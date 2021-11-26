«Герта» — «Аугсбург». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Герта» — «Аугсбург», который состоится 27 ноября 2021 года
«Герта»
Берлинский клуб снова настигла черная полоса, в которой он не может выиграть уже несколько матчей. Команда находится внизу турнирной таблицы и занимает 14 место с 13 очками, что очень огорчает болельщиков и руководство. В матче с прямым конкурентом за более высокие места у коллектива есть шанс побороться за три очка и сделать хороший шаг, который приблизит «Герту» к середине турнирной таблицы.
20 ноября «Герта» проиграла в дерби «Унион Берлин» (0:2), а седьмого числа смогла забрать очки у «Байера» (1:1).
«Аугсбург»
«Аугсбург» удивил большое количество болельщиков победой над чемпионом Германии, но на данный момент особенно не самую приятную ситуацию клуба это не улучшило. Команда находится на 15 месте и смогла набрать всего 12 очков, что является отрицательным результатом. В матче с «Гертой» клубу не смогут помочь сразу семь футболистов по причине разных травм, что может повлиять на результат.
19 ноября «Аугсбург» сенсационно победил на своем поле «Баварию» (2:1), а шестого числа минимально уступил на выезде «Вольфсбургу» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Герта» – 2.12
- Ничья – 3.35
- Победит «Аугсбург» – 3.97
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Герты» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Герта» не уходит без забитого мяча уже десять матчей на своем поле
- «Аугсбург» проиграл четыре из пяти последних матчей с «Гертой»
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Герты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Берлинский клуб очень редко проигрывает дома и может навязать в родных стенах борьбу любому оппоненту. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее в данном поединке и наберут три очка, что позволит им продвинутся вперед по турнирной таблице.