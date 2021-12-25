Рождественское чудо, итальянская Шакира и мощное желание «Спартака». Футбольный мир празднует

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25 декабря 2021, 11:31

Время семейных встреч.

«Спартак» решил, что день рождения хорошего парня можно праздновать дважды, и загадал желание накануне Рождества, которое 11 из 15 православных церквей, к слову, празднуют как раз 25 декабря по григорианскому календарю:

The Europa League trophy https://t.co/OiYYC2Dona — FC Spartak Moscow 🎄 (@fcsm_eng) December 24, 2021

Под желанием шутки о финале «Спартак» — «Барселона». Мечтать не вредно, как говорит Федун, когда Газизов требует у него 10 % акций «красно-белых».

Королевское семейство из Манчестера поздравляет миллионы поклонников Роналду с Рождеством большой семейной фотографией. Любопытный факт – на фото не 14 человек, а на двойню больше – еще два наследника Криштиану растут в животе у его невесты, в 2022-м году португалец получит еще двоих игроков в домашнюю футбольную команду, в семье будет шестеро детей. Не считая племянников и племянниц, они тоже на фото:

А Иммобиле в праздничный вечер развлекали домашние артисты во главе с римской Шакирой – Джессика Мелена, хотя уже мама троих немаленьких деток, выглядит, как студентка первого курса, и обожает танцевать:

А вот и фотография «фамильи» чемпиона Европы «при параде»:

Футболист года по версии известного британского издания празднует Рождество с семьей. Дочерей Роберта украшенная елка и подарки под ней интересуют явно больше, чем семейное фото.

А если серьезно, то Роберт с женой Анной всегда так фотографируют детей, чтобы не было видно лиц. Странное суеверие, ведь на различных мероприятиях Клару и Лауру уже сотни раз фотографировали.

Гюндоган нашел любовь в Италии – Сара Арфауи тоже сфотографировалась на фоне новогодней елки:

Christmas with Ilkay and Sara! 💙🎄 pic.twitter.com/50nnL87EDC — City Xtra (@City_Xtra) December 24, 2021

Обамеянг, конечно, как был с юности – еще в Милане, непростым парнем, так и остался. Даже в пост о сочельнике дописал хештег о том, что семья важнее, явно намекая на проблемы в отношениях с «Арсеналом»:

Бекхэм обожает Рождество, жарит каштаны и попадает в ноты, напевая праздничную песенку. Правда, бывшая певица Виктория троллит его вокальные старания, на что получает ответ: «Извините, Адель». Еще забавно, что женушка, похоже, урезает вино из каждодневного рациона Дэвида, вдруг в семье был ирландский дедушка:

Очень, очень странно, что младшие дети Де Брюйне не сильно похожи на его старшенького – Александра Зинченко, в жену пошли:

Любители домашних животных оценят фотосессию Диогу Жоты, ведь там не только фото семьи, но и собачек:

У Месси, судя по фото, нет настроения праздновать. Так тоже бывает, ведь впервые за много лет оказался вдали от родной Барселоны в холодном Париже, который хорош для краткосрочного посещения солнцелюбивым аргентинцем, но оказался мрачнее для работы и постоянной жизни:

Неплохо, когда в семье под Новый год есть высокий парень, вроде Тибо Куртуа – всегда поможет нарядить верхушку елки:

Одна из самых семейных фотографий вечера – без профессиональных фотографов, позирования и обработки снимка, получилась у Эдерсона:

👍🏻 from Ederson and family! 😅🎄 pic.twitter.com/oUb7eh8GdC — City Xtra (@City_Xtra) December 24, 2021

Хотя ничего против «инстаграмных» фото не имеем – снимки помогают коллекционировать воспоминания о приятном времени с близкими людьми. Причем в этот раз для некоторых футболистов АПЛ , и «Ливерпуля» в частности, Рождество необычное.

Судя по этому фото, у Жозе Марио Моуриньо было немного шансов стать профессиональным голкипером – вряд ли он выше ростом, чем отец. Зато еще в Манчестере помогал отцу в тренерском штабе, а теперь стал фанатом «Ромы», судя по праздничному свитеру. Гол Шомуродова не помог «волкам» обыграть «Сампдорию», но праздничное настроение Жозе ничья не испортила:

Луис Суарес прекрасно ладит со своими детками. Помним, как выходил из карантина после коронавируса и с каким энтузиазмом его встречала дочь. Хорошо, что все живы и здоровы, уругваец может отвлечься от футбольных проблем «Атлетико» в кругу семьи:

Так же поступает и мексиканский снайпер «Вулвз» Рауль Хименес. Он благодарен провидению, что сложная травма черепа не привела к непоправимым последствиям, еще и в футбол вернулся с голами и ассистами, как умеет. А домашние любимцы и дети умеют сделать фотографии веселее:

Куда ж Рождество без оленей и Санты? Патрис Эвра не мог пройти мимо возможности зажечь, но поскольку святой Клаус 21 века не хочет вламываться в дома и эксплуатировать роты оленей, то легенда МЮ ограничился одним транспортным средством. Безумный старичок, как обычно, «любит эту игру»:

А на десерт оставили «рождественское чудо», как в семье футболиста Дэнни Ходжсона назвали события последних дней. 26-летний нападающий когда-то был одноклубником вратаря МЮ Хендерсона, но много лет играл в Австралии, был лучшим снайпером своей команды во втором дивизионе, работает персональным тренером.

Он возвращался домой после встречи с командой, и на железнодорожном вокзале его неожиданно без причины атаковал со спины 15-летний подросток. Проломил череп одним ударом. Дэнни оказался в коме, а его родители, которые живут в США , не могли к нему прилететь из-за ковидных ограничений и нехватки финансов на дорогой частный рейс.

Австрийцы выдали им визу на три месяца, а футболисты АПЛ скинулись на перелет чартерным рейсом. Хотя врачи очень осторожно оценивали перспективы, Дэнни, которого после той истории персонально поддержал видео-обращением Роналду, пошел на поправку и на Рождество его отпустили из больницы.

В будущем увидим Ходжсона на «Олд Траффорд», куда его уже пригласили. 17 непростых недель лечения прошли успешно, смог отпраздновать с семьей и уснуть в своей постели. Надеемся, судебная система Австралии справится с задачей наказать несовершеннолетнего преступника за жестокость к незнакомому человеку, а у Дэнни и его семьи теперь все будет в полном порядке: