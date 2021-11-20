«Барселона» — «Эспаньол». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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20 ноября 2021, 14:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Барселона» — «Эспаньол», который состоится 20 ноября 2021 года

«Барселона»

«Гранатово- синие» дождались прихода Хави на пост главного тренера, а также в команду вернулся легендарный для каталонцев Дани Алвес, который призван на поле помочь «Барселоне». Перед стартом очередного тура коллектив занимает девятое место с 17 очками, что очень разочаровывает болельщиков. «Барселона» много пропускает (15 мячей), а большое количество травм также не добавляет позитива тренерскому штабу.

06 ноября «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой» (3:3), а 30 октября разошлась миром на своем поле с «Алавесом» (1:1).

«Эспаньол»

Благодаря возвращению «Эспаньола» в Ла-Лигу, болельщики вновь смогут увидеть дерби города Барселона. Коллектив перед стартом очередного тура набрал столько же очков, сколько «Барселона», но уступает ей по дополнительным характеристикам. В клубе также есть несколько травмированных игроков, которые не смогут помочь в ближайшем матче.

06 ноября «Эспаньол» на своем поле оказался сильнее «Гранады» (2:0), а 31 октября уступил минимально «Хетафе» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.434

Ничья – 4.81

Победит «Эспаньол» – 8.29

Статистика

«Барселона» не может выиграть в чемпионате уже четыре матча подряд

«Эспаньол» одержал только одну победу на выезде из десяти последних встреч

«Барселона» выиграла у «Эспаньола» в 13 последних официальных домашних матчах

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Игроки постараются в первом матче нового главного тренера Хави. «Гранатово-синие» успешно выступают с «Эспаньолом» и в этот раз проблем возникнуть не должно.