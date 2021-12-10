«Спартак» после победы над «Легией»: «Думали, мы этот колхоз не обыграем?»

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Пресс-служба «Спартака» отреагировала на победу над «Легией» в матче группового этапа Лиги Европы.

«Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!» — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021

Напомним, что это фраза изначально принадлежала полузащитнику сборной России Роману Широкову, он произнес ее после победы над Словакией в квалификации Евро-2012.