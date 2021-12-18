ГлавнаяНовостиСтратегия и тактикаРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Талалаев: «Включаем в заявку игроков, хотя знаем, что они не сыграют»

вчера, 12:28

Рулевой «Ахмата» Андрей Талалаев признался, что пытается запутать тренеров других команд перед очными матчами.

Это касается состава на игру. Самое элементарное: ты знаешь, что у тебя есть 2-3 травмированных футболиста, что они точно не будут играть, но они переодеваются, чтобы сбить оппонента.

Команда с Беришей ведь другая, правильно? Или работающая связка Поляруса и Конате? Мы их включаем в заявку, хотя знаем, что они не сыграют. Потом мы общаемся с футболистами соперника и понимаем, что это работает. Тренеры готовятся к ложному варианту.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:51
Проще-сразу технарь себе рисуют и из раздевалки не выходят от таких интриг.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 14:25
И строят в ответ глубокоэшелонированую оборону из 10 игроков?
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 14:15
И все обкакались от страха от неожиданных выходов суперзвезд Ахмата)))
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:13
Только сдал себя)))
112910415
112910415
вчера в 13:43
мелочами пренебрегать нельзя !
ДСА
ДСА
вчера в 13:32
У соперников всё же тоже не идиоты сидят.
beefs
beefs
вчера в 13:22
лучше бы тактику изучал, чем путать соперника...
Cat01
Cat01
вчера в 13:10
Это совсем плохо
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:02
А оказывается Талалаев коварный стратег и тактик.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:46
Талалаев обыкновенный мошенник.
David Young
David Young
вчера в 12:38
Интересная тактика. Не думаю что она сверх эффективна.
pele1981
pele1981
вчера в 12:36
Да уж...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:36
Это трудности футбола...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:36
Чёт понесло Талалаева.
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