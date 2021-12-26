Осинькин о Сергееве и Пруцеве: «Нет смысла уходить ради того, чтобы уйти»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал вероятность переходов в другие клубы футболистов команды и .

Официальных предложений в клуб вроде бы еще не приходило. Сегодня общался с нашим спортивным директором Сергеем Корниленко. Но мы понимаем, что на определенном уровне разговоры ведутся.

Скажу так: эта часть сезона для нас была достаточно удачная. Ребятам нет смысла уходить во все команды при наличии предложений ради того, чтобы только уйти, но, конечно, есть топ-клубы, где возможности совсем другие.

Мы не можем чинить Сергееву и Пруцеву препятствий. «Крылья Советов» – клуб, где мы развиваем футболистов. Если будем пытаться их удержать, то они не будут понимать свои цели, для чего им прогрессировать.

Хотя, повторю, пока еще ничего не решено: и клуб, и люди еще должны принять свое решение.