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Зобнин: «Лично мне хотелось бы видеть в лиге сильных иностранцев»

14 сентября 2021, 14:27

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал слухи о возможной отмене лимита на легионеров в российском футболе.

Лично мне хотелось бы видеть в лиге сильных иностранцев. В Англии, например, учитывается процент сыгранных матчей за свою сборную. Может, и нам стоит внедрить что-то аналогичное или ориентироваться на рейтинги. Раньше в «Зените» были Халк, Витсель, Хави Гарсия и Данни, в ЦСКА — Хонда и Вагнер, в «Динамо» при мне был шикарный подбор легионеров.

Поэтому если в каждой команде будет по восемь сильных иностранцев, то это уже совсем другой разговор.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
15 сентября в 19:20
Так в том то всё и дело, каждый за свою шкуру ратует, а сборная? На наплевать... Тот же Зенит в лице Семака жалуется что не могут купить достаточно легов... А где их некогда легендарная школа, которая выпускала Кержаковых, Быстровых, Аршавиных и многих других?
Вот сейчас можно на поле выпускать 7 легов, но вот и купите 7 легов высочайшего уровня и неужели четырёх не найдете по всей России?
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
14 сентября в 20:15
Так отмена лимита нужна только для топ клубов, а не для тех, котрых ты перечислил.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
14 сентября в 18:09
Ну так получается, что проблема то не в лимите, о котором сейчас только ленивый не говорит. И накой нам его отменять тогда? Проблема как раз в тех о ком ты упомянул, в агентах и прочих дельцах, которые на этом зарабатывают. Отмена лимита грозит наплывом второсортных и даже третьесортных игроков. Селюк, что просто так яро за это борется. Он хоть одного хорошего лега в Россию привёз? Вот где надо порядок наводить, и ценники у наших сразу спадут.
По мне так лимит надо ужесточать, даже не в плане количества, а в плане качества. Пример хотя бы с АПЛ взять, там не всех пускают, только тех кто проходит жёсткую процедуру отбора.
112910415
112910415
14 сентября в 17:53
сильно сильные не приедут
Gahi
Gahi
14 сентября в 17:19
А рядом с ними играли замечательные футболисты которые и в сборной отличились в 2008 году. Удачи
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
14 сентября в 17:10, ред.
Мне кажется, тут сразу несколько факторов:

1) Сильные игроки не поедут в РПЛ, как бы их не уламывали деньгами. Ну или запросят 4-5 млн лички, а её потянет только Зенит. Прибавляй сюда наценку "за вредность" +10-15 млн к стоимости игрока.
2) Вокруг трансферов часто крутятся всевозможные агенты-посредники-советчики. Взять хотя бы парочку Трабукки-Бегемот. Почти каждый трансфер оформляют лично, или через своих доверенных лиц. Отсюда в первую очередь участие в сделках, где можно поиметь комиссионные. А клубы вынуждены брать тех, кого предлагают агенты. Вот и везут в Россию Ханни, Петковичей, Кофрие и прочих Райковичей.
3) ЦСКА, Спартак, Краснодар - в кризисе, Локо и Динамо на подъеме, Зенит пока выжидает с трансферами, а Рубин покупает легионеров средней руки. Прошли времена, когда выкидывали за Халко-Витселей по 100 млн, сейчас ведь и ФФП давит. А еще и врейтинге УЕФА скатились. Теперь ЛЕ будет за счастье, а о ЛЧ только мечтать будем. Ну и доходы упадут, так что дорогостоящие покупки исчезнут сами собой (см. 1 пункт)
cska1948
cska1948
14 сентября в 16:49
В РПЛ, как правило, едут те, на кого нет спроса в Европе, либо за деньги, которые им в Европе платить никто не будет.
sir_Alex
sir_Alex
14 сентября в 16:22
Мне тоже. А Зобнина – на лавке запасных.
протон
протон ответ Чист (раскрыть)
14 сентября в 16:12
а в чем приговор то?
Чист
Чист ответ протон (раскрыть)
14 сентября в 16:07
значит Вы сами себе приговор пишите -Вы то тогда зачем
Байкал-38
Байкал-38
14 сентября в 16:03
Пусть сторонники отмены лимита мне объяснят, почему сейчас клубы не могут купить даже пять легионеров высокого уровня?
Отменят лимит и в Урал, Арсенал (Тула), Уфа и т.д. ломанутся Месси, Роналду, Кейн, Агуэро, Левандовский, Мбаппе, Неймар, Холанд и многие остальные?
В нашей лиге и так много второсортных легов, а станет намного больше.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 сентября в 15:51
Нужные леги, чтобы зобнины пешком ходили по полю но при этом чётко посещали кассу.
STVA 1
STVA 1
14 сентября в 15:32
Все хотят!Только нетУ))
Чист
Чист
14 сентября в 15:08
наши мененджеры видать и на этих не плохо зарабатывают -а остальное им по боку -ну подумай какая им разница кокое место кто лидер -они вон за показ торгуются -игрока перепродать и кто нибудь думает о развитиеи нашего футбола -нет кому это надо -все прилично получают -ну болелы страдают -но это уж ихние проблемы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 сентября в 15:07, ред.
А не страшно прочно на лавку присесть , при наличии "сильных легионеров"?. У Федуна денег не хватит на сильных, только на Кофрие, да Хендрикса и хватило. Так что живи спокойно.
beefs
beefs
14 сентября в 14:51
Сильные леги очень дорогие, да и кто из них поедит сейчас в Россию?...
протон
протон
14 сентября в 14:48
Раньше в «Зените» были Халк, Витсель, Хави Гарсия и Данни, в ЦСКА — Хонда и Вагнер, в «Динамо» при мне был шикарный подбор легионеров.
drug01
drug01
14 сентября в 14:46
Меньше слов лучше играй.... Стоишь на месте!
shlomo2
shlomo2
14 сентября в 14:44
Эх...да где же сильных взять то.... тут и среднего тяжело уговорить
Василий 50
Василий 50
14 сентября в 14:32
Что, конкуренции хочется?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 сентября в 14:32
Хорошо когда у нас играют сильные леги!
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