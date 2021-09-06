Клопп с очками, а Ибрагимович может стать последним. Квартет для крутых парней в Лиге чемпионов

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сегодня, 20:00

Юрген, Златан и Диего Симеоне встретят сенсацию прошлого розыгрыша турнира.

Группа «В»: «Атлетико», «Ливерпуль», «Порту», «Милан»

«Ливерпуль» (3-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Юрген Клопп (Германия).

Главные летние потери: Вейналдум не захотел продлевать контракт и оказался в ПСЖ с Месси. А вот уход Шакири в «Лион» уже вряд ли потеря.

Главные летние приобретения: подписали центрального защитника Конате из «Лейпцига» за большие деньги и на всякий случай. А еще перевели Эллиота из второй команды в первую – Клопп верит в универсала.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : победы в сезонах 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19.

Лидеры команды: Ван Дейк, Салах, Хендерсон, Робертсон.

Слабые места: «Ливерпуль» изучили. Никто больше не считает, сколько раз не смогли пройти Ван Дейка – еще посмотрим, как Вирджил сыграет на дистанции после долгого отсутствия. К «красным» привыкли, а в остальном это по-прежнему команда почти без слабых мест. Не считая отсутствия суперснайпера – на этом этапе развития команды Клоппу не помешал бы новый Левандовски.

Сильные стороны: класс основных исполнителей. Понимание, что даже Алькантара может набрать форму, хотя первый сезон ему не удался. Появление Жоты в противовес Фирмино. Умение Клоппа среагировать на неудачный отрезок – с характером у «Ливерпуля» полный порядок.

Оптимальный состав (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Кейта (Алькантара; Эллиот) – Салах, Жота (Фирмино), Мане.

Прогноз «Соккер.ру»: Клоппу гарантированы очки в этой группе после потери тех, что были у него на носу. Из группы должны выйти, но вот в плей-офф не смотрятся пока фаворитами.

«Атлетико» (10-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Диего Симеоне (Аргентина).

Главные летние потери: таких не было, ведь к уходу Сауля были готовы – отправили его в аренду, уже имея замену.

Главное летнее приобретение: вернули опытного Гризманна, чем разозлили фанатов – помнят, как Антуан радовался уходу в «Барселону», хотя поначалу говорил, что останется. Хавбек Де Пауль может быть важным новичком, хотя форвард Кунья тоже небесталанный.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : финалы 2013/14, 2015/16.

Лидеры команды: Коке, Облак, Савич, Льоренте, Суарес.

Слабые места: акцент на защите, невзирая на многолетние попытки Симеоне превратить «Атлетико» еще и в атакующую команду. Хотя и это так себе слабое место – не раз умение держать удар выручало.

Сильные стороны: надежные в защите, агрессивные, уверенные в себе бойцы. Диего Симеоне на посту вот уже десять лет, и это тоже сильная сторона «Атлетико». Чемпионство в Испании напоминает – умеют подхватить уроненный шанс на финал или трофей.

Оптимальный состав (3-1-4-2): Облак – Савич, Хименес, Эрмосо – Коке – Триппьер, Льоренте, де Пауль, Карраско – Суарес, Гризманн.

Прогноз «Соккер.ру»: группа интересная, поэтому никаких гарантий даже для чемпиона Испании, но «Атлетико» настолько упрямый, что должен быть в плей-офф.

«Порту» (15-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Сержиу Консейсау (Португалия).

Главные летние потери: на удивление обошлись без них, ведь Данило уже играл за ПСЖ , его контракт выкупили. В этот раз решили не продавать игроком пачками, хотя Марега и уехал на заработки в «Аль-Хиляль».

Главные летние приобретения: решили, что одного Пепе мало, взяли второго – из «Гремио». Еще в «Порту» есть свой Венделл, но из «Байера». Также в Португалии попробуют реанимировать карьеру Марко Груйича из «Ливерпуля».

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : победы в сезонах 1986/87 и 2003/04.

Лидеры команды: Пепе, Мбемба, Маркесин.

Слабые места: травма основного голкипера Маркесина, пропустит первые туры в ЛЧ . А еще успех в плей-офф прошлого года – Клопп и Симеоне помнят, как от «Порту» вылетел «Ювентус», постараются не повторить ту ошибку.

Сильные стороны: классная команда, что понимает собственную силу и готова жертвовать всем ради результата. Неслучайно «Порту» в прошлом сезоне был выше «Бенфики», хотя и отстал от «Спортинга». Сейчас мало что поменялось – Консейсау верит в свою команду. Это «Атлетико» на минималках.

Оптимальный состав (4-4-2): Диого Кошта (Маркесин) — Жоао Марио (Манафа), Мбемба, Пепе, Маркано (Сануси) — Отавио, Бруну Кошта, Урибе, Луис Диас — Т. Мартинес (Ф. Консейсау), Тареми.

Прогноз «Соккер.ру»: будут воевать за третье место в группе с «Миланом». Могут стать четвертыми.

«Милан» (37-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Стефано Пиоли (Италия)

Главные летние потери: Доннарумма услышал в спину оскорбления от фанатов – ушел бесплатно, Чалханоглу перебежал в «Интер», но за деньги отпустили одного Лаксальта в «Динамо», распродажи не было.

Главные летние приобретения: самый дорогой новичок – Томори из «Челси» за 29.2 млн евро. Подписали голкипера чемпионского «Лилля» Меньяна, выкупили Тонали у «Брешии» — ждут, когда появится Пирло 2.0. Забрали Жиру и арендовали Флоренци у «Ромы». Скромно, но новичков много.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : победы в сезонах 1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07.

Лидеры команды: Ибрагимович, Кьер.

Слабые места: отсутствие свежего опыта борьбы в Лиге чемпионов. «Милана» давно не было в гостях, он в клубном рейтинге УЕФА между «Брюгге» и «Янг Бойз». Также уход Доннаруммы не сделал их сильнее, хотя Пиоли и попытается выжать максимум из чемпиона Франции Меньяна.

Сильные стороны: Златан Ибрагимович и Оливье Жиру – опытные нападающие. Не обязательно будут играть вместе, но по одному тоже натворят дел. Также Пиоли не стоит недооценивать, на которых отрезках он умеет мотивировать.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Меньян — Калабрия (Флоренци), Кьер (Романьоли), Томори, Эрнандес — Тонали, Крунич — Салемакерс, Диас, Ребич (Леау) – Ибрагимович (Жиру).

Прогноз «Соккер.ру»: не повезло со жребием, рискуют стать последними, поскольку «Порту» опытнее именно в Лиге чемпионов. Но когда у тебя Златан – надо воевать до последнего удара.

Фишки группы «А»

- «Ливерпуль» против «Милана» — классика Лиги чемпионов. Пусть «россонери» пропустили шесть сезонов, теперь они возвращаются и сразу сразятся со знакомым по двум разным финалам соперником.

- Клопп уже играл против «Атлетико». Год назад «Ливерпуль» уступил дома «матрасникам», хотя сейчас уже правило выездного гола не спасет весной при нулевой разнице мячей. Зато есть что вспомнить – рубились знатно.

- У «красных» группа встреч с бывшими – «Порту» был соперником в четвертьфинале 2019-го года. А еще встречались за сезон до этого, тоже в плей-офф. Пока у англичан три победы против одной нулевой ничьей.

- Симеоне так давно работает с «Атлетико», что успел навредить «Милану» именно в Лиге чемпионов. В плей-офф 2014-го года дважды обыграл врагов своей любимой команды – «Интера». Для Диего это будут принципиальные поединки.

- В этой группе не исключены жесткие перепалки – есть Пепе, Кьер, Жиру, Ибрагимович и Суарес, хотя и у «Ливерпуля» не все паиньки. Не каждый из списка снимает о себе фильм, как Ибрагимович, но вместе напишут историю любопытной группы с двумя фаворитами и двумя крутыми аутсайдерами.