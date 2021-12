«Селихов — герой команды!» Мнения и творчество в честь успеха «Спартака» в Лиге Европы

Подарили футбольную сказку-триллер.

Массимо Каррера:

Илья Геркус, бывший генеральный директор «Локомотива»:

Василий Уткин:

Станислав Черчесов:

Юрий Семин:

Михаил Боярский, болельщик «Зенита»:

Руй Витория:

Самуэль Жиго:

Георгий Джикия:

Зелимхан Бакаев:

Александр Селихов:

После победы над «Легией» стало известно, что «Спартак» готовит новый контракт для героя Лиги Европы.

Отдельной главы достойны публикации официальных аккаунтов «Спартака» в социальных сетях после победы над «Легией». Кажется, админы поймали после финального свистка тот самый кураж, который отпустил на свободу Селихов.

Preview of the rest of the Europa League: pic.twitter.com/n1BGRQtgUk