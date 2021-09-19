«Брайтон» – «Лестер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 10:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брайтон» – «Лестер», который состоится 19 сентября 2021 года

«Брайтон»

Неожиданно для многих, «Брайтон» очень хорошо начал чемпионат и набрал девять очков в первых четырех встречах. Команда действует слаженно, как в обороне, так и атаке, что дает хороший результат. Матч с «Лестером» обещает быть очень сложным, ведь оппонент имеет хорошую атакующую линию, которая реализует свои моменты. Игроки «Брайтона» вероятнее всего, начнут игру первым номером, рассчитывая на стандарты и контратаки.

11 сентября «Брайтон» обыграл на выезде «Брентфорд» (1:0), а 28 августа команда на своем поле уступила «Эвертону» (0:2).

«Лестер»

Коллектив не выделяется стабильной игрой на данный момент и выступает с переменным успехом. После четырех стартовых туров АПЛ клуб набрал всего шесть очков, что не устраивает болельщиков руководство. Команда несколько дней назад провела матч в Лиге Европы, что также добавляет игрокам дополнительной усталости.

16 сентября «Лестер» сыграл вничью с «Наполи» (2:2) в Лиге Европы, а 11 сентября команда минимально уступила на своем поле «Манчестер Сити» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 2.82

Ничья – 3.21

Победит «Лестер» – 2.81

Статистика

«Брайтон» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Лестер» одержал только четыре победы в последних десяти поединках во всех турнирах

«Лестер» выиграл пять из шести последних встреч с «Брайтоном»

Четыре из пяти личных встреч клубов за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Брайтона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.82. «Лестер» не выглядит самым лучшим образом, к тому же, на коллективе определенно скажется усталость после матча с «Наполи». Предполагаем минимальную, но красивую победу хозяев.