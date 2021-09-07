Австрия – Шотландия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Австрия – Шотландия, который состоится 07 сентября 2021 года
Австрия
Сборная Австрии имеет определенные проблемы с результатами в квалификации на ЧМ 2022. Коллектив не может наладить стабильную игру, ведь команда выиграла всего две игры и занимает только четвертое место в группе. Австрийцы еще могут исправить свое положение, но для этого необходимо брать максимум очков в оставшихся матчах. В предстоящем матче Австрия будет играть первым номером и с первых минут оказывать высокий прессинг.
4 сентября сборная Австрии крупно проиграла Израилю (2:5), а первого числа команда обыграла на выезде Молдову (2:0).
Шотландия
Шотландия хорошо проводит квалификацию на ЧМ 2022, однако команде попалась очень сложная группа, где за второе место до конца будут бороться три команды. Чтобы оставаться в гонке, шотландцам нельзя проигрывать предстоящий поединок, иначе команда опуститься на четвертое место и шансы на выход сведутся к минимуму. Всех болельщиков ждет интересный и упорный матч, с большим количеством борьбы и верховых единоборств.
4 сентября Шотландия обыграла Молдову (1:0), а первого числа команда уступила на выезде лидеру группы Дании (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Австрия – 1.806
- Ничья – 3.53
- Победит Шотландия – 4.99
Статистика
- Австрия выиграла четыре матча из последних десяти встреч во всех турнирах, а Шотландия выиграла три матча
- Пять из семи выездных матчей сборной Шотландии закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из семи последних встреч между Австрии и Шотландии закончились ничейным результатом
- Пять из семи последних матчей между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу Австрии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.806. Австрия является более крепкой командой и имеет последний шанс зацепиться за выход из группы. Предполагаем, что хозяева в сложной борьбе смогут одержать минимальную победу.