«Тоттенхэм» — «Брентфорд». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1638368228

вчера, 17:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Брентфорд», который состоится 02 декабря 2021 года

«Тотенхэм»

Команда привлекает много взглядов болельщиков и специалистов, ведь ее возглавил итальянский специалист Антонио Конте. Коллектив показывал не лучшие результаты в последнее время и находится на седьмом месте, набрав 19 очков. В матче с новичком АПЛ у «шпор» есть неплохие шансы набрать три очка и улучшить свое турнирное положение. В предстоящей игре коллективу не смогут помочь три травмированных футболиста.

25 ноября «Тоттенхэм» проиграл на выезде «Муре» (1:2) в Лиге Конференций, а 21 числа в чемпионате обыграл на своем поле «Лидс» (2:1).

«Брентфорд»

Команда является новичком АПЛ и неплохо начала в стартовых турах, однако на данном отрезке имеет большие проблемы с результатами. «Брентфорд» набрал только четыре очка в пяти последних поединках и сейчас занимает 11 место в турнирной таблице с 16 баллами. Выездной матч против «шпор» является настоящим вызовом для клуба, поэтому стоит ожидать большой самоотдачи и борьбы от футболистов.

28 ноября «Брентфорд» на своем поле одолел «Эвертон» (1:0), а 20 числа разошелся миром с «Ньюкасл Юнайтед» (3:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм»– 1.662

Ничья – 4.22

Победит «Брентфорд» – 5.36

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Тоттенхэма» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бретнфорд» проиграл всего два из десяти последних матчей на выезде

Пять из шести последних матчей «Брентфорда» завершились исходом «обе забьют»

«Тоттенхэм» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Брентфордом»

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.662. Лондонский клуб должен зарабатывать очки в каждом поединке, чтобы догнать группу лидеров. Предполагаем, что у команды не будет проблем с «Брентфордом» в этой встрече.