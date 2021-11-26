«Герта» — «Аугсбург». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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26 ноября 2021, 23:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Герта» — «Аугсбург», который состоится 27 ноября 2021 года

«Герта»

Берлинский клуб снова настигла черная полоса, в которой он не может выиграть уже несколько матчей. Команда находится внизу турнирной таблицы и занимает 14 место с 13 очками, что очень огорчает болельщиков и руководство. В матче с прямым конкурентом за более высокие места у коллектива есть шанс побороться за три очка и сделать хороший шаг, который приблизит «Герту» к середине турнирной таблицы.

20 ноября «Герта» проиграла в дерби «Унион Берлин» (0:2), а седьмого числа смогла забрать очки у «Байера» (1:1).

«Аугсбург»

«Аугсбург» удивил большое количество болельщиков победой над чемпионом Германии, но на данный момент особенно не самую приятную ситуацию клуба это не улучшило. Команда находится на 15 месте и смогла набрать всего 12 очков, что является отрицательным результатом. В матче с «Гертой» клубу не смогут помочь сразу семь футболистов по причине разных травм, что может повлиять на результат.

19 ноября «Аугсбург» сенсационно победил на своем поле «Баварию» (2:1), а шестого числа минимально уступил на выезде «Вольфсбургу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Герта» – 2.12

Ничья – 3.35

Победит «Аугсбург» – 3.97

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Герты» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Герта» не уходит без забитого мяча уже десять матчей на своем поле

«Аугсбург» проиграл четыре из пяти последних матчей с «Гертой»

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Герты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Берлинский клуб очень редко проигрывает дома и может навязать в родных стенах борьбу любому оппоненту. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее в данном поединке и наберут три очка, что позволит им продвинутся вперед по турнирной таблице.