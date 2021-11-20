«Атлетико» — «Осасуна». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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20 ноября 2021, 13:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Атлетико» — «Осасуна», который состоится 20 ноября 2021 года

«Атлетико»

«Матрасники» в нынешнем сезоне выступают несколько хуже, чем год назад, однако стараются держатся в группе лидеров. Перед стартом очередного тура в активе команды из Мадрида 24 очка, что позволяет ей расположиться на четвертом месте. Отставание от лидера составляет всего пять пунктов, но у подопечных Диего Симеона на одну сыгранную игру меньше. В предстоящем поединке коллектив может пополнить свою копилку еще на три пункта, если отыграет аккуратно и не потеряет концентрацию до конца матча.

07 ноября «Атлетико» разошелся миром с «Валенсией» (3:3), а 31 октября уверенно обыграл на своем поле «Бетис» (3:0).

«Осасуна»

«Осасуна» уже несколько сезонов назад переросла статус аутсайдера и уверенно держится в середине таблицы. После 13 туров команда занимает восьмое место, при этом набрав 19 очков, что является приемлемым результатом для руководства и болельщиков. В матче с чемпионом Испании коллективу не сможет помочь только один футболист из-за мышечной травмы. «Осасуна» не может победить несколько матчей подряд и постарается сделать сенсацию в Мадриде.

07 ноября «Осасуна» проиграла на своем поле «Реалу» Сосьедад (0:2), а 30 октября с тем же счетом уступила на выезде «Севилье» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 1.418

Ничья – 4.6

Победит «Осасуна» – 9.66

Статистика

«Атлетико» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах, а «Осасуна» одержала пять побед

Четыре последних матча «Осасуны» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Мадридский клуб выиграл шесть последних поединков с «Осасуной»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.38. Гости переживают небольшой спад и «матрасники» попробуют этим воспользоваться, чтобы набрать очередные три очка и не отставать от лидеров чемпионата Испании. Прогнозируем уверенную победу «Атлетико».