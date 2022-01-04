Хотел сменить имя на Роналду и удивил Жиру. Вундеркинд Вэйл из «Челси», который подражает Криштиану

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04 января 2022, 08:41

Главный талант из нового поколения академии «синих».

После прихода в «Челси» Фрэнка Лэмпарда футболисты академии лондонского клуба стали получать всё больше и больше шансов в первой команде. Это случилось и из-за запрета на трансферы, и из-за того, что Лэмпард был сторонником развития молодых игроков. Однако после назначения Томаса Тухеля ситуация не изменилась кардинально. Трево Чалоба получил свой шанс в основной команде, проявил себя, забив несколько голов, и отметился надёжной игрой в защите, а немецкий специалист решил не покупать нового футболиста в центр обороны летом, а довериться Трево. «Челси» отчаянно хотел подписать Жюля Кунде из «Севильи», дело дошло даже до скандала между французским игроком и испанским клубом, однако трансфер всё равно не состоялся, что сыграло на руку Чалобе, который оправдал возложенные на него надежды.

Начало карьеры и переход в «Челси»

Но речь пойдёт не о Чалобе, а о другом воспитаннике «синих», который моложе и ещё не прошёл испытания арендами, как Трево – это Харви Вэйл. Он родился в Хейвардс Хит (город в 58 км к югу от Лондона) 11 сентября 2003 года. Вэйл начал свою карьеру в местном клубе «Кроуборо», а затем перебрался в академию «Фулхэма». Изначально Харви выступал на позиции левого защитника, однако из-за своей универсальности тренер молодёжки «Фулхэма» ставил игрока на абсолютно разные позиции. Иногда Вэйлу приходилось играть в воротах, когда голкипер юношеского состава «дачников» был травмирован. Но позже Харви нашёл своё место на поле, начав выступать в роли центрального атакующего полузащитника. На этой позиции футболист играет и сейчас.

В 2016 году, когда Вэйлу было 13 лет, он присоединился к академии «Челси». В молодёжке «Челси» Харви сразу стал одним из лидеров. Тренеры лондонского клуба пробовали Вэйла в роли левого латераля и классического центрального полузащитника, однако в итоге футболист всё-таки вернулся на позицию «десятки».

Харви успел поиграть за молодёжные сборные Англии до 15, 16, 18 и 19 лет, забив 3 гола за 15 матчей. В сезоне 2019/20 Вэйл забил 20 голов за молодёжку «Челси», а перед началом сезона 2020/21 полузащитник отправился с «синими» на предсезонные сборы, где Фрэнк Лэмпард выпустил игрока на 20 минут в товарищеском матче против «Брайтона». В том же сезоне, продолжая выступать за молодёжную команду, Вэйл забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.

Если проводить аналогию между Харви и Мэйсоном Маунтом, который является выпускником академии «Челси», выступал на аналогичной позиции, а сейчас и вовсе считается лидером лондонского клуба, то в таком же возрасте Маунт забил 10 голов за команду «синих» до 18 лет, а после аренд в «Витессе» и «Дерби Каунти» сразу стал игроком основного состава «синих». Но можно сказать, что сейчас Вэйл не хуже Маунта в 17-18 лет. Кроме того, у Харви, как у Мэйсона, отлично поставленный дальний удар, что отмечали не только тренеры «Челси», но и доказывают его голы на футбольном поле.

Стоит отметить, что Харви уже в таком раннем возрасте отличается лидерскими качествами. Он выводил «Челси» и молодёжные сборные Англии различного возраста на поле с капитанской повязкой.

Дебют за «синих»

Томас Тухель старается посещать тренировки и просматривать матчи молодёжки «Челси» лично, когда у него есть время. Именно поэтому, когда в декабре в лондонском клубе произошла вспышка коронавируса и травм, Вэйл стал одним из нескольких игроков молодёжки, которых немецкий специалист привлёк к работе с первой командой. Кроме того, Вэйл находился на скамейке запасных «синих» в матче Лиги чемпионов против «Мальме», а также в игре Кубка Лиги против «Саутгемптона». Дебют Харви за «Челси» пришёлся на матч против «Брентфорда» в том же Кубке Лиги, где молодой полузащитник вышел в старте и отыграл 65 минут.

Professional debut, a dream come true 💙 Great win and fans were unbelievable 🙌 #CFC pic.twitter.com/nktf35EA9x — Harvey Vale (@harvey_vale) December 22, 2021

Контракт Вэйла с «Челси» истекает через 18 месяцев, поэтому «синим» нужно не повторить ошибок, которые произошли с Тино Ливраменто, который бесплатно покинул клуб и перешёл в «Саутгемптон», и Льюисом Бэйтом, который по аналогичному сценарию отправился в «Лидс». Оба этих игрока выступали вместе с Вэйлом в молодёжке «синих».

Том Джойс, тренер по физподготовке, который работал с Вэйлом, рассказывает:

Он прирожденный акробат, Харви всегда выглядит на поле легко. Он преданный своему делу и действительно трудолюбивый. Когда я учил его чему-то новому или заставлял его выполнять упражнение, Харви не останавливался, пока не сделал всё правильно. Он полон решимости, и мне это нравится. У него отличная точность паса и невероятный удар. Я верю, что Харви вскоре последует за Ливраменто [игрок, который покинул «Челси» и выступает в основном составе «Саутгемптона»] в плане регулярных выступлениях в Премьер-Лиге.

Роналду – кумир молодого таланта «Челси»

Примечательно, что кумир Вэйла понравится далеко не всем болельщикам «Челси». Харви фанатеет от Криштиану Роналду, который доставил немало хлопот лондонскому клубу. Вэйл рассказал:

В футболе моим кумиром определенно является Криштиану Роналду. Когда я был моложе, я умолял маму позволить мне сменить имя на Роналду, но, оглядываясь назад, я рад, что она не разрешила мне это сделать.

Забавный случай произошёл на одной из тренировок «Челси», когда за «синих» ещё выступал Оливье Жиру. Однажды Жиру заметил, что Вейл покидает тренировочную базу пешком, и спросил, где припаркована его машина. Однако Харви ответил, что ему ещё нельзя водить машину из-за его возраста и что он ждёт такси. Жиру удивился, потому что думал, что Вэйл старше. Такое впечатление у Оливье сложилось из-за отличной игры Харви на тренировке. Жиру без раздумий предложил Вэйлу подвезти его домой.

В нынешнем сезоне Вэйл забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи за 18 матчей в молодёжном составе «Челси». Сейчас главная задача «синих» — не упустить талантливого футболиста. И если Ливраменто ещё не так известен за пределами Англии, хотя регулярно играет в основном составе «Саутгемптона», то ошибка, которую «синие» допустили с уходом Джамала Мусиалы, дорого им обошлась. Теперь талантливый немец забивает за «Баварию» и ставит рекорды в сборной Германии, а ещё вполне может получить премию Golden Ball в ближайшие годы.

Вэйл — талант, но его ждёт ещё много испытаний, если он хочет выступать за «Челси». Харви может стать вторым Мэйсоном Маунтом или же повторить путь многих игроков «синих», которые так и не добились успеха в клубе после скитания по арендам.