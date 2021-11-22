«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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22 ноября 2021, 13:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 23 ноября 2021 года

«Вильярреал»

Испанский коллектив смог вернуться в борьбу за плей-офф Лиги Чемпионов и набрал семь очков, уступая первое место «Манчестер Юнайтед» только по дополнительным показателям. Команд имеет хороший шанс воспользоваться проблемами, которые есть в стане соперника и постараться выиграть поединок, максимально увеличивая шансы на победу в группе. В игре с англичанами клубу не сможет один футболист по причине травмы.

20 ноября «Вильярреал» сыграл вничью с «Сельтой» в чемпионате Испании (1:1), а седьмого числа обыграл «Хетафе» (1:0).

«Манчестер Юнайтед»

Крупное поражение от аутсайдера в АПЛ привело к увольнению главного тренера команды. В клубе царит не самая благоприятная атмосфера, а коллектив не может выиграть уже несколько матчей подряд. В предстоящей встрече у «красных дьяволов» есть шанс сделать большой шаг к выходу из группы, если футболисты соберутся с силами и добудут результат. Осложняют ситуацию травмы французских легионеров Погба и Варана.

20 ноября «Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» (1:4), а шестого числа уступил в дерби «Манчестер Сити» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 2.93

Ничья – 3.52

Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.49

Статистика

Четыре последних матча «Вильярреала» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Манчестер Юнайтед» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились вничью

Четыре из шести поединков «Вильярреала» и «Манчестер Юнайтед» закончились с одинаковым счетом (0:0).

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Предстоящий матч очень важен для обоих клубов и рисковать очками никто не станет. Предполагаем, что исход встречи решит один мяч.