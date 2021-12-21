«Севилья» может выиграть Ла Лигу впервые за 75 лет. Победы над «Атлетико» и «Барсой» помогут поверить, что это возможно

1640108211

21 декабря 2021, 20:36

Сегодня у команды Лопетеги очередной экзамен.

«Севилья» поддерживает чемпионскую интригу в Испании

«Реал» лидирует в Ла Лиге, но команда Карло Анчелотти за первый круг не сумела создать сколь-нибудь внушительный задел, и хотя традиционные конкуренты в лице «Барселоны» и «Атлетико» серьезно отстали, у «Королевского клуба» есть достойный преследователь — «Севилья». Если команда Хулена Лопетеги сегодня выиграет у «Барселоны», то сократит отставание от «Мадрида» до 3 очков. Сами «сливочные», обескровленные коронавирусом, завтра сыграют тяжелейший матч против «Атлетика» в Бильбао. Риск потери очков очень велик, а если это произойдет, то по итогам первого круга две команды в Примере будут идти вровень, пусть и по потерянным очкам.

Сегодня тот редкий случай, когда фанаты «Реала» желают успеха «Барселоне», ведь с турнирной точки зрения им выгодно, чтобы каталонцы, которых даже Карло Анчелотти не считает прямым конкурентом своей команды, притормозили главного преследователя. На сегодняшний день лидерство «Мадрида» в турнирной таблице является следствием победы над «Севильей» в очном матче, однако после досадной неудачи на «Сантьяго Бернабеу» команда Хулена Лопетеги собрала коллекцию из 9 очков трудной серии матчей, обыграв «Вильярреал» (1:0), «Атлетик» (1:0) и «Атлетико» (2:1). И как им откажешь в претензиях на чемпионство, если добавят к этим победам еще и скальп «Барселоны»?

Идут от матча к матчу и не заглядывают в таблицу

Андалусийцев нельзя назвать случайным соискателем титула в Ла Лиге, хотя эта славная команда лишь однажды была чемпионом Испании в далеком 1946 году. Зато в новейшей истории «Севилья» стабильно входит в когорту сильнейших команд своей страны, регулярно участвует в еврокубках и вошла в историю, шесть раз выиграв Кубок УЕФА /Лигу Европы в XXI веке. Успехи на внутренней арене выглядят не столь впечатляюще, однако заботливо собранная гениальным Мончи команда за два десятилетия собрала несколько третьи и четвертых мест в Примере.

О не завоеванных титулах на «Рамон Санчес Писхуан» говорить не любят, а если об этом заходит речь, то повторяют местную вариацию поговорки о шкуре не убитого медведя и стучат по дереву (международный жест). На юге Испании народ вообще суеверный, а тут еще накладывается футбольная специфика, тем более «нервионцам» ничего и никогда не доставалось просто так: они часто прыгали выше головы ради больших побед, поэтому предпочитают не дразнить удачу. Зато новоиспеченный тренер «Барселоны» Хави, когда его спросили о сопернике накануне матча с «Севильей», выпалил следующее:

«Севилья» была близка к тому, чтобы стать чемпионом в прошлом сезоне, и они сейчас в прекрасной форме, которая позволяет рассчитывать на победу в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Я вижу, насколько сейчас хороша «Севилья», они могут выиграть любое соревнование, в котором участвуют, в том числе Ла Лигу. «Севилья» стала огромным клубом, у них прекрасный состав, во многом они являются ориентиром для других команд, в частности для нас. Посмотрите, как они подписывают футболистов, как работают скауты, как встроен в эту работу тренерский штаб. Это топ-уровень.

«Севилье» пора поверить в то, что успех возможен

В прошлом сезоне «Севилья» до последнего держалась в группе лидеров: так, за пять туров до финиша команда Хулена Лопетеги отставала от лидирующего «Атлетико» всего лишь на 2 очка. А потом футболисты об этом узнали и снялись с гонки, проиграв «Атлетику», хотя заодно и «Реал» за собой потащили, сыграв 2:2 с надеющимися настичь соседей «сливочными». Пять потерянных очков в двух турах отбросили «Севилью» назад, андалусийцы первыми выпали из четверки претендентов на титул. Та ситуация раздосадовала многих в клубе и только укрепила неписанный и непреложный закон «Рамон Санчес Писхуан», где не говорят о титулах. Абсолютный запрет, как будто местный Станислав Черчесов добавил в стоп-лист это слово и все синонимы.

Никто уже не помнит, когда и при каких обстоятельствах это правило стало обязательным, но идеологом этой философии, как и почти всего в «Севилье», видимо, является Мончи. Думаю, в таком подходе одновременно скрыта сила и слабость «нервионцев». Пожалуй, в кубковых турнирах, внимание с которых постоянно переключается на рутинные дела, действительно полезно не заглядывать в завтрашний день, но я уверен, что чемпионат Испании длиной в 38 туров нельзя выиграть, если бояться статуса претендента на «золото». «Метод Мончи» отчасти снимает давление с команды, но вера в большой успех окрыляет куда сильнее. А как можно поверить в то, о чем запрещено даже думать?

Хави назвал вещи своими именами. А «Севилье» нужен новый менталитет

«Севилья» достигла своего текущего положения годами кропотливого труда, но всегда приходит момент, когда нужно сделать следующий шаг. Превратиться из клуба, в котором не говорят о титулах, в клуб, считающий их само собой разумеющейся наградой за прекрасно проделанную работу. И эта философия, эта вера должна укорениться на всех этажах клуба, потому что у «Севильи» не получится быть на равных и выше «Реала», если продолжать смотреть на него снизу вверх.

Перед глазами позитивный пример «Атлетико», который оказался на одном уровне с «Реалом» и «Барселоной», потому что Симеоне научил своих футболистов быть злыми, дерзкими и смотреть в глаза врагам без малейшего пиетета во взгляде. «Чолизм» Симеоне — это торжество ментальности, которая остается непоколебимой вне зависимости от текущих результатов. «Севилья» предпочитает прятаться в тени, но суеверия и хорошие манеры далеко не всегда становятся хорошими помощниками в футболе.

В ключевом матче первой части сезона против «Реала» «Севилья» проиграла не потому, что уступила команде Карло Анчелотти в умении играть в футбол. Скорее, как это уже бывало прежде, команда испугалась собственной прыти, не сумела развить преимущество, когда грозный соперник был в нокдауне, а во втором тайме обороняла ничью, в то время как «Мадрид» шел за победой, которой обязан в первую очередь своему неистребимому духу, а уже потом мастерству Винисиуса. «Севилья» в похожей манере вырвала 3 очка у «Атлетико» в прошлом туре, и если вслед за чемпионами грохнет проблемную «Барселону», то, возможно, они выпустят внутреннего зверя и дадут волю своим подавленным амбициям.