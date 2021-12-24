«Cпартак» загадал на Рождество победу в Лиге Европы

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вчера, 20:18

Пресс-служба «Спартака» поучаствовала в опросе от дортмундской «Боруссии» на тему «Что я хочу на Рождество». Свой ответ «Спартак» опубликовал в англоязычном твиттере.

«Победу в Лиге Европы», — написал «Спартак».

«Спартак» вышел из группы Лиги Европы с первого места. Соперниками красно-белых были «Наполи», «Лестер» и «Легия». «Спартак» попал в 1/8 финала турнира и узнает своего соперника в феврале.