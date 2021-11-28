«Реал» Мадрид — «Севилья». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1638107839

28 ноября 2021, 16:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Севилья», который состоится 28 ноября 2021 года

«Реал» Мадрид

Карло Анчелотти смог подвести команду к хорошему физическому состоянию и вселил футболистам уверенность в собственных силах. Команда имеет солидную серию без поражений из нескольких матчах и является лидером чемпионата Испании с 30 очками, при этом сыграв на одну игру меньше ближайшего оппонента. В Лиге Чемпионов клуб также идет на первом месте, и чтобы его сохранить, достаточно будет не проиграть в последнем туре. В игре с «Севильей» коллективу не сможет помочь Эден Азар и Гаррет Бэйл, которые уже давно залечивают свои повреждения.

24 ноября «Реал» Мадрид крупно обыграл на выезде «Шериф» в Лиге Чемпионов (0:3), а 21 числа разгромил «Гранаду» в чемпионате Испании (4:1).

«Севилья»

Клуб показывает симпатичный и качественный футбол и давно не проигрывает в чемпионате Испании. «Севилья» расположилась на третьем месте и смогла набрать 28 баллов, поэтому победа в предстоящем поединке даст возможность коллективу возглавить турнирную таблицу. Под руководством Лопетеги клуб имеет лучшую защиту в чемпионате (9 пропущенных мячей) и «королевскому» клубу придется постараться, чтобы поставить неразрешимые задачи сопернику.

23 ноября «Севилья» на своем стадионе выиграла важный матч у «Вольфсбурга» (2:0) в Лиге Чемпионов, а 20 числа потеряла очки в чемпионате в поединке с «Алавесом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.649

Ничья – 4.18

Победит «Севилья» – 5.6

Статистика

«Реал» не знает поражений уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Четыре из шести последних встреч «Севильи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Реал» Мадрид одолел «Севилью» в четырех из пяти последних поединков

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Реала» Мадрид, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.649. «Севилья» находится в неплохой физической форме, но «Реал» не отстает от оппонента, а может быть и опережает его в прогрессе. Предполагаем интересный поединок и сложную победу мадридского клуба.