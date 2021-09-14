Зобнин: «Лично мне хотелось бы видеть в лиге сильных иностранцев»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал слухи о возможной отмене лимита на легионеров в российском футболе.

Лично мне хотелось бы видеть в лиге сильных иностранцев. В Англии, например, учитывается процент сыгранных матчей за свою сборную. Может, и нам стоит внедрить что-то аналогичное или ориентироваться на рейтинги. Раньше в «Зените» были Халк, Витсель, Хави Гарсия и Данни, в ЦСКА — Хонда и Вагнер, в «Динамо» при мне был шикарный подбор легионеров.

Поэтому если в каждой команде будет по восемь сильных иностранцев, то это уже совсем другой разговор.