«Cпартак» загадал на Рождество победу в Лиге Европы

Пресс-служба «Спартака» поучаствовала в опросе от дортмундской «Боруссии» на тему «Что я хочу на Рождество». Свой ответ «Спартак» опубликовал в англоязычном твиттере.
«Победу в Лиге Европы», — написал «Спартак».
«Спартак» вышел из группы Лиги Европы с первого места. Соперниками красно-белых были «Наполи», «Лестер» и «Легия». «Спартак» попал в 1/8 финала турнира и узнает своего соперника в феврале.
"Пролетит Спартак с мечтою,
Кислород им перекрою!" -
Возмущался Дед Мороз,
Про федуненский запрос:
"Вы же к Санте обратились,
К Рождеству их преклонились!
Я об вашей ворожбе,
Отпишу всё ВВП!"
"Пролетит Спартак с мечтою,
Кислород им перекрою!" -
Возмущался Дед Мороз,
Про федуненский запрос:
"Вы же к Санте обратились,
К Рождеству их преклонились!
Я об вашей ворожбе,
Отпишу всё ВВП!"