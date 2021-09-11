«Футболисты слишком много получают». Остался лишь один способ запустить рынок

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сегодня, 11:12

Тот случай, когда Смородская права.

Из-за лимита создали негативный фон

Лимит равен неадекватным расходам на футбол. Смородская — не Грановская, но все верно говорит. Плюс тяжело сопереживать парням со дна групп ЛЧ , если им за поражения платят по 34 тысячи рублей в час. В час. Круглый год. Без выходных. И ночью тоже. Это средняя зарплата в «Зените».

В год по 37 миллиардов рублей отдают на зарплаты только в РПЛ . Уровень выплат становится темой каждый раз, когда сборная или клубы уступают. Лимит, который является ключевым фактором, почему российским футболистам платят больше, чем они зарабатывают, формирует негативный фон. Игроков не любят другие спортсмены, их оклады ниже.

Футболистов не жалуют фанаты. Нынешняя система подарила серию убитых поколений. Завышенные оклады не помогают развивать игроков, а строго мешают. Нормализовать рынок с лимитом уже невозможно. Искусственные ограничения позволяют «пилить» бюджеты.

А многие клубы заигрывают с властью, которая по законам ФИФА не имеет права вмешиваться в футбольные дела. Пресс-секретарь главы РФ Песков это краем уха слышал, поэтому подчеркнул – вопрос лимита строго в компетенции РФС . Как и вариация потолка зарплат, хотя его тоже не разрешат.

Из-за лимита срываются крутые сделки

На данном этапе государственное финансирование ограниченное и несистемное. «Нижнему Новгороду» отсыпали денег после одной фразы президента. До этого клуб мог стать «Тамбовом» 2.0. Но это единичный случай, «Томь» может рассказать свою печальную историю, как и многие другие команды. А на другом полюсе есть «Локомотив».

Сначала сделали серию трансферов на 30 млн евро, а затем просят о 3 миллиардах рублей в год. Без премиальных от УЕФА , которые держали на плаву три года, жить на широкую ногу не смогут. И РЖД выдаст деньги. Необязательно три миллиарда, но много. Доходы падают, расходы растут. Федун говорил, что бюджет «Спартака» увеличат.

Но при лимите «красно-белые» не могут позволить себе Самошникова. Говорят, запросил зарплату в 3.3 млн евро в год. Даже если агент требовал 2.5 млн евро, то это оклад Акинфеева в ЦСКА . «Рубин» заполучил парня из «Торпедо» полтора года назад за 50 тысяч евро. Но поскольку есть лимит – Руй Витория не получил латералей.

Многие не выстрелили, когда сорвались похожие переговоры. Защитник «Балтики» Макарчук не пошел на повышение в «Спартак» по той же причине. Два перспективных игрока не в Лиге Европы, Самошников не наберется опыта в интересах сборной. Все из-за худшего финансового порождения лимита – неадекватных запросов.

Из-за лимита переплачивают иностранцам

Свежий пример – переговоры ЦСКА и Кастильехо. Самуэля завербовали те же перцы, что Бэйла, Грилиша и Маунта. И поскольку тамошнее агентство славится жесткостью, предложили «армейцам» или заплатить один миллион евро комиссии за аренду, а самому Самуэлю выдать 3.5 млн евро за год, или оставаться с Кучаевым.

Гинер и Бабаев удивились, ведь Мальдини предлагал взять на себя 2 млн евро зарплаты Кастильехо. Ни о какой комиссии речь не шла. Против ЦСКА сработала репутация «богатых русских». За «россонери» испанец готов играть за 2 млн евро, а за ЦСКА только за 3.5. Сделка сорвалась, и это правильное решение.

Но даже прекрасным игрокам, вроде Чорлуки, нигде в топ-5 не выдали бы 4.5 млн евро за сезон. У Вертонгена в «Тоттенхэме», где сам хорват играл раньше, зарплата была ниже. А бельгиец – легенда «шпор». И единственная веская причина, почему агенты легко выбивают для условного Дриусси 2.7 млн евро в год, это лимит.

Агент видит, сколько платят россиянам и говорит: «Мой игрок сильнее, значит, должен получать больше». В Серии А или Ла Лиге таким образом не поторгуешься, а представители Кастильехо могли разрушить систему оплаты труда в ЦСКА . Все помнят историю Денисова и Халка. Нельзя переплатить одному – можно легко уничтожить коллектив.

Из-за лимита плевали на детский футбол

Парадокс, но факт. «Спартак» отдал агентам в одном из сезонов 25 млн евро. Достаточно, чтобы спокойно жили десятки маленьких региональных школ, где упор не столько на красивые сооружения, как на качественные искусственные поля и обученных педагогов. Постоянно говорят, что не хватает детских тренеров, но где видите программу от РФС ?

Только голландцы, для которых крутая подготовка детей – полувековая норма, упомянули об этом. Годовая зарплата Дзюбы — это шикарная региональная зарплата для 430 детских тренеров. Знаменитая теперь отсылка к Олимпиаде говорит о полном незнании предмета, и это печально.

Из-за лимита существуют десятки методов освоить деньги, а не выдать их на обучение и мотивацию, например, детских наставников. Новый Головин из провинции найдется лишь случайно. Многие не понимают, что отмена лимита – война против аналога мафии. Мафии, которая забирает у игроков по 10 % их дохода.

Многие агенты рассказывают футболистам, что это именно благодаря их связям нужные люди шепчут, что лимит – благо в интересах сборной. И прописывают в контрактах откат в размере десяти процентов. Все законно, но дико. Аналог мафии процветает, ведь кормится 37 миллиардами рублей в год.

Чем меньше легионеров – тем больше пирог местных. Хотя даже на уровне вторых команд, вроде «Спартака», умудряются хорошенько поживиться. И главная мысль пропаганды лимита — якобы сборная на нем держится. Расскажите бельгийцам, датчанам, англичанам, испанцам или итальянцам.

Из-за лимита растет отставание от топ-5

Промежуточный вариант «10+15» мог спасти пару лет назад. Но результаты в еврокубках показывают – футболисты потеряли мотивацию. Даже трудолюбивые или талантливые. Вот Зобнин и Соболев не проходят в основу сборной.

У Романа зарплата за прошлый сезон была в 5 раз выше, чем у чемпиона Европы Локателли. У Александра по новому контракту оклад больше, чем у чемпиона Европы Берарди. И как финансовое порождение лимита помогает сборной? Смолов играет год через три, но зарплату ему платили всегда.

И качество футбола против Мальты тоже симптом. Физическая готовность не в приоритете, и так сойдет. А вот если добавить рынок, то безумные расходы можно сократить, конкуренция чуточку, но вырастет. Сэкономленные деньги логично пустить на образование тренеров. Их квалификация тоже под вопросом.

Противники отмены лимита всегда говорят, что может случиться. Кормят страшилками. А сторонники перемен оперируют строго фактами. Уже потеряно место в рейтинге УЕФА . Уже есть поражения в еврокубках. Сборная уже была четвертой на Евро. Уже бразильцы в основе национальной команды. РПЛ уже не зарабатывает.

Молодые футболисты уже скатились, получив незаслуженные на поле миллионы. Игроки уже знают, что не нужно быть вежливым с фанатами, как Неймар по контракту с ПСЖ . Парней из РПЛ убедили, что лимитная мафия всегда заступится и победит. Нужен системный подход к футболу на всех уровнях, а его много лет нет.

Дорого обходится незнание, что сборная Румынии была в Токио, а Италии не было, и это не говорит о кризисном состоянии команды Манчини, которая поставила мировой рекорд по серии без поражений.