возможно, в РПЛ ему будет проще, но ошибки с легионерами фанаты ЦСКА не простят, ведь отдали за 12 млн евро воспитанников Марадишвили и Тикнизяна.

С одной стороны, ребятам нет места в основе – первый дублирует новичка Мухина, а второй не смотрится на левом фланге лучше всех. Поэтому Бабаев и Орешкин решили, что предложения Рангника надо принимать. Заплатили за переходы молодых «армейцев» приличные для россиян из РПЛ деньги. Но фанаты еще помнят времена, когда ЦСКА легко отказывал конкурентам, а теперь сами предлагали «Зениту» лидера. Чтобы выжить без еврокубков, отдали игроков на 42 млн евро.

Но такую тактику не применить в будущем. Заболотного в Лондон за 30 млн не заберут, и шанс отдать Чалова за огромные деньги в АПЛ Бабаев уже упустил. Как доказали последующие события, тогда Гинер зря ерепенился. Похоже, не такой уж большой запас прочности у новичков и воспитанников ЦСКА этого поколения, чтобы затягивать с расставаниями за большие деньги. Например, Гайча взяли, поскольку ждали, что его статус и стоимость контракта резко подскочат. Просчитались.

ЦСКА не хватает тренера и реализации

Реализации от Влашича с его бесконечными дальними ударами и жалобами через отца на все на свете, что связано с РПЛ . Реализации от Чалова – Федору создавали моменты, но промахи довели Заболотного до возвращения в знакомый клуб. Не хватило также реализации оригинальных тренерских идей, коих не было у Ганчаренко – помним результаты в Лиге Европы и потерю путевки в ЛЧ , что заманивала игроков уровня Тошича, Еременко, Вернблума или Фернандеса.

Лишившись этого козыря, а еще права самостоятельно принимать решения, Бабаев вынужден крутиться без бюджета и с пониманием, что деньги за Влашича – а довели «Вест Хэм» до ставки в 30 млн евро вместо изначальных восемнадцати, пойдут на зарплаты и перекрытие промаха с Гайчем. Плюс решения о продаже Тикнизяна и Марадишвили за большие деньги в «Локомотив» принимали, в том числе, на уровне руководства двух государственных контор, ВЭБ и РЖД .

В чемпионском ЦСКА все было проще, сейчас намного сложнее. Не снимаем вину ни с Ганчаренко, ни с Олича, ни с братьев Березуцких. Василий сильно хотел быть главным тренером, но отправился помогать бывшему боссу в «Краснодар», а Алексей согласился работать главным, не имея хотя бы такого опыта, как у Игнашевича. Не исключено, что при стопроцентном попадании в правильного тренера ровно этот же состав был куда успешнее. Тедеско ведь вытащил молодой «Спартак» на второе место.

ЦСКА же не хватает реализации у чужих ворот – буквально, и реализации потенциала тех же Облякова, Ахметова, или пачки молодых легионеров, которые уже не подошли в основу, вроде Сигурдссона. Мотивировать классных мастеров, как Влашич, стало сложнее. Так что попытка заполучить хотя бы Кастильехо приветствуется. Еще несколько сезонов в районе шестого места и ЦСКА потеряет еврокубковый статус, а это не исправить и временными вливаниями в новичков. Тем более что тратят обычно не деньги от нового владельца, а средства, что Бабаев выбил на трансферном рынке.