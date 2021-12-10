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«Спартак» после победы над «Легией»: «Думали, мы этот колхоз не обыграем?»

сегодня, 01:12
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Пресс-служба «Спартака» отреагировала на победу над «Легией» в матче группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что это фраза изначально принадлежала полузащитнику сборной России Роману Широкову, он произнес ее после победы над Словакией в квалификации Евро-2012.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 12:29
Интересно, а кто в эту пресс службу набирает сотрудников? Думаю, что не Зарема. Она, хоть и дерзская, но с головой. А здесь полный отстой.
Альфи
Альфи
сегодня в 12:22
Уж насколько пшеки нас ненавидят,знаете , и правильно сделали что тычут их моськами в их же омно.... баньте за расизм....
Альфи
Альфи ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 12:18
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 11:42
    Я всегда писал , что в пресс-службе Спартака сидят школьники и пишут такую галиматью. Взрослее надо быть и ни когда не обижать своего соперника . Не гоже так делать свою работу
    STVA 1
    STVA 1 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    сегодня в 11:26
    Трудно с Вами не согласиться!
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 11:25
    КБ с Победой но в этой службе больные на голову сидят((((
    Petergoff
    Petergoff
    сегодня в 10:39
    Всё верно, только надо было этот колхоз, ещё увереннее обыгрывать, что бы у них даже мыслей не было, что они могут отвоевать ничью. С победой.
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    сегодня в 10:38
    Выехали за счёт везения, а теперь в открытую оскорбляете соперника как же это низко
    Mi6
    Mi6
    сегодня в 10:36
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 10:17
      Очень стыдно за этих ребят
      memphis
      memphis
      сегодня в 10:10
        xajaks
        xajaks
        сегодня в 10:01
        Осенью я помню обыграли......
        Alhunah
        Alhunah
        сегодня в 09:58
        как бы вы запели пропустив пенку в концу
        13 RUS
        13 RUS
        сегодня в 09:57, ред.
        Оооооо, ну всё захрюкали...
        shur
        shur ответ h8you (раскрыть)
        сегодня в 09:54
        zenit_forever2014
        zenit_forever2014
        сегодня в 09:53
        Стыдобище и ПОЗОРИЩЕ!!! СММ Спартака 77. Баньте меня, как ДУШЕ УГОДНО!!! НО ЭТО ОТВРАТИТЕЛЬНО!!!
        poodle
        poodle
        сегодня в 09:49
        Да,так все и думали,когда два колхоза на поле не угадаешь в чью сторону ветер подует,отскочили на сей раз знатно!
        oFANATo
        oFANATo
        сегодня в 09:49
        Глупое высказывание спартака.....если учесть что отскочили после не забитого пенальти Легией.....
        Zubr1
        Zubr1
        сегодня в 09:41
        На этого. судью надо подать протест в ФИФА, никакого пенальти там небыло. Просто хотел напакостиь, второй Коррадо
        Zubr1
        Zubr1
        сегодня в 09:36
        ьюрешили надо подать протест в ФИФА, там никокого
        Gunslinger
        Gunslinger ответ ZIBO rock (раскрыть)
        сегодня в 09:32
        В школьные годы была поговорка: "Кто как обзывается, тот так и называется!". Вполне уместна для уровня интеллекта пресс-службы! :)))
        Геннадий Ларионов
        Геннадий Ларионов ответ 4RT (раскрыть)
        сегодня в 09:31
        ничего удивительного , это новый подвид, жлобус обыкновенус
        alvas952
        alvas952
        сегодня в 09:29
        Пусть Спартак пока не блещет Я, думаю, еще не вечер. И Ху есть Ху покажет нам предстоящая весна !!!
        Вначале Зелимхан Бакаев Спартаку прибавил славы,
        В конце наш Санька СелихОв Огорчил всех ПолякОв.
        Вот так скромняга тренер Руй Показал полякам ..фуй.
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        сегодня в 09:23
        Такое бесцеремонное отношение к сопернику нечасто встретишь. К чему эти понты??? А если учесть , что у себя дома этому "колхозу" проиграли, вообще помалкивать должны.
        Бестактно, неуважительно, да и просто неумно.
        Sylpheed
        Sylpheed
        сегодня в 09:23
        Пресс-служба - позорище команды и болельщиков.
        Alex12357
        Alex12357
        сегодня в 09:19, ред.
        Автор?Это вы у Соловьёва научились ,или это у ваше Российской нации в крови?Ко всем людям нужно относится с уважением или вас этому в школе не учили ,мне вас жаль.
        4RT
        4RT
        сегодня в 09:08
        Реально в пресс-службе 56ы сидят
        АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
        АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
        сегодня в 08:59
        зря конечно ладно бы выиграли с большим премуществом в счете ,а тут еле выстояли
        RamonCSKA
        RamonCSKA
        сегодня в 08:56
        Пресс служба Спартака , худшая в мире, всем понятно и так кого они процитировали, но это унизительно так писать
        avici_liverpool
        avici_liverpool
        сегодня в 08:54
        никакого уважения к сопернику. А то, что еле свои свинячьи ноги унесли - об этом почему бы не сделать твит
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