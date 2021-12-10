«Селихов — герой команды!» Мнения и творчество в честь успеха «Спартака» в Лиге Европы

Подарили футбольную сказку-триллер.
Эксперты, журналисты, вип-болельщики
Массимо Каррера:
Это феноменальный результат! Выход из такой группы, в которой тебе противостоят «Наполи» и «Лестер» — огромное достижение. Я счастлив, что «Спартак» проявил смелость и показал командную игру, дух. Конечно, сейчас Селихов — главный герой команды, он совершил невероятное и очень нужное спасение. Отличный парень! Но хочется отметить и поздравить всю команду и тренерский штаб. «Спартак» абсолютно точно заслужил эту победу и выход в плей-офф Лиги Европы. Они доказали, что могут быть конкурентоспособны в Европе. Всех болельщиков поздравляю с этой победой и выходом из группы! Будем надеяться на лучшее.
Илья Геркус, бывший генеральный директор «Локомотива»:
«Спартак» — красавцы! Что бы ни говорили, Руй Витория показал исторический результат в сильной группе с крутыми командами. Сделал красиво и уходит (может, все же не стоит?) с высоко поднятой головой. Браво!
Василий Уткин:
Какой должна быть победа? Она должна быть незабываемой. Это первое из условий. И в общем-то достаточное.
Станислав Черчесов:
Не назвал бы это сумасшествием, но результат заслуженный. Футбольный бог был на нашей стороне. Не было у «Легии» момента, кроме случайного удара в перекладину, «Спартак» контролировал игру. Селихов – молодец, сыграл на ура!Главное – результат, прошли в весну. Теперь надо двигаться дальше.
Юрий Семин:
Нет каких-то невероятных впечатлений, но есть впечатление, что «Спартак» продолжил старые традиции Романцева, Бескова и Старостина. В определенные моменты команда собралась, завоевала много очков для рейтинга России. И в данном случае из суперэкстремальной ситуации красно-белые выбрались. Это спартаковский дух! Поздравляю болельщиков! Не хочу никого выделять конкретно. Пенальти на последней минуте? «Спартак» есть «Спартак». Иной раз они делают чудо, хотя в последнее время не очень часто.
Михаил Боярский, болельщик «Зенита»:
Сложный матч! Финал был в лучших традициях драматического жанра произведений Шекспира. Я рад за болельщиков «Спартака»! Пускай порадуются! Но! Вчерашний матч «Зенита» был круче. Да и наша команда в Европе лучше выступает, чем «Спартак».
Участники матча
Руй Витория:
Важная, сложная и заслуженная победа. Мы отлично играли тактически, здорово выглядели в обороне. В концовке не хватило концентрации, но все равно добились своего. Сегодняшний матч и выход из группы с первого места — это историческое событие для клуба. Мы приехали сюда не сводить счеты, а, чтобы выиграть. И мы добились этого, как и первого места в группе своим трудом. Я не верил, что мы сыграем вничью. Спасибо Селихову, который спас нас не только в этом моменте. Он провел блестящий матч. Сашу преследовали травмы, но сейчас у него все хорошо. И спасибо фанатам «Спартака», которые приехали нас поддержать. Их было немного по сравнению с хозяевами, но их было слышно. Большое им спасибо за поддержку.
Самуэль Жиго:
Могу сказать только одно: спасибо Селихову! Всех с победой! Вперед, «Спартак»!
СПАРТАК! АУФ!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
МОСКВА! АУФ!
СПАРТАК МОСКВА! АУФ! АУФ! АУФ! pic.twitter.com/uWeNJk7xub
Георгий Джикия:
Я хочу просто всех поздравить, кто за нас искренне переживал. Всем посвятить эту победу, это первое место. Понятное дело, что я счастлив. Понятное дело, что я не знаю что сказать. Эмоции, конечно… Видео из раздевалки с Жиго? Там надо ремонт делать, по-моему, в раздевалке. Разнесли? Да…
Зелимхан Бакаев:
Надо было второй кекс съесть! Джикия сказал, что если я кекс съем, то забью гол. Я говорю: «Не буду я есть!», а он: «Скушай — забьешь». Я скушал, а он говорит: «Второй съешь — забьешь два». Я говорю: «Не-не, хватит». Надо было съесть. Теперь пора запасаться кексами.
Александр Селихов:
После победы над «Легией» стало известно, что «Спартак» готовит новый контракт для героя Лиги Европы.
Официальные аккаунты «Спартака»
Отдельной главы достойны публикации официальных аккаунтов «Спартака» в социальных сетях после победы над «Легией». Кажется, админы поймали после финального свистка тот самый кураж, который отпустил на свободу Селихов.
December 9, 2021
Preview of the rest of the Europa League: pic.twitter.com/n1BGRQtgUk— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) December 9, 2021
«Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
Europa League Group C summary: pic.twitter.com/zFouHHKjW2— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) December 9, 2021
Пост Андрея Ещенко мы не можем опубликовать в первозданном виде, а вот аккаунт Лиги Европы без непечатных слов напомнил, что за два тура до конца группового этапа «Спартак» занимал в своей группе последнее место. «Никогда не сдавайся!»
Never give up 👊— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 9, 2021
Congratulations, Spartak Moskva! 👏🎉#UEL pic.twitter.com/PV6UBYduGz
Читатели «Соккер.ру»
протон: Это очередная победа Селихова, просто красавец, очень рад за него! Селихову воздалось за все неудачи, травмы и старания. Полгода назад о нем многие и позабыли, а сегодня его бежит благодарить весь клуб.
Petergoff: Спартак с победой!!!! Селя монстр!!!!
olba olba: Как обычно, валидол! Селихов красавчик!
Wolverhampton: Снимайте шляпы перед Селиховым!
болельщик из Хакасии: Селихов просто нет слов. Его можно на стыковые с Польшей поставить, чтобы поляки морально дрогнули до матча :)
Roger Young: С победой, но уровень игры удручает. Это не футбол.
ЮГ РОССИИ: Давненько наши клубы не добирались до стадии 1/8, надеюсь это не предел для Спартака. Такого Руя нельзя увольнять, Федун должен включать разум.
старина: Если выскажу свои мысли об игре, меня забанят навсегда. Так что с победой!
Caniggia: Кроме перекладины, Легия не создала ничего! Спартак контролировал игру и играл по счёту, хотя, наверное, мог бы и поактивнее в атаку продолжать бегать. Селихов, конечно, главный герой этой ЛЕ для Спартака. Матчи с Лестером в гостях с Наполи в Москве и сегодня в Варшаве, выиграны только с непосредственным участием Александра Селихова! Скажем спасибо нашему вратарю за плей-офф ЛЕ!
ZIBO rock: А на 98 минуте Лестер почти вышел из группы вместе с Наполи! Но Руй вам!!!
ИГРОЧИШКА: Федун, я знаю ты читаешь это, оставь Руя!)
PS в фамилии тренера если посмотреть Витория отсутсвует буква К......а так было бы Виктория.....что означает победа.......Селихов....ну просто Яшин.....Нойер Буффонище.........
PS в фамилии тренера если посмотреть Витория отсутсвует буква К......а так было бы Виктория.....что означает победа.......Селихов....ну просто Яшин.....Нойер Буффонище.........