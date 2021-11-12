Италия – Швейцария. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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12 ноября 2021, 13:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Италия – Швейцария, который состоится 12 ноября 2021 года

Италия

Чемпион Европы неплохо проводит квалификацию на ЧМ 2022, который пройдет в Катаре, однако говорить о безусловном первом месте в группе не приходится. Команда набрал 14 очков и только по дополнительным показателям опережает Швейцарию. В предстоящем лобовом поединке у подопечных Манчини есть отличный шанс практически обеспечить себе прямую путевку в Катар в случае победы.

10 октября Италия обыграла Бельгию в Лиге Конференций (2:1), а шестого октября уступила Испании (1:2).

Швейцария

Сборная Швейцарии очень неприятная команда для любого соперника, которая цепляется за результат в каждом поединке. Коллектив набрал столько же очков, как и Италия, но забил на два мяча меньше. Предстоящий поединок с чемпионами Европы обещает быть очень сложным, и чтобы сохранить шансы на первое место, швейцарским футболистам необходимо как минимум не проиграть.

12 октября Швейцария крупно обыграла Литву (4:0), а девятого числа оказалась сильнее Северной Ирландии (2:0). Оба матча прошли в рамках квалификации к ЧМ 2022.

Котировки БК Pinnacle

Победит Италия – 1.561

Ничья – 4.08

Победит Швейцария – 6.82

Статистика

Италия проиграла один матч из последних десяти во всех турнирах, а Швейцария уступила в двух поединках

Пять из шести домашних поединков Италии завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились ничейным результатом

Семь из десяти встреч команд за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Италии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.561. Этот матч станет решающим для обоих коллективов и здесь должен сыграть огромный опыт итальянцев, который поможет добыть важную победу и набрать три очка.