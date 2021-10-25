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Дюков: «Уровень ЮФЛ продолжит расти»

вчера, 23:49

В понедельник, 25 октября, президент Российского футбольного союза Александр Дюков наградил победителей, призеров и лучших игроков первого сезона ЮФЛ Северо-Запад. По итогам церемонии глава РФС подвел итоги турнира:

Мы довольны итогами первого сезона межрегиональных ЮФЛ. Во-первых, это сами по себе очень интересные турниры. Так, в Северо-Западной ЮФЛ борьба за победу продолжалась до последнего тура, было очень много эмоциональных игр и красивых голов. Во-вторых, регулярные матчи с высокой интенсивностью и по принципу равный с равными, безусловно, способствуют развитию молодых футболистов.

Лига уже похожа на крупный, полноценный футбольный турнир с трансляциями на ТВ, вниманием со стороны региональной прессы, комментариями игроков и тренеров после матчей. Это способствует подготовке юных игроков к профессии футболиста.

На следующий сезон на Дальнем Востоке и Северо-Западе мы планируем проводить турнир уже в двух возрастных категориях — до 16 и до 17 лет. Также мы запустим еще несколько межрегиональных ЮФЛ в других федеральных округах страны. При этом РФС будет помогать в развитии школам, которые участвуют в ЮФЛ. Мы уверены, что уровень соревнований продолжит расти.

Бронзовые награды в ЮФЛ Северо-Запад у СШ-7 из Петрозаводска, серебро завоевала СШОР-5 Калининграда, чемпион — ЦПМФ «Балтика».

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 08:31
ЮФЛ это видимо юношеская футбольная лига.
Надеюсь ее уровень растет наяву, а не в сладких снах Дюкова.
112910415
112910415
сегодня в 08:02
оптимистичные реляции - дело не хитрое
ДСА
ДСА
сегодня в 07:09
Уровень растет, но потом куда-то девается.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:13
Весьма спорное утверждение
drug01
drug01
сегодня в 00:06
Надо проверить результат
Конь 666
Конь 666 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:56
Сам придумал, сам сказал, сам поверил...
zooveterinar
zooveterinar ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:55
Как,как!!! Телегад!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:52, ред.
А как это он понял??? То что ЮФЛ существует, это конечно же хорошо 👍, но есть много Но ... . Нужен прежде всего для всех этих команд и не только тех которые существуют в ЮФЛ , но и в детских школах и академиях ,качественный тренерский корпус. Без них ЮФЛ и т.д и т.п будет просто турниром и всё. Качество тренерского штаба, как и хорошего преподовательского состава в школах институтах, университетах даёт возможность выпускать в свет ,качественный продукт который будет востребован и станет конкурентно способным между собой и легионерами. И вот это самое главное, подготовить сначала качественный тренерский корпус, который мог бы готовить такую же качественную молодёжь . А строить площадки стадионы для занятия футболом и создавать новые турниры , это конечно же очень хорошо, но всё таки без хорошего учителя и школа пуста !!! Как-то так на мой субьективный взгляд. Всем Добра !!!
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