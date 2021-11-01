Пугающий Мбаппе, парочка Джокеров и Битлджус. Самые яркие образы прошедшего Хэллоуина

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01 ноября 2021, 12:29

Сладость или гадость?

Килиан Мбаппе взял за основу образ африканского принца в исполнении Эдди Мерфи из фильма «Поездка в Америку». И внес кое-какие коррективы.

В костюме Неймара явно прослеживаются мексиканские мотивы.

Раз начали с футболистов ПСЖ , то до кучи покажем не столь впечатляющие образы Кейлора Наваса и Леандро Паредеса. На контрасте, так сказать. А еще говорят, что Серхио Рамос уже учится косплеить безработного.

Проверяем будущий маршрут Килиана Мбаппе — из Парижа переезжаем в Мадрид, и отмечаем, что футболисты «Реала» знают толк в развлечениях. Марко Асенсио спрашивает: «Вы чего такие серьезные?»

Узнали этого пирата с зашитым ртом и печальным взглядом? Подсказка: это не Эден Азар. Он был в костюме самого себя.

В «Барселоне» сейчас не то настроение, чтобы дурачиться и наряжаться, но есть и исключения: Мартин Брейтуэйт не отказал себе и детям в удовольствии. Еще один Джокер в колоде, причем этот скорее нелепый, чем пугающий.

Ярким, продуманным и непопсовым костюмом порадовал полузащитник «Челси» Жоржиньо. Претендент на «Золотой мяч» вспомнил фентези-комедию Тима Бертона «Битлджус».

Поль Погба сделал макияж в стиле «Дня мертвых», который отмечается в странах Центральной Америки (Мексика, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа) в эти дни.

Большую вечеринку в стиле Хэллоуин устроил Папу Гомес. Сам полузащитник «Севильи» вырядился куклой Чаки (мотайте карусель, чтобы рассмотреть поближе).

Отмечают Хэллоуин и в семье полузащитника «Ливерпуля» Тиаго, который скрывается за маской.

Точно так же поступил и Джорджо Кьеллини, которому идет маска «восставшего из ада».

И куда же без «Игры в кальмара»? Вот этот охранник-квадрат из набившего оскомину сериала — мечтающий завершить карьеру в ЦСКА Вагнер Лав. Его спутница — Малефисента.

Другой экс-футболист РПЛ Джефферсон Фарфан позвал парочку друзей и добавил угрюмой «Игре в кальмара» латиноамериканского колорита.

Ну и раз уж зашла речь о бывших, покажем и Себастьяна Дриусси, который теперь выступает в США .

Кажется, ни один Хэллоуин не обходится без танцующего клоуна Пеннивайза из стивенокинговского «Оно». На этот раз по классике прошелся защитник «Вулверхэмптона» Нелсон Семеду.

Куда симпатичнее выглядит женская версия Пеннивайза в исполнении супруги Лукаса Окампоса из «Севильи».

Счастливого Хэллоуина желает вам Андрес Иньеста!

Не мог не отметиться в такой подборке гроза «Инстаграма» и амбассадор хорошего настроения Патрис Эвра. Француз вволю подурачился, закосплеив главную героиню в исполнении Умы Турман из фильма Квентина Тарантино «Убить Билла».