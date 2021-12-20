Ошибка Алиссона и судейский скандал. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» устроили битву

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20 декабря 2021, 00:09

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» выдали спектакль вместе с судьей. «Соккер.ру» — о матче, который взбудоражил всех.

Сложные условия

«Тоттенхэму» и «Ливерпулю» пришлось играть посреди хаоса, который воцарился в Премьер-Лиге в последние недели. Матчи массово переносятся из-за положительных тестов на коронавирус в разных командах. И это уже вызывает раздражение и непонимание в рядах то одних, то других клубов.

Вслед за Микелем Артетой, который раскритиковал лигу за непоследовательность и отсутствие четких критериев, когда матч переносится, а когда проводится, это сделал и Томас Тухель, чей «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», лишившись пяти человек из-за коронавируса. Когда другие матчи при аналогичных обстоятельствах отменялись, матч «синих» с «волками» решили проводить.

Томас Тухель:

Не знаю, насколько мы были близки к отмене матча. Мы тяжело готовились, потому что несколько дней подряд выявлялся коронавирус в наших рядах. А потом мы ехали все вместе три часа, вместе обедали и узнали о положительном тесте Жоржиньо. Люди обеспокоены тем, что ехали в одном автобусе и ужинали с теми, кто оказался зараженным. Видимо, этого было недостаточно, чтобы отменить матч. И мы его провели. Но нельзя требовать стопроцентной концентрации. О спокойствии тут не идет речи. К нам сегодня постучали в дверь в 8.30, чтобы провести еще один тест. О чем никто не знал. Я высказал свое мнение, и вы можете делать, что хотите. Я не могу сравнивать ситуацию с другими. Речь лишь про нас. Мы говорим о защите игроков и безопасности, но это небезопасно. Я не удивлюсь, если после следующего теста у нас будут новые положительные результаты. Как мы это прекратим, если сидим вместе в автобусе, вместе едим и проводим время так, будто ничего не происходит? Меня не сильно беспокоят следующие игры. Я забочусь о следующих тестах и здоровье игроков. Сегодня мы позволили сыграть 30 минут Ковачичу, который десять дней болел коронавирусом. Мы заставляем его играть, но кто берет на себя ответственность? Канте провел одну тренировку, Чалоба – две.

Тому же «Тоттенхэму» пришлось пропустить три матча, закрывать на три дня тренировочную базу, чтобы остановить распространение коронавируса в команде, где было поставлено девять положительных диагнозов, причем болели и футболисты основной команды, и персонал, и игроки молодежного состава. Антонио Конте даже приходилось корректировать сам ход тренировок, чтобы подстроиться под новые реалии.

И к очной встрече «Тоттенхэм» с «Ливерпулем» пришли с потерями в составе, вызванными коронавирусом. Им не удалось выставить оптимальные составы. Хотя коронавирусные потери «красных» казались более существенными: ван Дейк, Фабиньо, Тьяго, плюс простудившийся Хендерсон. Так что на поле впервые вышел в матче АПЛ 19-летний Тайлер Мортон, которому было десять дней от роду, когда в лиге дебютировал его нынешний напарник по полузащите Джеймс Милнер.

Огненный тайм

Надо заметить, что накопившийся ком проблем не стал сдерживать соперников. Обе команды выдали сумасшедший первый тайм, который изобиловал опасными моментами и голевыми шансами с обеих сторон. Рвал и метал Харри Кейн, хотя чисто статистически острее тайм завершил «Ливерпуль», который за первые 45 минут пробил в сторону ворот Льориса 12 раз, пять из них попав в створ.

У «Тоттенхэма» всего было пять попыток и три из них – точные. А владение мячом держалось на уровне 70 процентов у «Ливерпуля». Но ему пришлось отыгрываться. Ведь Кейн открыл счет на 13-й минуте. Восстановил равновесие на 35-й Жота с подачи Робертсона.

Развязка с ошибкой

Фестиваль упущенных возможностей и острых моментов продолжился во втором тайме. В этих качелях удача повернулась лицом к «Ливерпулю», лихую размашистую, но немного сумбурную атаку которого точным ударом завершил Робертсон. Были сомнения по поводу игры рукой Салаха в ходе розыгрыша, но ВАР утвердил гол.

А завершились результативные действия грубой ошибкой вратаря «Ливерпуля» Алиссона, который мог спокойно перехватить передачу в сторону Сона, но промахнулся и позволил корейцу сравнять и установить окончательный счет. Однако все эти безумные моменты, обмен голами и колоссальное напряжение в матче затмили другие события, которые в отличие от эффектной игры команд станут негативной стороной встречи. Это судейство.

То желтая, то красная

Все могло сложиться совсем иначе, если бы на 20-й минуте матча красную карточку получил Кейн. А все шансы у него на это были. Харри действительно был очень заведенным и взбудораженным в этой игре. Как оказалось, даже излишне. В своем опрометчивом подкате прямыми ногами под Робертсона он мог легко нанести тяжелую травму Эндрю.

Но рефери Пол Тирни ограничился лишь предупреждением. Уже ближе к концу тайма желтую карточку получил Юрген Клопп, у которого накипело. А свое негодование в неприемлемой для судьи форме он стал высказывать после еще одного спорного момента с падением Жоты в штрафной Льориса после, как многим показалось, фола Эмерсона.

Завершил свою тройку запоминающихся моментов судья удалением Робертсона за фол на Эмерсоне на 77-й минуте. Причем Тирни сначала показал Эндрю желтую карточку, а потом после подсказки ВАР передумал и удалил защитника, слишком агрессивно налетевшего на соперника и срубившего его. Возможно, если бы ВАР и в первом тайме посоветовал посмотреть судье эпизод с Кейном, там тоже случилось бы удаление. По всем трем эпизодам после игры высказался Клопп:

Робертсон предпринял не самую умную попытку отбора. Думаю, ему можно было показать красную карточку. Но ее заслуживал и Кейн. Это точно. Энди повезло, что его нога была в воздухе. Если бы Кейн въехал в него так, а нога была бы на газоне, то случился бы перелом. Видеоассистент решил пересмотреть эпизод с фолом Робертсона. Но чем он занимался, когда фолил Кейн? И еще был эпизод с падением Жоты в штрафной. Судья сказал мне, что Диогу нарочно остановился, чтобы заработать пенальти. Но вообще-то перед ударом любой игрок притормаживает. Нельзя нанести удар, продолжая бег.

Журналисты успели спросить о фоле и самого Кейна, но того смутила даже показанная ему желтая карточка. Дескать, не заслужил:

Меня не пугало, что судья может показать красную карточку. Мне казалось, что это был хороший жесткий отбор мяча. Наверное, на повторах все выглядит не очень, но для этого есть ВАР. В таких матчах без подобных эпизодов не бывает. Но меня даже удивила желтая карточка, потому что я сыграл в мяч.

Смотревшие игру вместе со Sky Sports Джейми Каррагер и Джейми Реднапп тоже считают, что из трех эпизодов судья ошибся в двух.

Кейн должен быть удален, — сказал Реднапп. – Когда ты вкладываешь столько силы в подкат, все выходит из-под контроля. Если бы нога Робертсона была на земле, она бы сломалась. Вряд ли это намеренный прием – он не такой игрок. Но Кейн капитан сборной Англии, и его репутация ему помогла. А эпизод с падением Жоты ужасен. Тут и ВАР, и судья все видели. Это ужасное решение. Нет ни одного зрителя или бывшего игрока, который сказал бы, что это не пенальти».

«Кейна следовало удалить, - согласился Каррагер. – Мы были разочарованы в ВАР год или два назад. Но смирились и решили, что все идет по правильному пути. А теперь думаем: в чем смысл ВАР? Роль играет не сам ВАР, а тот, кто сидит за пультом. От его трактовки все зависит. Смысл ВАР должен быть в помощи судье. Но судьи при ВАР не хотят пересматривать решения коллег на поле».