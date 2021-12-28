«Маритиму» — «Визела». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Маритиму» — «Визела», который состоится 28 декабря 2021 года
«Маритиму»
Команда является середняком чемпионата Португалии и вряд ли может претендовать на более высокие места. «Маритиму» занимает десятое место в турнирной таблице и набрал 14 очков, что на целых 27 баллов меньше, чем у лидера «Спортинга». В последних пяти турах чемпионата коллектив набрал семь очков, но результативность оставляет желать лучше. В предстоящем матче у «Маритиму» есть хорошая возможность пополнить свой счет еще одной победой на своем стадионе.
19 декабря «Маритиму» был разгромлен «Бенфикой» (1:7), а 11 числа команда обыграла «Санта-Клару» (4:1).
«Визела»
«Визела» только с этого сезона получила повышение и играет в Примейре-Лиге Португалии. Главной задачей клуба является сохранение прописки и на данный момент он идет на 14 месте, набрав 13 пунктов. Коллектив пытается в каждом матче цепляться за очки, но смог добыть только одну победу в последних пяти поединках. В игре с «Маритиму» команде придется много времени уделять обороне, и даже ничья была бы положительным результатом в этот вечер.
23 декабря «Визела» неожиданно обыграла «Брагу» в кубке Португалии (1:0), а 19 числа в чемпионате коллектив крупно уступил «Порту» (0:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Маритиму» – 3
- Ничья – 3.15
- Победит «Визела» – 2.5
Статистика
- Семь из восьми последних матчей «Маритиму» завершились исходом «обе забьют»
- «Визела» проиграла всего один матч из шести последних на выезде во всех турнирах
- Три из четырех последних матчей «Визелы» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Маритиму» смог забить в семи из десяти домашних поединках за последнее время
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.69. Оба коллектива нуждаются в очках и рисковать в этом поединке в первой половине точно не станут. Предполагаем, что матч закончится без голов или его исход решит один результативный момент.