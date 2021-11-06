«Бордо» – ПСЖ. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Бордо» – ПСЖ, который состоится 6 ноября 2021 года
«Бордо»
Команда не лучшим образом начала чемпионат и после 12 туров команда идет лишь на 16 месте. Это определенно не может радовать руководство и болельщиков, поэтому от тренерского штаба ждут изменений, которые позволят улучшить результаты. В клубе четыре травмированных игрока которые не смогут помочь в игре с лидером Лиги 1. «Бордо» много пропускает (24 мяча), что является третьим результатом снизу.
31 октября «Бордо» смог добыть победу в домашнем матче с «Бетисом» (3:2), а 24 числа команда сыграла вничью с «Лорьяном» (1:1).
ПСЖ
Парижский клуб является лидером чемпионата Франции и опережает ближайшего соперника на семь очков, при этом имея одну игру в запасе. Большой проблемой является большое количество травмированных игроков, среди которых Серхио Рамос и Лионель Месси. В Лиге Чемпионов коллектив идет на втором месте, и имеет хорошие шансы на выход в плей-офф. В предстоящем матче с «Бордо» зрителей ожидает интересный и зрелищный поединок.
29 октября ПСЖ обыграл на своем поле «Лилль» (2:1), а 24 числа команда разошлась миром с «Марселем» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бордо» – 10.27
- Ничья – 6.43
- Победит ПСЖ – 1.284
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «Бордо» завершились исходом «обе забьют»
- ПСЖ смог одержать только одну победу из пяти последних выездных матчей
- ПСЖ выиграл четыре из пяти последних матчей с «Бордо»
- Четыре из пяти последних встреч между клубами на поле «Бордо» завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу ПСЖ с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.74. Парижский гранд заметно превосходит своего оппонента и постарается уже в первом тайме решить исход поединка. Прогнозируем уверенную победу ПСЖ.