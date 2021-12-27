«Уотфорд» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 декабря 2021, 17:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Уотфорд» — «Вест Хэм», который состоится 28 декабря 2021 года

«Уотфорд»

Команда только в этом сезоне вернулась в АПЛ и главной ее задачей становится сохранение место в АПЛ на следующий сезон. Перед очередным туром чемпионата «Уотфорд» занимает 17 место с 13 очками и только на два пункта опережает зону вылета, что говорит о том, что клубу необходимо усиление в зимнее трансферное окно, а также корректировки от тренерского штаба. В игре с «молотобойцами» коллектив приложит все усилия, чтобы зацепиться за очки.

10 декабря «Уотфорд» уступил на выезде «Брентфорду» (1:2), а четвертого числа на своем поле проиграл «Манчестер Сити» (1:3).

«Вест Хэм»

Лондонский коллектив сильно сдал позиции за последний месяц. В пяти турах чемпионата Англии за последнее время команда смогла набрать всего пять очков, что сместило ее уже на шестую позицию. Чтобы побыстрее исправить ситуацию, «Вест Хэму» необходимо поработать над защитной линией, которая оставляет желать лучшего. Игра с одним из аутсайдеров АПЛ станет лучшей возможностью снова выйти на победный путь.

26 декабря «Вест Хэм» проиграл на своем поле «Саутгемптону» (2:3), а 22 числа вылетел из кубка Английской Лиги уступив «Тоттенхему» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уотфорд» – 3.4

Ничья – 3.55

Победит «Вест Хэм» – 2.18

Статистика

«Уотфорд» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Вест Хэм» не может выиграть уже четыре поединка на выезде

«Вест Хэм» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Уотфорда»

Пять последних встреч «Уотфорда» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. «Молотобойцы» находятся не в лучшей форме, а «Уотфорд» будет играть от обороны и много моментов болельщики вряд ли увидят. Прогнозируем низовой исход поединка.