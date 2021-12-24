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«Cпартак» загадал на Рождество победу в Лиге Европы

вчера, 20:18

Пресс-служба «Спартака» поучаствовала в опросе от дортмундской «Боруссии» на тему «Что я хочу на Рождество». Свой ответ «Спартак» опубликовал в англоязычном твиттере.

«Победу в Лиге Европы», — написал «Спартак».

«Спартак» вышел из группы Лиги Европы с первого места. Соперниками красно-белых были «Наполи», «Лестер» и «Легия». «Спартак» попал в 1/8 финала турнира и узнает своего соперника в феврале.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 11:51
До рождества ещё далеко, рано загадывать.
g7ffemec64kq
g7ffemec64kq
сегодня в 04:22
Было бы здорово, но что-то не верится в такое чудо
ABir
ABir
сегодня в 03:52
Для начала надо постараться пройти следующего соперника
ОПС
ОПС
сегодня в 03:20
Надо не гадать, а на поле все силы отдать.
Tostao
Tostao
сегодня в 00:08
Роковая ошибка

"Пролетит Спартак с мечтою,
Кислород им перекрою!" -
Возмущался Дед Мороз,
Про федуненский запрос:
"Вы же к Санте обратились,
К Рождеству их преклонились!
Я об вашей ворожбе,
Отпишу всё ВВП!"
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 23:58
Мозгов себе попросите
161регион
161регион
вчера в 22:39
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:22
    Санта.........после прочтения данного сообщения......
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 22:12, ред.
    Опрос на тему "Что я хочу на Рождество" Пресс-служба Спартака" "Победу в ЛЕ". Финальный матч ЛЕ в мае, придется либо Рождество на май перенести, либо финал ЛЕ на Рождество. Уж коль опрос проводила "Боруссия" Дортмунд, написали бы к примеру "хотим на Рождество: Эрлинг Холланд разрывает контракт с "БД" и переходит в "Спартак". А ежели серьезнее, то как-то с некоторым "страхом" открываешь новости, в которых пресс-службы наших клубов выдают очередной креатив.
    протон
    протон
    вчера в 22:00
    Руй вам а не Трофей, так нравилась команда при Виктории, и он принес в кои то веки Виктории в европе, с женой и дочкой сидел болели! Игра была класс! да даже в рпл, даже в том 0-3 с сочи, ИГРА была! А теперь малахов будет без опыта, это взрыв мозга, какой там европу! Сразу же вылетят, сомневаюсь что он их за 3 сбора зимних научит что и как он хочеь
    Сп62
    Сп62
    вчера в 21:45
    Зато все улыбнулись.
    112910415
    112910415
    вчера в 21:35
    красивая сказка )
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 21:32
    Надо загадывать реальные желания
    Cat01
    Cat01
    вчера в 21:14
    Какие страшные сны
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 21:14
    У болельщиков "Спартака" тоже есть желания:
    4RT
    4RT
    вчера в 21:13
    Разогнать пресс-службу Спартака
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 21:11
    Лучше помолчать будет
    LAISMEN
    LAISMEN
    вчера в 21:01, ред.
    Одного желания мало. Всем понятно что это достичь архисложно. Но побаловать себя мечтами на Новый год не грешно
    протон
    протон
    вчера в 20:37
    Дед Мороз в кубках не разбирается и подарит, по доброй традиции, кубок Матч Премьер)
    С Руем может и выйграли бы. А с новым, не помню как, вылетят в первом же раунде
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 20:31
    Фантазии на Рождество это не к добру
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 20:23
    Тут надо разобраться кто загадал, федун, зарема или спартак, это разные вещи а Рождество у нас не завтра а аж 7 января 2022 года.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 20:19
    Сиалекс, а что, а вдруг?
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