Зобнин: «Лично мне хотелось бы видеть в лиге сильных иностранцев»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал слухи о возможной отмене лимита на легионеров в российском футболе.
Лично мне хотелось бы видеть в лиге сильных иностранцев. В Англии, например, учитывается процент сыгранных матчей за свою сборную. Может, и нам стоит внедрить что-то аналогичное или ориентироваться на рейтинги. Раньше в «Зените» были Халк, Витсель, Хави Гарсия и Данни, в ЦСКА — Хонда и Вагнер, в «Динамо» при мне был шикарный подбор легионеров.
Поэтому если в каждой команде будет по восемь сильных иностранцев, то это уже совсем другой разговор.
1) Сильные игроки не поедут в РПЛ, как бы их не уламывали деньгами. Ну или запросят 4-5 млн лички, а её потянет только Зенит. Прибавляй сюда наценку "за вредность" +10-15 млн к стоимости игрока.
2) Вокруг трансферов часто крутятся всевозможные агенты-посредники-советчики. Взять хотя бы парочку Трабукки-Бегемот. Почти каждый трансфер оформляют лично, или через своих доверенных лиц. Отсюда в первую очередь участие в сделках, где можно поиметь комиссионные. А клубы вынуждены брать тех, кого предлагают агенты. Вот и везут в Россию Ханни, Петковичей, Кофрие и прочих Райковичей.
3) ЦСКА, Спартак, Краснодар - в кризисе, Локо и Динамо на подъеме, Зенит пока выжидает с трансферами, а Рубин покупает легионеров средней руки. Прошли времена, когда выкидывали за Халко-Витселей по 100 млн, сейчас ведь и ФФП давит. А еще и врейтинге УЕФА скатились. Теперь ЛЕ будет за счастье, а о ЛЧ только мечтать будем. Ну и доходы упадут, так что дорогостоящие покупки исчезнут сами собой (см. 1 пункт)
1) Сильные игроки не поедут в РПЛ, как бы их не уламывали деньгами. Ну или запросят 4-5 млн лички, а её потянет только Зенит. Прибавляй сюда наценку "за вредность" +10-15 млн к стоимости игрока.
2) Вокруг трансферов часто крутятся всевозможные агенты-посредники-советчики. Взять хотя бы парочку Трабукки-Бегемот. Почти каждый трансфер оформляют лично, или через своих доверенных лиц. Отсюда в первую очередь участие в сделках, где можно поиметь комиссионные. А клубы вынуждены брать тех, кого предлагают агенты. Вот и везут в Россию Ханни, Петковичей, Кофрие и прочих Райковичей.
3) ЦСКА, Спартак, Краснодар - в кризисе, Локо и Динамо на подъеме, Зенит пока выжидает с трансферами, а Рубин покупает легионеров средней руки. Прошли времена, когда выкидывали за Халко-Витселей по 100 млн, сейчас ведь и ФФП давит. А еще и врейтинге УЕФА скатились. Теперь ЛЕ будет за счастье, а о ЛЧ только мечтать будем. Ну и доходы упадут, так что дорогостоящие покупки исчезнут сами собой (см. 1 пункт)