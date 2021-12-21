«Верона» — «Фиорентина». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 декабря 2021, 12:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» — «Фиорентина», который состоится 22 декабря 2021 года

«Верона»

«Верона» в последнее время знаменита своей игрой на домашнем стадионе, где были обыграны несколько серьезных команд в чемпионате. На данный момент команда занимает 13 место и набрала 23 очка, но в последних поединках результаты оставляют желать лучшего. В предстоящем поединке с «Фиорентиной», которая также большую часть своих баллов набирает в домашних матчах, у коллектива будет неплохая возможность побороться за очки.

19 декабря «Верона» проиграла на выезде «Торино» (0:1), а 15 числа команда в кубке Италии проиграла «Эмполи» (3:4).

«Фиорентина»

Коллектив из Флоренции показывает хорошие выступления в последних матчах, а главным активом «Фиорентины» является Душан Влахович, который является лидером среди бомбардиров Серии А. Клуб занимает шестое место в турнирной таблице и старается не выпадать из первой шестерки, стараясь стабильно набирать очки. Матч с «Вероной» будет важным для обоих коллективов и результат выйдет на передний план, обойдя зрелищность.

19 декабря «Фиорентина» не смогла на своем поле обыграть «Сассуоло» (2:2), а 15 числа в кубке Италии одолела «Беневенто» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» – 3.02

Ничья – 3.47

Победит «Фиорентина» – 2.48

Статистика

«Верона» проиграла три последних матча во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»

«Фиорентина» выиграла четыре из пяти последних матчей с «Вероной» на выезде

Пять из шести последних матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.714. Команды очень часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз также не обойдется без большого количества голов. Прогнозируем результативный поединок.