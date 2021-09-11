Форвард из мемов. Смешные промахи затмили успешные действия Вернера

1631367963

сегодня, 16:46

Тимо не стоит больше мазать – Тухель не простит.

Немец слишком часто эпично промахивается

С Фернандо Торресом и Моратой после перехода в «Челси» творилось нечто подобное. При желании можно собрать нарезку с неудачными действиями того же Андрея Шевченко. С учетом инфляции и других финансовых факторов, его переход в клуб в списке самых дорогих трансферов в истории АПЛ . И в числе самых неудачных переходов, ведь деньги потратили, а голы не получили.

В «Челси» не каждый нападающий заиграет, давно известно, это всегда учитывается. Лукаку в молодости не стал вторым Дрогба. Но теперь Дидье верит, что у опытного бельгийца с рекордами в сборной Бельгии получится. Посмотрим, ведь ставку на форварда сделали именно из-за действий Вернера. Фанаты «Челси» разделились. Некоторые шутят по поводу новых промахов немца из идеальных позиций и спокойно реагируют, поскольку уже привыкли.

Другие же настаивают, что футболист классный, а его промахи лишь вершина айсберга. Играет двумя ногами, хотя правша, шикарно читает игру, когда смещается на левый фланг, хотя справа тоже сыграет. Вернер круто обводит соперников. Хотя стили разные, немного напоминает подход Азара. Но как только форвард оказывается перед пустыми воротами – видим невероятные промахи. Вот и в матче с Исландией в сборной записал в коллекцию еще несколько невероятных эпизодов, а забил лишь на 88-й минуте.

Правильно говорят, что иногда Вернеру проще забить из сложной позиции, чем создать гол после выхода один на один. А комментаторы реагируют на его голы с оговоркой: «Все же он забил». В этой поправке весь Тимо. Но не всем весело, когда форварду нужно 2-3 момента для одного мяча.

Тухель понимает, что Тимо – не центрфорвард

В случае с Моратой дело в голове, психология промаха и последствия оного. В случае с Торресом – в стиле. Когда Фернандо приспособился, то определенную пользу «Челси» принес, особенно в отдельных играх в еврокубках. Шевченко беспокоила спина, да и с тренером не сдружился. А Тимо Вернер страдает, поскольку является неорганизованным человеком. Например, за всю пандемию он раз готовил себе еду сам. Просто ничего не умеет, кроме футбола.

Отварил макароны, добавил ветчину и кетчуп. В остальных случаях ему нужна доставка еды, а если хочется домашней пищи – готовила молодая жена друга. Еще повезло, что такой человек нашелся в Лондоне. Парень со смешным голосом, над которым постоянно подшучивают партнеры по «Челси», всегда на своей волне. Неорганизованность и оторванность от мира приводит к тому, что сложные маневры удаются проще, чем легкие.

Хотя по объему действий Вернер часто на высоте. Например, в прошлом сезоне АПЛ у него 8 ассистов. Конечно, по xG должен был собрать 14-15 голов вместо всего шести, но тут как раз вмешивается манера немца. Зато когда Вернер отдает передачу, а не бьет по воротам, то проявляются лучшие качества. Тимо очень быстрый, напористый, смелый и хитрый нападающий. Но не для штрафной площади, ведь позицию выбирает классно, а ударить по-человечески во многих случаях не может.

Хотя это уже психология. Приезд Лукаку может помочь Вернеру освоиться, ведь Ромелу привык к необычным форвардам рядом, вроде Мертенса в сборной, или же Лаутаро Мартинеса в «Интере». Бельгиец поддержит Вернера, если Тухель попытается наиграть связку, ведь не зря немцу платят столько денег. Но этого мало, ведь огромный Лукаку – серьезный нападающий, но сыграть за себя и немецкого напарника даже он не сможет.

Не исключено, что Вернер ещё сменит команду

Фактор Лукаку и нестабильности Зиеша с Пулишичем учитываем, как и универсальность самого Тимо. Но одновременно проблема-то в самом Вернере. В случае попадания на скамейку в клубе перед ЧМ -2022 немец точно выберет трансфер. Флик не пустит в основу сборной Германии нападающего вообще без игровой практики, пускай на позиции в центре после Клозе стабильный дефицит.

А вот трансферные варианты у Тимо есть. Поскольку нападающий молодой и разносторонний – разнообразит игру многих клубов. Возможно, Пини Захави убедит Левандовски сменить команду после этого сезона. В таком случае «Баварии» нужен форвард, а новый тренер знает особенности как раз Вернера.

Равняться на показатели Левандовски невозможно – побил рекорд Герда Мюллера, Тимо так не сможет. Но приносить пользу большому клубу футболист способен. Все мемы о нем не очень злые. Тут как «Арсенал» или «Спартак». О них шутят с пониманием, что клубы с великой историей и нелепыми решениями руководства в настоящем. Вот и к Вернеру отношение двоякое – смеются, поскольку промахи реально забавные, но и признают класс.

В «Лейпциге» был на своем месте, но не под софитами АПЛ , поэтому его промахи обсуждали реже. В сборной и «Челси» весь мир смотрит на Тимо и видит, как тот не попадает по пустым воротам. Может иначе, но нужна помощь Лукаку. И еще подсказки Тухеля, хотя их форвард уже получил. В «Ювентус» или «Баварию» в прошлое трансферное окно не перешел, хочет повоевать в АПЛ .

Ротация в Лондоне неизбежна, Маунт может играть на разных позициях, а Вернер способен ассистировать Лукаку. Этот сезон станет определяющим для немца в АПЛ . Если не реализует много моментов – точно уйдет. Для «Челси» важно, чтобы Вернер лишь вырос в цене с момента перехода, рынок оценивает 25-летнего форварда по метким передачам, а не по промахам. Но и шутки о Вернере забавные, ведь не придираются, а констатируют факт.

Редко футболист настолько высокого класса и неоспоримого таланта именно так промахивается. Один случай вызвал бы улыбку, не более, но когда промахов больше десяти – тенденция делает Тимо культовой фигурой. Но в этом статусе оставаться опасно, ведь одно дело промахнуться в матче, где итоговый счет 4:0, а другое – запороть момент в день нулевой ничьей. Пока Вернеру везет, но ходит по грани. Тимо не железно основной футболист «Челси» после прихода новичка за 115 млн евро.

У Тухеля теперь не только Сауль для подмены Жоржиньо, Канте и Ковачича, но и Вернер в качестве подмены для Лукаку. Или в роли основного в схеме «3-4-1-2» с Маунтом на позиции плеймейкера. Хотя если Мейсон и Хаверц захватят места в основе в модели «3-4-2-1», то Вернер пожалеет, что не согласился на переход в «Ювентус» этим летом. Впрочем, не исключено, что с ним лично связался Нагельсманн. «Бавария» поставила на тренера и игроков из «Лейпцига», и еще один может входить в планы, ведь намного моложе, чем Левандовски, да и закрыть может не одну позицию в атаке.

Пока же Тимо Вернер уверено выигрывает в номинации «Самые забавные промахи года». У многих по одному такому эпизоду, у немца и в клубе, и в сборной их хватает.