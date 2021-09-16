«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 16:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас», который состоится 18 сентября 2021 года

«Ливерпуль»

Несколько дней назад команда Клоппа сыграла очень сложный матч в Лиге Чемпионов, поэтому к матчу очередного тура АПЛ , игроки подойдут не самыми свежими. Тем не менее, немецкий тренер продолжает держать планку и добиваться хороших результатов. В нынешнем поединке «красные» являются очевидными фаворитами и сквозь усталость постараются набрать три очка в турнирную таблицу чемпионата.

15 сентября «Ливерпуль» обыграл в Лиге Чемпионов «Милан» (3:2), а 12 числа команда обыграла на выезде «Лидс» в чемпионате Англии (3:0).

«Кристал Пэлас»

До прошлого тура у «Кристал Пэлас» ничего не клеилось с результатами, и команда понемногу скатывалась к зоне вылета АПЛ . Однако, в прошлом матче был обыгран один из потенциальных фаворитов на самые высокие места и это дало игрокам большую уверенность в своих силах. На следующий матч игроки будут выходить с чувством, что они могут побороться за очки с «Ливерпулем». Всех поклонников АПЛ ждет неуступчивый матч с большим количеством голевых моментов в исполнении обеих команд.

11 сентября «Кристал Пэлас» крупно обыграл на своем поле «Тоттенхэм» (3:0), а 28 августа команда разошлась миром с «Вест Хэмом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.211

Ничья – 6.97

Победит «Кристал Пэлас» – 16.22

Статистика

«Ливерпуль» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних поединков «Кристал Пэлас» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ливерпуль» выиграл девять последних матчей с «Кристал Пэлас»

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.675. Хозяева находятся в хорошей форме и могут быстро реагировать на пропущенные голы, что доказали в матче с «Миланом». Предполагаем, что «Ливерпуль» сможет достаточно легко обыграть своего соперника в этой встрече.