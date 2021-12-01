«Тоттенхэм» — «Брентфорд». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Брентфорд», который состоится 02 декабря 2021 года
«Тотенхэм»
Команда привлекает много взглядов болельщиков и специалистов, ведь ее возглавил итальянский специалист Антонио Конте. Коллектив показывал не лучшие результаты в последнее время и находится на седьмом месте, набрав 19 очков. В матче с новичком АПЛ у «шпор» есть неплохие шансы набрать три очка и улучшить свое турнирное положение. В предстоящей игре коллективу не смогут помочь три травмированных футболиста.
25 ноября «Тоттенхэм» проиграл на выезде «Муре» (1:2) в Лиге Конференций, а 21 числа в чемпионате обыграл на своем поле «Лидс» (2:1).
«Брентфорд»
Команда является новичком АПЛ и неплохо начала в стартовых турах, однако на данном отрезке имеет большие проблемы с результатами. «Брентфорд» набрал только четыре очка в пяти последних поединках и сейчас занимает 11 место в турнирной таблице с 16 баллами. Выездной матч против «шпор» является настоящим вызовом для клуба, поэтому стоит ожидать большой самоотдачи и борьбы от футболистов.
28 ноября «Брентфорд» на своем поле одолел «Эвертон» (1:0), а 20 числа разошелся миром с «Ньюкасл Юнайтед» (3:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тоттенхэм»– 1.662
- Ничья – 4.22
- Победит «Брентфорд» – 5.36
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Тоттенхэма» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Бретнфорд» проиграл всего два из десяти последних матчей на выезде
- Пять из шести последних матчей «Брентфорда» завершились исходом «обе забьют»
- «Тоттенхэм» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Брентфордом»
Прогноз
Поставить на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.662. Лондонский клуб должен зарабатывать очки в каждом поединке, чтобы догнать группу лидеров. Предполагаем, что у команды не будет проблем с «Брентфордом» в этой встрече.