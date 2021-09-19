«Ювентус» – «Милан»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» – «Милан», который состоится 19 сентября 2021 года
«Ювентус»
Подопечные Аллегри имеют большие проблемы в чемпионате Италии. Команда набрала всего одно очков в трех турах, что является настоящей катастрофой для клуба из Турина. Коллективу следует внести изменения в свою игру и постараться избегать грубых ошибок в обороне. Тем не менее, команда уверенно выиграла первый матч в Лиге Чемпионов. В матче с «Миланом» для «Юве» главное не заигрываться в атаке, забывая об обороне собственных ворот, ведь у «красно-черных» есть футболисты, которые таких ошибок не простят.
14 сентября «Ювентус» уверенно выиграл в Лиге Чемпионов у «Мальме» (3:0), а 11 числа уступил на выезде «Наполи» в Серии А.
«Милан»
«Милан» сейчас является коллективом, игру которого очень сложно предсказать на дистанции. Клуб нашел замену Доннаруме, а вот в центре поля после ухода Чалханоглу видятся определенные проблемы. Коллектив неплохо играл в первом туре Лиги Чемпионов, однако проиграл свой матч. Матч со «старой синьорой» обещает быть очень интересным, ведь обе команды умеют хорошо атаковать.
15 сентября «Милан» проиграл на выезде «Ливерпулю» в Лиге Чемпионов (2:3), а 12 числа команда обыграла «Лацио» (2:0) в чемпионате.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ювентус» – 2.02
- Ничья – 3.69
- Победит «Милан» – 3.9
Статистика
- «Ювентус» выиграл только две игры из последних шести матчей во всех турнирах
- Семь из восьми домашних матчей клуба из Турина завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Милан» проиграл шесть матчей из десяти последних встреч с «Ювентусом»
- Три последних личных встречи между коллективами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. Четвертую потерю очков в чемпионате болельщики не простят клубу. К тому же хозяева имели на один день больше отдыха после матча Лиги Чемпионов, поэтому должны выглядеть свежее «Милана».