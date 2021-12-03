«Ньюкасл Юнайтед» — «Бернли». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Бернли», который состоится 04 декабря 2021 года
«Ньюкасл Юнайтед»
«Ньюкасл Юнайтед» является худшей командой АПЛ на данный момент и ждет трансферное окно, когда сможет существенно усилиться за счет новых владельцев клуба. Перед стартом очередного тура команда идет на последнем месте с семью очками и старается набирать баллы, где может. «Ньюксал Юнайтед» пропустил 30 мячей, что является худшим результатом в АПЛ. В предстоящем матче с «Бернли» коллективу не смогут помочь два травмированных футболиста
30 ноября «Ньюкасл Юнайтед» разошелся миром с «Норвичем» (1:1), а 27 числа команда проиграла на выезде «Арсеналу» (0:2).
«Бернли»
Команда попала в уникальную ситуацию тем, что находится в зоне вылета, при этом имея серию без поражений из пяти матчей. Большая часть встреч команды завершилась вничью, а сам клуб идет только на 18 месте с 10 очками. При этом «Бернли» выиграл всего один матч в сезоне, что не может радовать болельщиков и руководство. В предстоящем матч с последней командой АПЛ, у коллектива появляется хороший шанс набрать три очка и сделать еще один шаг к выходу из зоны вылета.
1 декабря «Бернли» сыграл вничью с «Вулверхемптоном» (0:0), а 20 ноября команда не выявила победителя с «Кристал Пэлас» (3:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ньюкасл Юнайтед»– 2.31
- Ничья – 3.39
- Победит «Бернли» – 3.39
Статистика
- «Ньюкасл Юнайтед» не может выиграть уже 15 матчей во всех турнирах
- Шесть из десяти последних матчей «Бернли» завершились ничейными результатами
- Пять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ньюкасл Юнайтед» выиграл только два матча из последних шести с «Бернли» на своем стадионе
Прогноз
Поставить на победу «Ньюкасл Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.31. Нынешний матч станет самым лучшим шансом для аутсайдера АПЛ одержать первую победу в сезоне, которая им до сих пор не поддалась. Предполагаем, что «Ньюкасл Юнайтед» сможет прервать длинную серию без поражений в этой встрече.