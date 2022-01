Хотел сменить имя на Роналду и удивил Жиру. Вундеркинд Вэйл из «Челси», который подражает Криштиану

Главный талант из нового поколения академии «синих».

После прихода в «Челси» Фрэнка Лэмпарда футболисты академии лондонского клуба стали получать всё больше и больше шансов в первой команде. Это случилось и из-за запрета на трансферы, и из-за того, что Лэмпард был сторонником развития молодых игроков. Однако после назначения Томаса Тухеля ситуация не изменилась кардинально. Трево Чалоба получил свой шанс в основной команде, проявил себя, забив несколько голов, и отметился надёжной игрой в защите, а немецкий специалист решил не покупать нового футболиста в центр обороны летом, а довериться Трево. «Челси» отчаянно хотел подписать Жюля Кунде из «Севильи», дело дошло даже до скандала между французским игроком и испанским клубом, однако трансфер всё равно не состоялся, что сыграло на руку Чалобе, который оправдал возложенные на него надежды.

Но речь пойдёт не о Чалобе, а о другом воспитаннике «синих», который моложе и ещё не прошёл испытания арендами, как Трево – это Харви Вэйл. Он родился в Хейвардс Хит (город в 58 км к югу от Лондона) 11 сентября 2003 года. Вэйл начал свою карьеру в местном клубе «Кроуборо», а затем перебрался в академию «Фулхэма». Изначально Харви выступал на позиции левого защитника, однако из-за своей универсальности тренер молодёжки «Фулхэма» ставил игрока на абсолютно разные позиции. Иногда Вэйлу приходилось играть в воротах, когда голкипер юношеского состава «дачников» был травмирован. Но позже Харви нашёл своё место на поле, начав выступать в роли центрального атакующего полузащитника. На этой позиции футболист играет и сейчас.

В 2016 году, когда Вэйлу было 13 лет, он присоединился к академии «Челси». В молодёжке «Челси» Харви сразу стал одним из лидеров. Тренеры лондонского клуба пробовали Вэйла в роли левого латераля и классического центрального полузащитника, однако в итоге футболист всё-таки вернулся на позицию «десятки».

Харви успел поиграть за молодёжные сборные Англии до 15, 16, 18 и 19 лет, забив 3 гола за 15 матчей. В сезоне 2019/20 Вэйл забил 20 голов за молодёжку «Челси», а перед началом сезона 2020/21 полузащитник отправился с «синими» на предсезонные сборы, где Фрэнк Лэмпард выпустил игрока на 20 минут в товарищеском матче против «Брайтона». В том же сезоне, продолжая выступать за молодёжную команду, Вэйл забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.

Если проводить аналогию между Харви и Мэйсоном Маунтом, который является выпускником академии «Челси», выступал на аналогичной позиции, а сейчас и вовсе считается лидером лондонского клуба, то в таком же возрасте Маунт забил 10 голов за команду «синих» до 18 лет, а после аренд в «Витессе» и «Дерби Каунти» сразу стал игроком основного состава «синих». Но можно сказать, что сейчас Вэйл не хуже Маунта в 17-18 лет. Кроме того, у Харви, как у Мэйсона, отлично поставленный дальний удар, что отмечали не только тренеры «Челси», но и доказывают его голы на футбольном поле.

Стоит отметить, что Харви уже в таком раннем возрасте отличается лидерскими качествами. Он выводил «Челси» и молодёжные сборные Англии различного возраста на поле с капитанской повязкой.

Томас Тухель старается посещать тренировки и просматривать матчи молодёжки «Челси» лично, когда у него есть время. Именно поэтому, когда в декабре в лондонском клубе произошла вспышка коронавируса и травм, Вэйл стал одним из нескольких игроков молодёжки, которых немецкий специалист привлёк к работе с первой командой. Кроме того, Вэйл находился на скамейке запасных «синих» в матче Лиги чемпионов против «Мальме», а также в игре Кубка Лиги против «Саутгемптона». Дебют Харви за «Челси» пришёлся на матч против «Брентфорда» в том же Кубке Лиги, где молодой полузащитник вышел в старте и отыграл 65 минут.

Professional debut, a dream come true 💙 Great win and fans were unbelievable 🙌 #CFC pic.twitter.com/nktf35EA9x