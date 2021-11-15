Финляндия – Франция. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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15 ноября 2021, 17:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Финляндия – Франция, который состоится 16 ноября 2021 года

Финляндия

Команда Финляндии в прошлом туре одержала очень важную победу и сейчас является одним из фаворитов на второе место в группе, которое позволит принять участие в плей-офф квалификации на ЧМ 2022. Сейчас у сборной 11 очков, но в предстоящем матче с Францией команде очень нужна победа, ведь в случае другого результата коллектив может обойти Украина, если выиграет свой матч.

13 ноября Финляндия уверенно обыграла на выезде Боснию и Герцеговину (3:1), а 12 октября команда обыграла Казахстан (2:0).

Франция

Чемпионы мира прогнозируемо заняли первое место в группе и сейчас просто доигрывают турнир. Вероятнее всего, Дидье Дешам даст отдохнуть некоторым лидерам команды, однако выставит вполне боеспособный состав, чтобы закончить данный цикл победой. В активе французской сборной 15 очков и отличная разница забитых и пропущенных мячей (16:3). Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, сборная Франции постарается сыграть в свой футбол и одержать еще одну победу.

13 ноября Франция разгромила на своем поле Казахстан (8:0), а 10 числа обыграла Испанию в Лиге Конференций (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Финляндия – 5.36

Ничья – 3.83

Победит Франция – 1.699

Статистика

Франция не проиграла ни одного матча из последних десяти встреч в основное время, а Финляндия уступила в пяти поединках

Финляндия смогла забить только два мяча в последних шести домашних матчах

Франция выиграла четыре из пяти последних матчей у Финляндии

Пять последних поединков между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу Франции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.699. Команда Финляндии неплохо провела квалификацию, но вероятнее всего не сможет оказать сопротивление чемпиону мира. Прогнозируем победу французской сборной в этом поединке.