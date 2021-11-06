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«Бордо» – ПСЖ. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

06 ноября 2021, 16:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Бордо» – ПСЖ, который состоится 6 ноября 2021 года

«Бордо»

Команда не лучшим образом начала чемпионат и после 12 туров команда идет лишь на 16 месте. Это определенно не может радовать руководство и болельщиков, поэтому от тренерского штаба ждут изменений, которые позволят улучшить результаты. В клубе четыре травмированных игрока которые не смогут помочь в игре с лидером Лиги 1. «Бордо» много пропускает (24 мяча), что является третьим результатом снизу.

31 октября «Бордо» смог добыть победу в домашнем матче с «Бетисом» (3:2), а 24 числа команда сыграла вничью с «Лорьяном» (1:1).

ПСЖ

Парижский клуб является лидером чемпионата Франции и опережает ближайшего соперника на семь очков, при этом имея одну игру в запасе. Большой проблемой является большое количество травмированных игроков, среди которых Серхио Рамос и Лионель Месси. В Лиге Чемпионов коллектив идет на втором месте, и имеет хорошие шансы на выход в плей-офф. В предстоящем матче с «Бордо» зрителей ожидает интересный и зрелищный поединок.

29 октября ПСЖ обыграл на своем поле «Лилль» (2:1), а 24 числа команда разошлась миром с «Марселем» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бордо» – 10.27
  • Ничья – 6.43
  • Победит ПСЖ – 1.284

Статистика

  • Восемь из десяти последних матчей «Бордо» завершились исходом «обе забьют»
  • ПСЖ смог одержать только одну победу из пяти последних выездных матчей
  • ПСЖ выиграл четыре из пяти последних матчей с «Бордо»
  • Четыре из пяти последних встреч между клубами на поле «Бордо» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу ПСЖ с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.74. Парижский гранд заметно превосходит своего оппонента и постарается уже в первом тайме решить исход поединка. Прогнозируем уверенную победу ПСЖ.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
Gahi
Gahi
06 ноября в 17:37
Тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
06 ноября в 17:08
Парижане не проиграют
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