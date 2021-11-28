«Реал» Мадрид — «Севилья». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Севилья», который состоится 28 ноября 2021 года
«Реал» Мадрид
Карло Анчелотти смог подвести команду к хорошему физическому состоянию и вселил футболистам уверенность в собственных силах. Команда имеет солидную серию без поражений из нескольких матчах и является лидером чемпионата Испании с 30 очками, при этом сыграв на одну игру меньше ближайшего оппонента. В Лиге Чемпионов клуб также идет на первом месте, и чтобы его сохранить, достаточно будет не проиграть в последнем туре. В игре с «Севильей» коллективу не сможет помочь Эден Азар и Гаррет Бэйл, которые уже давно залечивают свои повреждения.
24 ноября «Реал» Мадрид крупно обыграл на выезде «Шериф» в Лиге Чемпионов (0:3), а 21 числа разгромил «Гранаду» в чемпионате Испании (4:1).
«Севилья»
Клуб показывает симпатичный и качественный футбол и давно не проигрывает в чемпионате Испании. «Севилья» расположилась на третьем месте и смогла набрать 28 баллов, поэтому победа в предстоящем поединке даст возможность коллективу возглавить турнирную таблицу. Под руководством Лопетеги клуб имеет лучшую защиту в чемпионате (9 пропущенных мячей) и «королевскому» клубу придется постараться, чтобы поставить неразрешимые задачи сопернику.
23 ноября «Севилья» на своем стадионе выиграла важный матч у «Вольфсбурга» (2:0) в Лиге Чемпионов, а 20 числа потеряла очки в чемпионате в поединке с «Алавесом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» Мадрид – 1.649
- Ничья – 4.18
- Победит «Севилья» – 5.6
Статистика
- «Реал» не знает поражений уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- Четыре из шести последних встреч «Севильи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Реал» Мадрид одолел «Севилью» в четырех из пяти последних поединков
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Реала» Мадрид, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.649. «Севилья» находится в неплохой физической форме, но «Реал» не отстает от оппонента, а может быть и опережает его в прогрессе. Предполагаем интересный поединок и сложную победу мадридского клуба.