Австрия – Шотландия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 11:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Австрия – Шотландия, который состоится 07 сентября 2021 года

Австрия

Сборная Австрии имеет определенные проблемы с результатами в квалификации на ЧМ 2022. Коллектив не может наладить стабильную игру, ведь команда выиграла всего две игры и занимает только четвертое место в группе. Австрийцы еще могут исправить свое положение, но для этого необходимо брать максимум очков в оставшихся матчах. В предстоящем матче Австрия будет играть первым номером и с первых минут оказывать высокий прессинг.

4 сентября сборная Австрии крупно проиграла Израилю (2:5), а первого числа команда обыграла на выезде Молдову (2:0).

Шотландия

Шотландия хорошо проводит квалификацию на ЧМ 2022, однако команде попалась очень сложная группа, где за второе место до конца будут бороться три команды. Чтобы оставаться в гонке, шотландцам нельзя проигрывать предстоящий поединок, иначе команда опуститься на четвертое место и шансы на выход сведутся к минимуму. Всех болельщиков ждет интересный и упорный матч, с большим количеством борьбы и верховых единоборств.

4 сентября Шотландия обыграла Молдову (1:0), а первого числа команда уступила на выезде лидеру группы Дании (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Австрия – 1.806

Ничья – 3.53

Победит Шотландия – 4.99

Статистика

Австрия выиграла четыре матча из последних десяти встреч во всех турнирах, а Шотландия выиграла три матча

Пять из семи выездных матчей сборной Шотландии закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из семи последних встреч между Австрии и Шотландии закончились ничейным результатом

Пять из семи последних матчей между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Австрии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.806. Австрия является более крепкой командой и имеет последний шанс зацепиться за выход из группы. Предполагаем, что хозяева в сложной борьбе смогут одержать минимальную победу.