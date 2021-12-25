«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас», который состоится 26 декабря 2021 года
«Тоттенхэм»
После прихода Антонио Конте заметно прибавил в результатах и не проигрывает уже несколько матчей в АПЛ. Коллектив занимает седьмое место с 27 очками и уже не выглядит так безнадежно, как в начале сезона. «Тоттенхем» все еще имеет примерно одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей (18:19), что постарается исправить в ближайшее время, продолжая стабильно набирать баллы.
22 декабря «Тоттенхэм» в кубке Английской Лиги обыграл «Вест Хэм» (2:1), а 19 числа сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2), имея преимущество по ходу встречи.
«Кристал Пэлас»
В последних матчах «Кристал Пэлас» не лучшим образом выступает в АПЛ, тем не менее, продолжает уверенно держаться в середине турнирной таблицы. Клуб занимает 11 позицию и набрал 20 очков, что вряд ли ему позволит бороться за самые высокие места, но обеспечить свою безопасность от зоны вылета команда сможет. Предстоящий матч со «шпорами» обещает быть напряженным и зрелищным.
15 декабря «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (2:2), а 12 числа обыграл на своем поле «Эвертон» (3:1). Оба матча прошли в рамках АПЛ.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тоттенхэм» – 1.689
- Ничья – 3.97
- Победит «Кристал Пэлас» – 5.19
Статистика
- «Тоттенхэм» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Кристал Пэлас» выиграл только две встречи из десяти выездных поединков
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Тоттенхэм» выиграл четыре последних домашних поединка у «Кристал Пэлас»
Прогноз
Поставить на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.689. «Шпоры» показывают стабильные результаты и домашний матч с середняком АПЛ не должен стать проблемой для команды Конте, чтобы набрать очередные три очка.