«Бордо» – ПСЖ. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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06 ноября 2021, 16:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Бордо» – ПСЖ , который состоится 6 ноября 2021 года

«Бордо»

Команда не лучшим образом начала чемпионат и после 12 туров команда идет лишь на 16 месте. Это определенно не может радовать руководство и болельщиков, поэтому от тренерского штаба ждут изменений, которые позволят улучшить результаты. В клубе четыре травмированных игрока которые не смогут помочь в игре с лидером Лиги 1. «Бордо» много пропускает (24 мяча), что является третьим результатом снизу.

31 октября «Бордо» смог добыть победу в домашнем матче с «Бетисом» (3:2), а 24 числа команда сыграла вничью с «Лорьяном» (1:1).

ПСЖ

Парижский клуб является лидером чемпионата Франции и опережает ближайшего соперника на семь очков, при этом имея одну игру в запасе. Большой проблемой является большое количество травмированных игроков, среди которых Серхио Рамос и Лионель Месси. В Лиге Чемпионов коллектив идет на втором месте, и имеет хорошие шансы на выход в плей-офф. В предстоящем матче с «Бордо» зрителей ожидает интересный и зрелищный поединок.

29 октября ПСЖ обыграл на своем поле «Лилль» (2:1), а 24 числа команда разошлась миром с «Марселем» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бордо» – 10.27

Ничья – 6.43

Победит ПСЖ – 1.284

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Бордо» завершились исходом «обе забьют»

ПСЖ смог одержать только одну победу из пяти последних выездных матчей

смог одержать только одну победу из пяти последних выездных матчей ПСЖ выиграл четыре из пяти последних матчей с «Бордо»

выиграл четыре из пяти последних матчей с «Бордо» Четыре из пяти последних встреч между клубами на поле «Бордо» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз