«Суперкомпьютер» дал прогноз на АПЛ сезона-2021/22. «Ман Сити» с титулом, у «Арсенала» 7% шансов на вылет

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сегодня, 12:04

Занимательная арифметика.

Американский портал FiveThirtyEight специализируется на статистическом анализе данных и рассказывает убедительные и подкрепленные красивыми цифрами истории о выборах, науке, спорте и других важных сферах жизни. Эти ребята готовы предложить алгоритм оценки вероятностей для любой ситуации с несколькими исходами, фактически это гадание на числах.

Прикладная значимость таких прогнозов всегда под большим сомнением, но внимание они притягивают и в качестве развлечения вполне годятся, хотя нотка шарлатанства чувствуется уже при использовании слова «суперкомпьютер», который якобы предсказал итоги того или иного события. В нашем случае — финальную версию турнирной таблицы АПЛ сезона-2021/22.

«Суперкомпьютер» в действительности является алгоритмом, который создали и наполнили данными люди, да и настолько сложная эта задача, чтобы задействовать какой-то особенно мощный компьютер с приставкой «супер». Впрочем, довольно скепсиса, давайте посмотрим на прогноз «искусственного интеллекта».

У шести команд 1% или больше шансов на титул. «Ман Сити» — явный фаворит

Собственно, с вероятностью в 1% АПЛ может выиграть бодренько стартовавший «Вест Хэм». Это, конечно, «слезы», но шансы «Арсенала», «Эвертона» и «Лестера» выражаются в десятичных дробях с нулем до запятой. 4% шансов на титул получил «Тоттенхэм», у которого три победы со счетом 1:0 в первых трех турах и единоличное лидерство. Кажется, что «титул» и «Тоттенхэм» — слова-антонимы, однако 4% — есть 4%. Это больше, чем у 15 команд АПЛ . И меньше, чем у четырех фаворитов:

«Манчестер Сити» — 45%

«Ливерпуль» — 21%

«Челси» — 18%

«Манчестер Юнайтед» — 8%

«Тоттенхэм» — 4%

«Вест Хэм» — 1%

Как видно, «суперкомпьютер» не особенно верит в триумфальное возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», раз ставит манкунианцев замыкающими в четверке фаворитов сезона. При этом все смотрят снизу вверх на «Манчестер Сити»: у команды Гвардиолы почти столько же шансов на титул, как и у трех ближайших конкурентов вместе взятых.

Попадание в топ-4 (квалификация в Лигу чемпионов)

Алгоритм FiveThirtyEight генерирует для каждой команды вероятность финиша на каждой из 20 строчек в турнирной таблице. Для примера взглянем на «раскодировку» шансов «Манчестер Сити»:

1-е место: 45%

2-е место: 24%

3-е место: 14%

4-е место: 8%

5-е место: 4%

6-е место: 2%

7-е место: 1%

С 8 по 20 место: около 2% в общей сложности.

Таким образом, можно прикинуть вероятность попадания команды в зону Лиги чемпионов по итогам сезона. У «Манчестер Сити», к примеру, самые высокие шансы оказаться в топ-4 — 9 из 10 или 90%. Как там у остальных?

<1%: «Норвич», «Уотфорд», «Ньюкасл», «Бернли», «Кристал Пэлас».

2%: «Брентфорд», «Саутгемптон».

3%: «Вулверхэмптон».

4%: «Лидс».

5%: «Астон Вилла».

8%: «Брайтон», «Арсенал».

12%: «Лестер».

13%: «Эвертон».

15%: «Вест Хэм».

33%: «Тоттенхэм».

53%: «Манчестер Юнайтед».

73%: «Челси».

76%: «Ливерпуль».

90%: «Манчестер Сити».

Вылет в Чемпионшип

По тому же принципу определена вероятность понижения в классе. По сути, это сумма вероятностей занять в итоговой таблице 18-е, 19-е и 20-е места. И кто же главный фаворит на путевку в Чемпионшип?

<1%: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм».

3%: «Вест Хэм», «Эвертон».

4%: «Лестер».

6%: «Брайтон»

7%: «Арсенал»

11%: «Астон Вилла».

13%: «Лидс».

16%: «Вулверхэмптон».

21%: «Брентфорд».

22%: «Саутгемптон».

33%: «Бернли».

35%: «Кристал Пэлас».

37%: «Ньюкасл».

39%: «Уотфорд».

48%: «Норвич».

Итоговая турнирная таблица АПЛ -2021/22

Учтя все вероятности, алгоритм вывел свою версию итоговой турнирной таблицы АПЛ , спрогнозировав попутно количество очков и разницу забитых и пропущенных мячей.

1. «Манчестер Сити» — 83 очка/+57 голов

2. «Ливерпуль» — 77/+40

3. «Челси» — 76/+37

4. «Манчестер Юнайтед» — 70/+28

5. «Тоттенхэм» — 64/+13

6. «Вест Хэм» — 56/+5

7. «Эвертон» — 56/+4

8. «Лестер» — 55/-1

9. «Брайтон» — 52/-3

10. «Арсенал» — 51/-5

11. «Астон Вилла» — 48/-7

12. «Лидс» — 47/-10

13. «Вулверхэмптон» — 45/-8

14. «Брентфорд» — 42/-15

15. «Саутгемптон» — 42/-15

16. «Бернли» — 38/-21

17. «Кристал Пэлас» — 38/-22

18. «Ньюкасл» — 37/-24

19. «Уотфорд» — 37/-25

20. «Норвич» — 34/-31

- Первая четверка не претерпит изменений по сравнению с прошлым сезоном, разве что преследователи «Манчестер Сити» поменяются местами.

- «Вест Хэм», «Лестер» и «Эвертон» разыграют позицию в топ-6, освобожденную «Арсеналом».

- Сами «Канониры» продолжат падение и после двух восьмых мест займут десятое. Что ж, в это не так уж сложно поверить, учитывая старт с трех поражений с общим счетом 0:9.

- Из трех новичков этого сезона только «Брентфорд» задержится в Премьер-Лиге, а «Норвич» и «Уотфорд» вернутся в Чемпионшип в компании «Ньюкасла», который вылетит из АПЛ после пяти сезонов в элитном дивизионе.

Сравните итог работы алгоритма с традиционным прогнозом «Соккер.ру», который был сделан перед стартом сезона. Посмотрим, кто окажется ближе к истине.