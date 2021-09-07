Работа над ошибками, новые травмы и капитан Смолов. А соперник сборной России больше не футбольный карлик

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сегодня, 11:16

Нам нужна еще одна победа.

Сборная России. Версия Карпина

Матчи против Хорватии и Кипра дали определенную пищу для размышлений, выявлены первые закономерности в работе Валерия Карпина на ответственном посту. Обозначим их тезисно.

1. У сборной России есть основная игровая схема: новый тренерский штаб выбрал расстановку 4-3-3, по которой в последнее время играл и «Ростов» Карпина. Против разных по классу противников — Хорватии и Кипра, сборная России действовала по схеме 4-3-3. Так что Валерий Георгиевич не кривит душой, когда говорит, что его команда стремится играть в свой футбол, не подстраиваясь под соперника. Качество исполнения пока хромает, но принципы понятны.

2. В отличие от игровой схемы, костяка у сборной России пока нет, на это есть несколько причин. Во-первых, Карпин только-только заступил на свой пост, пока находится в состоянии поиска. Во-вторых, плотный международный график с тремя матчами за 7 календарных дней неизбежно ведет к ротации. В-третьих, травмы вносят свои коррективы. Так или иначе, по сравнению с игрой против Хорватии, на Кипре тренерский штаб сделал 4 изменения в стартовом составе.

3. Травмы — бич сборной России. При Черчесове тоже случались повреждения, но 6 травм за неполный первый сбор Карпина — это нонсенс. Даниил Фомин, Дмитрий Чистяков и Сергей Петров покинули расположение сборной из-за травм, Марио Фернандес и Алексей Ионов не сыграли с Кипром, теперь и Головин мимо. Мы можем только догадываться, случайное ли это стечение обстоятельств, следствие неких специфических факторов (новые упражнения, смена медицинского штаба, резкое изменение режима питания). Конечно, имеется своя версия и у Валерия Карпина:

Большое количество травм? Первое – некоторые травмировались не здесь, а приехали после тура. Что касается того, что это может быть связано с нагрузками тренерского штаба, то у нас не было не то что высокой нагрузки на тренировке, а даже средней. Мы играем и восстанавливаемся. Травмы связаны с последним туром в РПЛ и с играми, где есть борьба и интенсивность.

4. Гильерме держит свои ворота на замке, и это является залогом хороших результатов в матчах с Хорватией и Кипром — 0:0 и 2:0. Может быть, Карпин и стремится к атакующему футболу, но конечная цель пока не совсем близка, поэтому хорошо, что оборона не подводит. Собственно, мы еще до игры с Хорватией отмечали, что в защите наиболее прочные связи: Гильерме, Джикия, Дивеев, Фернандес и Караваев и раньше играли вместе, добавился только Самошников.

5. В обоих сыгранных матчах при Карпине сборная России позволяла противникам себя перестрелять, причем почти вдвое: счет по ударам в игре с Хорватией — 8:15, против Кипра — 9:16. За две игры наши футболисты только 17 раз пробили по воротам (7 в створ, 1.91 xG) и допустили 31 удар (5 в створ, 1.52 xG). Впрочем, соотношение качества своих и чужих ударов уже не столь удручающее, как их количество.

Задача — побеждать

Последние полчаса на Кипре были ужасны, и радует, что Карпин признает это и не называет черное былым. Значит, проведет работу над ошибками. С другой стороны, в случае победы над Мальтой задача-минимум будет выполнена, 7 очков станут хорошим стартом. Конечно, нужно сначала обыграть мальтийцев, которые доставили нам проблемы в мартовском матче и уже отбирали очки у других команд в группе, но все понимают, что любой другой результат в этом матче станет катастрофой. Не очень согласен, что на качество игры совершенно плевать, но определяет успешность стартового отрезка Карпина в сборной именно результат.

Мальта стремится покинуть гильдию «карликов»

Сборная Мальты — европейский футбольный карлик — и по месту в рейтинге ФИФА , и исторически, однако текущая сборка этой команды выглядит довольно бодро по меркам своего статуса. По ходу нынешнего отборочного цикла мальтийцы забили в ворота сборной России, сыграли 2:2 со Словакией (которой мы уступили), а 1 сентября разгромили Кипр со счетом 3:0 (у нашей команды только 2:0). После этого сборная Мальты минимально уступила Словении и едет в Москву в хорошем настроении после завершения первого круга европейского отборочного турнира ЧМ -2022 в «H» не на последнем месте. Определенно, такой соперник заслуживает уважительного отношения.

Третья игра — третий состав

Вполне вероятно, в игре с Мальтой увидим на поле футболистов, которые при Карпине пока не играли. Сам главный тренер сборной России после игры с Кипром признался, что многие физически подсели к концу игры, а сопернику, уступающему в классе, никак нельзя давать преимущество свежести.

Допускаю, что увидим даже новую связку в центре обороны — Джикия + Осипенко, например. Справа в защите может сыграть даже Сутормин, которого Семак использует на этой позиции в «Зените», в центре поля пора появиться Зобнину или Мухину. Захарян должен вернуться в стартовый состав, ждем с первых минут Жемалетдинова, который забил в ворота Кипра. Ну, а капитаном будет Федор Смолов, чье появление на предматчевой пресс-конференции является надежной приметой.

Ориентировочный состав сборной России (4-3-3): Гильерме — Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников — Мухин (Зобнин), Кузяев, Ерохин — Захарян, Жемалетдинов, Смолов.