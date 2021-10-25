Дюков: «Уровень ЮФЛ продолжит расти»

В понедельник, 25 октября, президент Российского футбольного союза Александр Дюков наградил победителей, призеров и лучших игроков первого сезона ЮФЛ Северо-Запад. По итогам церемонии глава РФС подвел итоги турнира:
Мы довольны итогами первого сезона межрегиональных ЮФЛ. Во-первых, это сами по себе очень интересные турниры. Так, в Северо-Западной ЮФЛ борьба за победу продолжалась до последнего тура, было очень много эмоциональных игр и красивых голов. Во-вторых, регулярные матчи с высокой интенсивностью и по принципу равный с равными, безусловно, способствуют развитию молодых футболистов.
Лига уже похожа на крупный, полноценный футбольный турнир с трансляциями на ТВ, вниманием со стороны региональной прессы, комментариями игроков и тренеров после матчей. Это способствует подготовке юных игроков к профессии футболиста.
На следующий сезон на Дальнем Востоке и Северо-Западе мы планируем проводить турнир уже в двух возрастных категориях — до 16 и до 17 лет. Также мы запустим еще несколько межрегиональных ЮФЛ в других федеральных округах страны. При этом РФС будет помогать в развитии школам, которые участвуют в ЮФЛ. Мы уверены, что уровень соревнований продолжит расти.
Бронзовые награды в ЮФЛ Северо-Запад у СШ-7 из Петрозаводска, серебро завоевала СШОР-5 Калининграда, чемпион — ЦПМФ «Балтика».