«Сельта» – «Барселона». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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06 ноября 2021, 13:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Сельта» – «Барселона», который состоится 6 ноября 2021 года

«Сельта»

«Сельта» не лучшим образом стартовала в этом сезоне чемпионата Испании и от зоны вылета ее отделяет один пункт. Команда набрала 11 очков и занимает 16 место, выиграв при этом всего один матч из пяти. Тем не менее, учитывая нынешнюю форму «Барселоны», у коллектива есть отличные шансы побороться за очки с одним из грандов испанского футбола. В игре хозяевам не смогут помочь два футболиста из-за травмы и перебора желтых карточек.

1 ноября «Сельта» разошлась миром с «Райо Вальекано» (0:0), а 28 октября команда проиграла на своем поле «Реалу Сосьедад» (0:2).

«Барселона»

Каталонцы добились двух минимальных и сложных побед над «Динамо» Киев в Лиге Чемпионов и сохранило шансы на борьбу с «Бенфикой» за второе место. Коллектив имеет гораздо большие проблемы во внутреннем первенстве страны, где занимает только девятое место с 16 очками. Такая ситуация очень огорчает болельщиков, но они верят, что это временный период. Также в команде много травмированных футболистов, которые не помогут в нынешней игре.

30 октября «Барселона» не смогла выиграть на своем поле у «Алавеса» (1:1), а 27 числа и вовсе уступила «Райо Вальекано» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 3.76

Ничья – 3.65

Победит «Барселона» – 2.07

Статистика

«Сельта» выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах, а «Барселона» одержала четыре победы

«Сельта» проиграла пять из шести последних поединков на своем поле

«Барселона» выиграла два из пяти встреч с «Селтой» за последнее время, а три матча закончились ничейным результатом

Пять из семи последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Новость о том, что Хави возглавит клуб после игр сборных, должна хорошо замотивировать «сине-гранатовых». Предполагаем, что «Барселона» сможет одержать выездную сложную победу.