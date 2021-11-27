«Мальорка» — «Хетафе». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 ноября 2021, 13:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Мальорка» — «Хетафе», который состоится 27 ноября 2021 года

«Мальорка»

«Мальорка» вернулась в Примеру спустя несколько лет и сейчас пытается закрепиться в элитном дивизионе Испании. Команда давно не побеждала, но большинство матчей сыграла вничью и это позволяет ей находиться на 13 месте с 15 набранными очками. Главной проблемой в клубе является построение обороны, ведь коллектив пропустил уже 22 мяча, что является третьим снизу результатом.

22 ноября «Мальорка» проиграла на выезде «Райо Вальекано» (1:3), а седьмого числа сыграла в результативную ничью с «Эльче» (2:2).

«Хетафе»

«Хетафе» сдвинулся с мертвой точки и начал изредка добывать победы. Команда покинула последнее место в турнирной таблице, но все еще остается в зоне вылета с набранными девятью баллами. Клубу удаются больше домашние встречи, но для того, чтобы говорить о сохранении места в чемпионате Испании, необходимо брать очки и на выезде. Матч с нестабильной «Мальоркой» может стать первым шагом к исправлению ситуации.

21 ноября «Хетафе» крупно обыграл на своем поле «Кадис» (4:0), а седьмого числа минимально уступил на выезде «Виьярреалу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мальорка» – 2.32

Ничья – 2.98

Победит «Хетафе» – 3.92

Статистика

Пять последних матчей «Мальорки» завершились исходом «обе забьют»

«Хетафе» забил всего один мяч в пяти выездных поединках

«Мальорка» проиграла два последних поединка с «Хетафе»

Четыре из шести последних матчей между клубами на поле «Хетафе» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.787. Оба коллектива рассматривают этот поединок как отличный шанс зацепиться за максимум очков и поэтому не будут рисковать. Предполагаем, что зрители не увидят большого количества голов, а исход встречи решит один забитый мяч.