«Селихов — герой команды!» Мнения и творчество в честь успеха «Спартака» в Лиге Европы

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сегодня, 11:58

Подарили футбольную сказку-триллер.

Эксперты, журналисты, вип-болельщики

Массимо Каррера:

Это феноменальный результат! Выход из такой группы, в которой тебе противостоят «Наполи» и «Лестер» — огромное достижение. Я счастлив, что «Спартак» проявил смелость и показал командную игру, дух. Конечно, сейчас Селихов — главный герой команды, он совершил невероятное и очень нужное спасение. Отличный парень! Но хочется отметить и поздравить всю команду и тренерский штаб. «Спартак» абсолютно точно заслужил эту победу и выход в плей-офф Лиги Европы. Они доказали, что могут быть конкурентоспособны в Европе. Всех болельщиков поздравляю с этой победой и выходом из группы! Будем надеяться на лучшее.

Илья Геркус, бывший генеральный директор «Локомотива»:

«Спартак» — красавцы! Что бы ни говорили, Руй Витория показал исторический результат в сильной группе с крутыми командами. Сделал красиво и уходит (может, все же не стоит?) с высоко поднятой головой. Браво!

Василий Уткин:

Какой должна быть победа? Она должна быть незабываемой. Это первое из условий. И в общем-то достаточное.

Станислав Черчесов:

Не назвал бы это сумасшествием, но результат заслуженный. Футбольный бог был на нашей стороне. Не было у «Легии» момента, кроме случайного удара в перекладину, «Спартак» контролировал игру. Селихов – молодец, сыграл на ура!Главное – результат, прошли в весну. Теперь надо двигаться дальше.

Юрий Семин:

Нет каких-то невероятных впечатлений, но есть впечатление, что «Спартак» продолжил старые традиции Романцева, Бескова и Старостина. В определенные моменты команда собралась, завоевала много очков для рейтинга России. И в данном случае из суперэкстремальной ситуации красно-белые выбрались. Это спартаковский дух! Поздравляю болельщиков! Не хочу никого выделять конкретно. Пенальти на последней минуте? «Спартак» есть «Спартак». Иной раз они делают чудо, хотя в последнее время не очень часто.

Михаил Боярский, болельщик «Зенита»:

Сложный матч! Финал был в лучших традициях драматического жанра произведений Шекспира. Я рад за болельщиков «Спартака»! Пускай порадуются! Но! Вчерашний матч «Зенита» был круче. Да и наша команда в Европе лучше выступает, чем «Спартак».

Участники матча

Руй Витория:

Важная, сложная и заслуженная победа. Мы отлично играли тактически, здорово выглядели в обороне. В концовке не хватило концентрации, но все равно добились своего. Сегодняшний матч и выход из группы с первого места — это историческое событие для клуба. Мы приехали сюда не сводить счеты, а, чтобы выиграть. И мы добились этого, как и первого места в группе своим трудом. Я не верил, что мы сыграем вничью. Спасибо Селихову, который спас нас не только в этом моменте. Он провел блестящий матч. Сашу преследовали травмы, но сейчас у него все хорошо. И спасибо фанатам «Спартака», которые приехали нас поддержать. Их было немного по сравнению с хозяевами, но их было слышно. Большое им спасибо за поддержку.

Самуэль Жиго:

Могу сказать только одно: спасибо Селихову! Всех с победой! Вперед, «Спартак»!

Георгий Джикия:

Я хочу просто всех поздравить, кто за нас искренне переживал. Всем посвятить эту победу, это первое место. Понятное дело, что я счастлив. Понятное дело, что я не знаю что сказать. Эмоции, конечно… Видео из раздевалки с Жиго? Там надо ремонт делать, по-моему, в раздевалке. Разнесли? Да…

Зелимхан Бакаев:

Надо было второй кекс съесть! Джикия сказал, что если я кекс съем, то забью гол. Я говорю: «Не буду я есть!», а он: «Скушай — забьешь». Я скушал, а он говорит: «Второй съешь — забьешь два». Я говорю: «Не-не, хватит». Надо было съесть. Теперь пора запасаться кексами.

Александр Селихов:

После победы над «Легией» стало известно, что «Спартак» готовит новый контракт для героя Лиги Европы.

Официальные аккаунты «Спартака»

Отдельной главы достойны публикации официальных аккаунтов «Спартака» в социальных сетях после победы над «Легией». Кажется, админы поймали после финального свистка тот самый кураж, который отпустил на свободу Селихов.

Preview of the rest of the Europa League: pic.twitter.com/n1BGRQtgUk — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) December 9, 2021

«Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!» — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021

Europa League Group C summary: pic.twitter.com/zFouHHKjW2 — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) December 9, 2021

Пост Андрея Ещенко мы не можем опубликовать в первозданном виде, а вот аккаунт Лиги Европы без непечатных слов напомнил, что за два тура до конца группового этапа «Спартак» занимал в своей группе последнее место. «Никогда не сдавайся!»

Читатели «Соккер.ру»

протон: Это очередная победа Селихова, просто красавец, очень рад за него! Селихову воздалось за все неудачи, травмы и старания. Полгода назад о нем многие и позабыли, а сегодня его бежит благодарить весь клуб.

Petergoff: Спартак с победой!!!! Селя монстр!!!!

olba olba: Как обычно, валидол! Селихов красавчик!

Wolverhampton: Снимайте шляпы перед Селиховым!

болельщик из Хакасии: Селихов просто нет слов. Его можно на стыковые с Польшей поставить, чтобы поляки морально дрогнули до матча :)

Roger Young: С победой, но уровень игры удручает. Это не футбол.

ЮГ РОССИИ: Давненько наши клубы не добирались до стадии 1/8, надеюсь это не предел для Спартака. Такого Руя нельзя увольнять, Федун должен включать разум.

старина: Если выскажу свои мысли об игре, меня забанят навсегда. Так что с победой!

Caniggia: Кроме перекладины, Легия не создала ничего! Спартак контролировал игру и играл по счёту, хотя, наверное, мог бы и поактивнее в атаку продолжать бегать. Селихов, конечно, главный герой этой ЛЕ для Спартака. Матчи с Лестером в гостях с Наполи в Москве и сегодня в Варшаве, выиграны только с непосредственным участием Александра Селихова! Скажем спасибо нашему вратарю за плей-офф ЛЕ !

ZIBO rock: А на 98 минуте Лестер почти вышел из группы вместе с Наполи! Но Руй вам!!!

ИГРОЧИШКА: Федун, я знаю ты читаешь это, оставь Руя!)