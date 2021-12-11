«Бернли» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Бернли» — «Вест Хэм», который состоится 12 декабря 2021 года

«Бернли»

Команда не показывает уверенных результатов и пребывает в зоне вылета, располагаясь на 18 месте с 10 набранными очками. Примечательно, что «Бернли» одержал всего одну победу в этом сезоне, что не может радовать руководство и болельщиков. Тренерскому штабу следует уделить серьезное внимание обороне, ведь команда уже пропустила 21 мяч при 14 забитых. В игре с «молотобойцами» клубу «Бернли» не сможет рассчитывать на одного травмированного исполнителя, а участие еще нескольких находится под вопросом.

04 декабря «Бернли» проиграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (0:1), а первого числа разошелся миром с «Вулверхэмптоном» (0:0).

«Вест Хэм»

Лондонцы находятся в неплохой форме, особенно после победы над бывшим лидером АПЛ . На данный момент «Вест Хэм» занимает четвертое место в турнирной таблице и имеет в активе 27 набранных очков. Матч против аутсайдера чемпионата не стоит рассматривать как «легкую прогулку», а следует исключить недооценку соперника и побороться за победу, которая принесет важные три пункта в борьбе за зону Лиги Чемпионов.

09 декабря «Вест Хэм» проиграл ничего не решающий матч Лиги Европы с «Динамо» Загреб (0:1), а четвертого числа вырвал победу у «Челси» в чемпионате Англии (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бернли» – 3.71

Ничья – 3.78

Победит «Вест Хэм» – 2.05

Статистика

Шесть из десяти последних матчей «Бернли» завершились ничейным результатом

«Вест Хэм» одержал победы в шести из десяти последних встречах на выезде

«Вест Хэм» выиграл две последние игры у «Бернли»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на «Вест Хэм», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. «Молотобойцы» показывают высокий уровень игры и по праву располагаются на четвертом месте в турнирной таблице. У хозяев будет мало шансов зацепиться за очки в этом поединке.