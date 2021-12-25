«Серкль Брюгге» — «Брюгге». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 декабря 2021, 13:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Серкль Брюгге» — «Брюгге», который состоится 26 декабря 2021 года

«Серкль Брюгге»

На старте нынешнего сезона «Серкль Брюгге» находился в зоне вылета и практически не набирал очков. Однако в последние месяцы команда смогла найти свою игру и только в прошлом туре прервала свою победную серию в чемпионате из нескольких матчей. Перед стартом очередного тура клуб занимает 14 место с 22 очками и только на три балла опережает зону вылета. Коллективу следует продолжать бороться за очки в каждом поединке, чтобы обезопасить себя от понижения в классе по итогам сезона.

18 декабря «Серкль Брюгге» проиграл на выезде лидеру «Юнион Сент-Жиллуаз» (2:3), а 14 числа оказался сильнее «Серен Юнайтед» (2:0).

«Брюгге»

Чемпион Бельгии прошлого года не так убедительно выглядит, как в прошлом году и уже завершил свои выступления в еврокубках, заняв последнее место в группе Лиги Чемпионов. В высшей лиге Бельгии команда идет на втором месте и набрала 40 очков, отставая от лидера на шесть пунктов, что отыгрывается не так сложно. Поединки с «Серкль Брюгге» всегда принципиальны для коллективов, а поэтому стоит ждать упорную борьбу до финального свистка.

23 декабря «Брюгге» выиграл в кубке Бельгии у «Оуд-Хеверли» (4:1), а 19 числа команда разошлась миром в чемпионате с «Андерлехтом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Серкль Брюгге» – 4.3

Ничья – 3.95

Победит «Брюгге» – 1.76

Статистика

Оба коллектива проиграли по три из десяти последних матчей в основное время во всех турнирах

«Серкль Брюгге» забивал в восьми из десяти домашних встреч за последнее время

Четыре последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Брюгге» выиграл восемь из десяти последних матчей с «Серкль Брюгге»

Прогноз

Поставить на победу «Брюгге», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.76. «Серкль Брюгге» показывает неплохие результаты, однако имеет плохую статистику личных встреч с соперником. Прогнозируем победу «Брюгге» и в этом поединке.