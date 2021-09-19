«Ювентус» – «Милан»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 14:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» – «Милан», который состоится 19 сентября 2021 года

«Ювентус»

Подопечные Аллегри имеют большие проблемы в чемпионате Италии. Команда набрала всего одно очков в трех турах, что является настоящей катастрофой для клуба из Турина. Коллективу следует внести изменения в свою игру и постараться избегать грубых ошибок в обороне. Тем не менее, команда уверенно выиграла первый матч в Лиге Чемпионов. В матче с «Миланом» для «Юве» главное не заигрываться в атаке, забывая об обороне собственных ворот, ведь у «красно-черных» есть футболисты, которые таких ошибок не простят.

14 сентября «Ювентус» уверенно выиграл в Лиге Чемпионов у «Мальме» (3:0), а 11 числа уступил на выезде «Наполи» в Серии А.

«Милан»

«Милан» сейчас является коллективом, игру которого очень сложно предсказать на дистанции. Клуб нашел замену Доннаруме, а вот в центре поля после ухода Чалханоглу видятся определенные проблемы. Коллектив неплохо играл в первом туре Лиги Чемпионов, однако проиграл свой матч. Матч со «старой синьорой» обещает быть очень интересным, ведь обе команды умеют хорошо атаковать.

15 сентября «Милан» проиграл на выезде «Ливерпулю» в Лиге Чемпионов (2:3), а 12 числа команда обыграла «Лацио» (2:0) в чемпионате.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 2.02

Ничья – 3.69

Победит «Милан» – 3.9

Статистика

«Ювентус» выиграл только две игры из последних шести матчей во всех турнирах

Семь из восьми домашних матчей клуба из Турина завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Милан» проиграл шесть матчей из десяти последних встреч с «Ювентусом»

Три последних личных встречи между коллективами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. Четвертую потерю очков в чемпионате болельщики не простят клубу. К тому же хозяева имели на один день больше отдыха после матча Лиги Чемпионов, поэтому должны выглядеть свежее «Милана».