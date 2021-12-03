«Ньюкасл Юнайтед» — «Бернли». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1638518346

сегодня, 10:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Бернли», который состоится 04 декабря 2021 года

«Ньюкасл Юнайтед»

«Ньюкасл Юнайтед» является худшей командой АПЛ на данный момент и ждет трансферное окно, когда сможет существенно усилиться за счет новых владельцев клуба. Перед стартом очередного тура команда идет на последнем месте с семью очками и старается набирать баллы, где может. «Ньюксал Юнайтед» пропустил 30 мячей, что является худшим результатом в АПЛ . В предстоящем матче с «Бернли» коллективу не смогут помочь два травмированных футболиста

30 ноября «Ньюкасл Юнайтед» разошелся миром с «Норвичем» (1:1), а 27 числа команда проиграла на выезде «Арсеналу» (0:2).

«Бернли»

Команда попала в уникальную ситуацию тем, что находится в зоне вылета, при этом имея серию без поражений из пяти матчей. Большая часть встреч команды завершилась вничью, а сам клуб идет только на 18 месте с 10 очками. При этом «Бернли» выиграл всего один матч в сезоне, что не может радовать болельщиков и руководство. В предстоящем матч с последней командой АПЛ , у коллектива появляется хороший шанс набрать три очка и сделать еще один шаг к выходу из зоны вылета.

1 декабря «Бернли» сыграл вничью с «Вулверхемптоном» (0:0), а 20 ноября команда не выявила победителя с «Кристал Пэлас» (3:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл Юнайтед»– 2.31

Ничья – 3.39

Победит «Бернли» – 3.39

Статистика

«Ньюкасл Юнайтед» не может выиграть уже 15 матчей во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей «Бернли» завершились ничейными результатами

Пять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл только два матча из последних шести с «Бернли» на своем стадионе

Прогноз