Финляндия – Франция. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Финляндия – Франция, который состоится 16 ноября 2021 года
Финляндия
Команда Финляндии в прошлом туре одержала очень важную победу и сейчас является одним из фаворитов на второе место в группе, которое позволит принять участие в плей-офф квалификации на ЧМ 2022. Сейчас у сборной 11 очков, но в предстоящем матче с Францией команде очень нужна победа, ведь в случае другого результата коллектив может обойти Украина, если выиграет свой матч.
13 ноября Финляндия уверенно обыграла на выезде Боснию и Герцеговину (3:1), а 12 октября команда обыграла Казахстан (2:0).
Франция
Чемпионы мира прогнозируемо заняли первое место в группе и сейчас просто доигрывают турнир. Вероятнее всего, Дидье Дешам даст отдохнуть некоторым лидерам команды, однако выставит вполне боеспособный состав, чтобы закончить данный цикл победой. В активе французской сборной 15 очков и отличная разница забитых и пропущенных мячей (16:3). Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, сборная Франции постарается сыграть в свой футбол и одержать еще одну победу.
13 ноября Франция разгромила на своем поле Казахстан (8:0), а 10 числа обыграла Испанию в Лиге Конференций (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Финляндия – 5.36
- Ничья – 3.83
- Победит Франция – 1.699
Статистика
- Франция не проиграла ни одного матча из последних десяти встреч в основное время, а Финляндия уступила в пяти поединках
- Финляндия смогла забить только два мяча в последних шести домашних матчах
- Франция выиграла четыре из пяти последних матчей у Финляндии
- Пять последних поединков между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу Франции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.699. Команда Финляндии неплохо провела квалификацию, но вероятнее всего не сможет оказать сопротивление чемпиону мира. Прогнозируем победу французской сборной в этом поединке.