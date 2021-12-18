Талалаев: «Включаем в заявку игроков, хотя знаем, что они не сыграют»

Рулевой «Ахмата» признался, что пытается запутать тренеров других команд перед очными матчами.

Это касается состава на игру. Самое элементарное: ты знаешь, что у тебя есть 2-3 травмированных футболиста, что они точно не будут играть, но они переодеваются, чтобы сбить оппонента.

Команда с Беришей ведь другая, правильно? Или работающая связка Поляруса и Конате? Мы их включаем в заявку, хотя знаем, что они не сыграют. Потом мы общаемся с футболистами соперника и понимаем, что это работает. Тренеры готовятся к ложному варианту.