Швейцария — Болгария. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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15 ноября 2021, 11:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Швейцария – Болгария, который состоится 15 ноября 2021 года

Швейцария

Сборная Швейцарии за последние годы стала очень цепкой командой, у которой крайне сложно забрать очки. За тур до окончания квалификации коллектив делит первое место с Италией, но уступает по дополнительным показателям. Чтобы вырвать первое место команде придется очень крупно обыгрывать своего соперника, что не станет легкой задачей для команды. На данный момент разница мячей сборной Швейцарии (11:2).

12 ноября Швейцария разошлась миром с Италией (1:1), а 12 октября команда разобралась на выезде с Литвой (4:0).

Болгария

Сборная Болгарии давно приятно не удивляла своих болельщиков и скатилась на уровень команды ниже среднего уровня. В этом отборе коллектив также не смог пробиться на ЧМ 2022, который уже через год пройдет в Катаре. Болгария набрала всего восемь очков, но может повлиять на распределение мест среди лидеров. Матч обещает быть напряженным и интересным.

11 ноября Болгария сыграла вничью в товарищеском матче с Украиной (1:1), а 12 октября команда обыграла Северную Ирландию на своем поле (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Швейцария – 1.09

Ничья – 10.61

Победит Болгария – 28.86

Статистика

Четыре из пяти последних матчей Швейцарии завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре последних матча Болгарии завершились исходом «обе забьют»

Швейцария выиграла четыре из шести последних поединков с Болгарией

Швейцария выиграла восемь из десяти последних матчей на своем поле

Прогноз

Поставить на победу Швейцарии с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.952. Швейцария постарается выиграть крупно поединок и надеяться, что Италия может допустить осечку в выездном матче, чтобы занять первое место в группе. Прогнозируем крупную победу Швейцарии.