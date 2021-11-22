ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

22 ноября 2021, 13:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 23 ноября 2021 года

«Вильярреал»

Испанский коллектив смог вернуться в борьбу за плей-офф Лиги Чемпионов и набрал семь очков, уступая первое место «Манчестер Юнайтед» только по дополнительным показателям. Команд имеет хороший шанс воспользоваться проблемами, которые есть в стане соперника и постараться выиграть поединок, максимально увеличивая шансы на победу в группе. В игре с англичанами клубу не сможет один футболист по причине травмы.

20 ноября «Вильярреал» сыграл вничью с «Сельтой» в чемпионате Испании (1:1), а седьмого числа обыграл «Хетафе» (1:0).

«Манчестер Юнайтед»

Крупное поражение от аутсайдера в АПЛ привело к увольнению главного тренера команды. В клубе царит не самая благоприятная атмосфера, а коллектив не может выиграть уже несколько матчей подряд. В предстоящей встрече у «красных дьяволов» есть шанс сделать большой шаг к выходу из группы, если футболисты соберутся с силами и добудут результат. Осложняют ситуацию травмы французских легионеров Погба и Варана.

20 ноября «Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» (1:4), а шестого числа уступил в дерби «Манчестер Сити» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вильярреал» – 2.93
  • Ничья – 3.52
  • Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.49

Статистика

  • Четыре последних матча «Вильярреала» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились вничью
  • Четыре из шести поединков «Вильярреала» и «Манчестер Юнайтед» закончились с одинаковым счетом (0:0).

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Предстоящий матч очень важен для обоих клубов и рисковать очками никто не станет. Предполагаем, что исход встречи решит один мяч.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
a3qs2wk7f9yx
a3qs2wk7f9yx
22 ноября в 16:26
Тотал меньше 2.5 сыграет.
wpjqjdhk9cf6
wpjqjdhk9cf6
22 ноября в 16:26
Тотал меньше 2.5 пройдет.
m3baznqw5s4v
m3baznqw5s4v
22 ноября в 13:25
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержит победу.
axun22krsg9j
axun22krsg9j
22 ноября в 13:24
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100