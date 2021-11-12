Босния и Герцеговина – Финляндия. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1636713060

12 ноября 2021, 13:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Босния и Герцеговина – Финляндия, который состоится 13 ноября 2021 года

Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины выходит на финишную прямую своей квалификации и сыграет два важнейших поединка, которые решат, сможет ли команда побороться за выход на ЧМ 2022 в плей-офф. Чтобы осуществить эту задачу команде необходимо набрать максимальное количество очков и не надеяться на параллельные исходы в своей группе. На данный момент Босния и Герцеговина занимает четвертое место с семью очками.

12 октября Босния и Герцеговина спасла ничейный результат на выезде с Украиной (1:1), а девятого октября обыграла Казахстан (2:0).

Финляндия

Финляндия также оставляет за собой шансы на выход в плей-офф, однако коллектив ждут очень сложные матчи, в которых нельзя проигрывать. Сейчас сборная находится на третьем месте с 8 очками, и в предстоящей встрече не будет рисковать, ожидая ошибки соперника, чтобы использовать свои моменты. Разница забитых и пропущенных мячей Финляндии (7:7), а Боснии и Герцеговины (8:7), что говорит о равном балансе атакующей и защитной линии коллективов.

12 октября Финляндия обыграла Казахстан (2:0), а девятого октября проиграла очень важный матч на своем поле Украине (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Босния и Герцеговина – 2.01

Ничья – 3.4

Победит Финляндия – 4.11

Статистика

Босния и Герцеговина выиграла два матча из последних десяти во всех турнирах, а Финляндия одержала победы в трех поединках

Босния и Герцеговина обыграла Финляндию в двух последних домашних матчах

Четыре последних выездных матча Финляндии завершились исходом «обе забьют — нет»

Восемь из десяти домашних матчей Боснии и Герцеговины завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.641. Оба коллектива остаются в борьбе за второе место, поэтому вряд ли от них стоит ожидать слишком открытой игры. Предполагаем, что судьбу поединка решит один-два взятия ворот.