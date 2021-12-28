«Маритиму» — «Визела». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 декабря 2021, 10:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Маритиму» — «Визела», который состоится 28 декабря 2021 года

«Маритиму»

Команда является середняком чемпионата Португалии и вряд ли может претендовать на более высокие места. «Маритиму» занимает десятое место в турнирной таблице и набрал 14 очков, что на целых 27 баллов меньше, чем у лидера «Спортинга». В последних пяти турах чемпионата коллектив набрал семь очков, но результативность оставляет желать лучше. В предстоящем матче у «Маритиму» есть хорошая возможность пополнить свой счет еще одной победой на своем стадионе.

19 декабря «Маритиму» был разгромлен «Бенфикой» (1:7), а 11 числа команда обыграла «Санта-Клару» (4:1).

«Визела»

«Визела» только с этого сезона получила повышение и играет в Примейре-Лиге Португалии. Главной задачей клуба является сохранение прописки и на данный момент он идет на 14 месте, набрав 13 пунктов. Коллектив пытается в каждом матче цепляться за очки, но смог добыть только одну победу в последних пяти поединках. В игре с «Маритиму» команде придется много времени уделять обороне, и даже ничья была бы положительным результатом в этот вечер.

23 декабря «Визела» неожиданно обыграла «Брагу» в кубке Португалии (1:0), а 19 числа в чемпионате коллектив крупно уступил «Порту» (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Маритиму» – 3

Ничья – 3.15

Победит «Визела» – 2.5

Статистика

Семь из восьми последних матчей «Маритиму» завершились исходом «обе забьют»

«Визела» проиграла всего один матч из шести последних на выезде во всех турнирах

Три из четырех последних матчей «Визелы» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Маритиму» смог забить в семи из десяти домашних поединках за последнее время

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.69. Оба коллектива нуждаются в очках и рисковать в этом поединке в первой половине точно не станут. Предполагаем, что матч закончится без голов или его исход решит один результативный момент.