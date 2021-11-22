«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 23 ноября 2021 года
«Вильярреал»
Испанский коллектив смог вернуться в борьбу за плей-офф Лиги Чемпионов и набрал семь очков, уступая первое место «Манчестер Юнайтед» только по дополнительным показателям. Команд имеет хороший шанс воспользоваться проблемами, которые есть в стане соперника и постараться выиграть поединок, максимально увеличивая шансы на победу в группе. В игре с англичанами клубу не сможет один футболист по причине травмы.
20 ноября «Вильярреал» сыграл вничью с «Сельтой» в чемпионате Испании (1:1), а седьмого числа обыграл «Хетафе» (1:0).
«Манчестер Юнайтед»
Крупное поражение от аутсайдера в АПЛ привело к увольнению главного тренера команды. В клубе царит не самая благоприятная атмосфера, а коллектив не может выиграть уже несколько матчей подряд. В предстоящей встрече у «красных дьяволов» есть шанс сделать большой шаг к выходу из группы, если футболисты соберутся с силами и добудут результат. Осложняют ситуацию травмы французских легионеров Погба и Варана.
20 ноября «Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» (1:4), а шестого числа уступил в дерби «Манчестер Сити» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вильярреал» – 2.93
- Ничья – 3.52
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.49
Статистика
- Четыре последних матча «Вильярреала» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Манчестер Юнайтед» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились вничью
- Четыре из шести поединков «Вильярреала» и «Манчестер Юнайтед» закончились с одинаковым счетом (0:0).
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Предстоящий матч очень важен для обоих клубов и рисковать очками никто не станет. Предполагаем, что исход встречи решит один мяч.