«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 декабря 2021, 10:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас», который состоится 26 декабря 2021 года

«Тоттенхэм»

После прихода Антонио Конте заметно прибавил в результатах и не проигрывает уже несколько матчей в АПЛ . Коллектив занимает седьмое место с 27 очками и уже не выглядит так безнадежно, как в начале сезона. «Тоттенхем» все еще имеет примерно одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей (18:19), что постарается исправить в ближайшее время, продолжая стабильно набирать баллы.

22 декабря «Тоттенхэм» в кубке Английской Лиги обыграл «Вест Хэм» (2:1), а 19 числа сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2), имея преимущество по ходу встречи.

«Кристал Пэлас»

В последних матчах «Кристал Пэлас» не лучшим образом выступает в АПЛ , тем не менее, продолжает уверенно держаться в середине турнирной таблицы. Клуб занимает 11 позицию и набрал 20 очков, что вряд ли ему позволит бороться за самые высокие места, но обеспечить свою безопасность от зоны вылета команда сможет. Предстоящий матч со «шпорами» обещает быть напряженным и зрелищным.

15 декабря «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (2:2), а 12 числа обыграл на своем поле «Эвертон» (3:1). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 1.689

Ничья – 3.97

Победит «Кристал Пэлас» – 5.19

Статистика

«Тоттенхэм» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Кристал Пэлас» выиграл только две встречи из десяти выездных поединков

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Тоттенхэм» выиграл четыре последних домашних поединка у «Кристал Пэлас»

Прогноз