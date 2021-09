Самый крутой «Шериф» угодил в группу-римейк, где «Реал», «Интер» и «Шахтёр» вспомнят прошлую осень

Три итальянских тренера в центре правосудия по-тираспольски.

Группа «D»: «Интер», «Реал», «Шахтёр», «Шериф»

Тренер: Симоне Индзаги (Италия).

Главные летние потери: Ромелу Лукаку вернулся в АПЛ , а Ашраф Хакими продан в ПСЖ . Ну, и про Антонио Конте не забываем — тренер-чемпион покинул «нерадзурри» после завоевания Скудетто.

Главные летние приобретения: забрали Хакана Чалханоглу у соседей свободным агентом, по той же схеме подписали Эдина Джеко. А еще подписали голландца Думфриса, опытного Дармиана и хорошо знакомого главному тренеру по совместной работе в «Лацио» Хоакина Корреа.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : трехкратный победитель — 1963/64, 1964/65 и 2009/10.

Лидеры команды: Шкриньяр, Барелла, Брозович, Мартинес.

Слабые места: в трех последних сезонах «Интер» не преодолевал групповой турнир в Лиге чемпионов — катастрофа для клуба такого калибра, у «нерадзурри» словно страх перед этим турниром. Многое в этой команде держалось на Лукаку, который теперь в «Челси» потерю такого футболиста сложно компенсировать. А еще ищут вратаря, ведь возрастной Ханданович начал сдавать.

Сильные стороны: Симоне Индзаги с первой попытки вывел «Лацио» в плей-офф Лиги чемпионов, так что в отличие от «Интера» у него есть позитивный опыт. Понятно, что с Лукаку и Хакими итальянский чемпион потерял в классе, но командно «нерадзурри» могут стать сильнее с новым тренером, да и трансферную кампанию «на вход» провели вполне адекватную, пусть и скромную по тратам.

Оптимальный состав (3-5-2): Ханданович – Шкриньяр, Де Врей, Бастони – Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич – Мартинес, Джеко.

Прогноз «Соккер.ру»: «Реал» и «Шахтёр» вполне могут устроить «Интеру» четвертое кряду непопадание в плей-офф, но кажется, что Индзаги эффективно распорядится ресурсами и сыграет со своей новой командой в весенней стадии Лиги чемпионов.

Тренер: Карло Анчелотти (Италия).

Главные летние потери: «сливочные» остались без основной связки центральных защитников: Серхио Рамос не подписал новый контракт и ушел в ПСЖ свободным агентом, а Рафаэль Варан потребовал новый вызов и был продан в «Манчестер Юнайтед».

Главные летние приобретения: Давид Алаба пришел из «Баварии» свободным агентом, а в последние дни работы трансферного окна «Реал» подписал Эдуардо Камавингу. Очень хотели получить Килиана Мбаппе уже этим летом, но ПСЖ встал в позу.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 13-кратный победитель — 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/57, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18.

Лидеры команды: Каземиро, Кроос, Модрич, Бензема.

Слабые места: с каждым годом возрастным лидерам «Реала» все сложнее тянуть лямку, а теперь еще добавилась проблема в обороне. Эдер прогрессирует, Начо поддерживал высокий уровень даже на лавке, а Алаба может сыграть на разных позициях, но потеря разом двух таких глыб, как Рамос и Варан, способна шокировать любую команду.

Сильные стороны: у этой сборки «Реала» опыт и дикая уверенность в своих силах, в воротах один из сильнейших вратарей современности. Если еще Эден Азар вернется на свой уровень, и дедушка Карло раскрепостит Винисиуса, то может получиться интересная банда с учетом свежей крови в полузащите в лице Камавинги.

Оптимальный состав (4-3-3): Куртуа — Карвахаль, Эдер, Начо, Алаба — Каземиро, Кроос, Модрич — Азар, Винисиус, Бензема.

Прогноз «Соккер.ру»: «Реал» в этом сезоне не числится среди главных претендентов на победу в Лиге чемпионов, но из группы-то выходить должны спокойно.

Тренер: Роберто Де Зерби (Италия).

Главные летние потери: важных игроков «горняки» не теряли, им удалось сохранить состав и усилиться.

Главные летние приобретения: пожалуй, главный трансфер на вход — тренер Де Зерби, которого ждали в итальянских топ-клубах. Но и на футболистов потратили 46 млн евро: взяли талантливых Педриньо и Лассину Траоре, пригласили Марлона из «Сассуоло», где защитник уже работал с Де Зерби.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : четвертьфинал — 2010/11.

Лидеры команды: Пятов, Степаненко, Тете, Марлос, Соломон.

Слабые места: у «Шахтёра» очень талантливая и яркая команда, у которой игра зачастую лучше результатов. Перепады настроения тоже в порядке вещей из-за обилия южноамериканцев в составе.

Сильные стороны: в дополнение к довольно высокому уровню мастерства у «горняков» дерзость и бесстрашие, хотя Роберто Де Зерби старается уравновесить команду. Как бы то ни было, «Шахтёр» может сыграть смело и против «Интера», и против «Реала».

Оптимальный состав (4-2-3-1): Трубин — Додо, Марлон, Витао, Матвиенко — Маркос Антонио, Майкон — Тете, Педриньо, Соломон — Траоре.

Прогноз «Соккер.ру»: будут претендовать на выход из группы, но останутся третьими и попытают счастье в Лиге Европы.

Тренер: Юрий Вернидуб (Украина).

Главные летние потери: Луваннор пришел в начале лета, помог «Шерифу» пробиться в основную сетку Лиги чемпионов (4 гола и 1 ассист в 7 матчах квалификации) и в последние дни августа уехал в Саудовскую Аравию на заработки.

Главные летние приобретения: грек Атанасиадис сразу стал основным вратарем, пришелся ко двору и Момо Янсане. Выкупили контракт еще одного грека — Коловоса, который уже играл за «Шериф» в прошлом сезоне.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : здесь и сейчас — дебют в основной сетке Лиги чемпионов.

Лидеры команды: Кастанеда, Адама Траоре, Коловос.

Слабые места: «Шериф» — моська среди слонов. Состав клуба из Приднестровья оценивается в 11.83 млн евро, что по меркам Лиги чемпионов — смех и слезы. Шутят, что дневной бюджет «Реала» больше, чем годовой бюджет «Шерифа». Впрочем, это не шутка.

Сильные стороны: вне зависимости от результатов в Лиге чемпионов «Шериф» уже может записывать себя в число победителей. Сам факт попадания в основную сетку Лиги чемпионов стал огромным успехом.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Атанасиадис — Кристиано, Дуланто, Арболеда, Жульен — Тилль, Адду — Траоре, Кастанеда, Коловос — Янсане.

Прогноз «Соккер.ру»: последнее место в группе и гордость как награда.

- «Реал», «Шахтёр» и «Интер» второй розыгрыш подряд попадают в одну группу Лиги чемпионов. В прошлом году на месте «Шерифа» была гладбахская «Боруссия», SMM-щики которой пошутили по этому поводу:

Не позвали на воссоединение группы.

Not invited to the Group D reunion 😅