«Спартак» после победы над «Легией»: «Думали, мы этот колхоз не обыграем?»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на победу над «Легией» в матче группового этапа Лиги Европы.
«Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
Напомним, что это фраза изначально принадлежала полузащитнику сборной России Роману Широкову, он произнес ее после победы над Словакией в квалификации Евро-2012.
Вначале Зелимхан Бакаев Спартаку прибавил славы,
В конце наш Санька СелихОв Огорчил всех ПолякОв.
Вот так скромняга тренер Руй Показал полякам ..фуй.
Вначале Зелимхан Бакаев Спартаку прибавил славы,
В конце наш Санька СелихОв Огорчил всех ПолякОв.
Вот так скромняга тренер Руй Показал полякам ..фуй.
Бестактно, неуважительно, да и просто неумно.
Бестактно, неуважительно, да и просто неумно.