«Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид, который состоится 12 декабря 2021 года

«Реал» Мадрид

«Королевский клуб» под руководством итальянского специалиста Карло Анчелотти достиг пика своей формы в нынешнем сезоне, выиграв свою группу в Лиге Чемпионов. Коллектив также регулярно набирает очки и в чемпионате Испании, где является лидером с 39 очками в активе. Матч с «Атлетико» является дерби и всегда проходит на более высоком уровне нервозности и ответственности. Команде не сможет помочь два травмированных футболиста.

07 декабря «Реал» Мадрид выиграл у «Интера» в Лиге Чемпионов, а четвертого числа оказался сильнее «Реала» Сосьедад (2:0).

«Атлетико» Мадрид

Команда Диего Симеоне потратила очень много сил в Лиге Чемпионов и могла покинуть турнир, но победу в последнем туре позволила коллективу занять второе место. В чемпионате «матрасники» играют стабильно, но изредка допускают осечки в виде минимальных поражений или ничьих. «Атлетико» занимает четвертое место с 29 очками и в случае победы в предстоящем поединке может серьезно сократить преимущество «соседей» в турнирной таблице.

07 декабря «Атлетико» выиграл у «Порту» в Лиге Чемпионов (3:1), а четвертого числа уступил на своем поле «Мальорке» в чемпионате (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 2.08

Ничья – 3.6

Победит «Атлетико» Мадрид – 3.78

Статистика

«Реал» Мадрид выиграл девять последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести матчей «матрасников» завершились исходом «обе забьют»

Пять последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Атлетико» не может забить «Реалу» на выезде уже четыре матча подряд

Прогноз

Поставить на «Реал» Мадрид, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Матчи этих коллективов всегда складываются сложно, но сейчас невооруженным глазом заметно преимущество «сливочных». Прогнозируем победу команды Карло Анчелотти в один или два мяча.