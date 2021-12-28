«Брентфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 декабря 2021, 12:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Сити», который состоится 29 декабря 2021 года

«Брентфорд»

Коллектив только первый сезон участвует в АПЛ , и команда пытается держаться в середине турнирной таблицы. «Брентфорд» занимает 13 место и набрал 20 очков, что является удовлетворительным результатом, однако для достижения своей цели необходимо продолжать работать. Матч новичка против чемпиона Англии обещает быть живым и интересным, а хозяев вполне может удовлетворить и ничейный результат.

26 декабря «Брентфорд» уступил на выезде «Брайтону» (0:2), а 22 числа с тем же счетом проиграл в кубке Английской Лиги «Челси» (0:2).

«Манчестер Сити»

«Горожане» продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице, но пропущенные подряд три мяча от «Лестера» немного настораживают болельщиков. Команда Гвардиолы набрала уже 47 очков и опережает «Ливерпуль» на шесть пунктов, при этом сыграв на одну игру больше. Чтобы сохранять свое преимущество «Манчестер Сити» нужна только победа, которая вряд ли так легко придет против амбициозного «Брентфорда»

26 декабря «Манчестер Сити» выиграл у «Лестера» (6:3), а 19 числа команда крупно обыграла на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» – 17.5

Ничья – 8

Победит «Манчестер Сити» – 1.17

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Брентфорд» забивал в семи из десяти последних матчей на своем стадионе

Девять из десяти последних матчей «горожан» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из шести последних матчей «Брентфорда» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Клуб из Манчестера очень много забивает в последних матчах, и мы предполагаем, что вероятнее всего этот поединок также не станет исключением. Прогнозируем уверенную победу команды Пепа Гвардиолы.