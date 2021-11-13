ЦСКА сосед «Реала», а «Сочи» рядом с ПСЖ. В футболе отказываются от воспитанников, успехов добиваются иностранцы

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13 ноября 2021, 13:36

Демография футбольной Европы.

Воспитанников всё меньше, а легионеры даже у бедных

Умницы из CIES Football Observatory выкатили 69-е месячное исследование футбола, где не обошлось без клубов РПЛ . Речь пойдет о воспитанниках, приезжих и стабильности составов. Взяли 31 лигу, 473 команды, 12 141 футболиста. Разделены лиги на четыре категории.

Сначала топ-5, дальше шесть чемпионатов второго эшелона (португальцы, россияне, украинцы, голландцы, бельгийцы и турки). Потом средний класс – 10 лиг, и низший. Все это для удобства, суть не в разделении, а в выводах из анализа составов и изменений за последние 13 лет.

Сначала посмотрели на процент воспитанников в составах (по канонам – надо с 15 до 21 года отыграть три сезона в клубе, чтобы считаться таковым). Предсказуемо за двенадцать лет показатель упал с 23.1 до 18. Но пандемия чуточку изменила расклад, минимум был в 2018-м (17 %). Показательно также, что чем ниже класс лиги, тем больше воспитанников в составах. Процент снижается, тренд понятный.

Дальше исследователи ввели понятие «экспатриантов». Проще говоря, футболистов, воспитанных не в той лиге, чей клуб сейчас представляют. Разумеется, их процент растет, хотя тоже с началом пандемии чуточку упал, у части клубов закончились деньги. Но если в 2009-м речь шла о 34.8%, то сейчас о 41.9. Разница больше, чем в случае со снижением количества воспитанников.

Если посмотреть на уровень лиг, то снова 11 чемпионатов с РПЛ включительно держатся одного тренда – у них процент экспатриантов растет медленно, ведь изначально был высоким. А вот графики для остальных показательные – даже самые бедные поняли, что выгоднее ставить на покупных игроков приличного уровня за адекватные деньги, чем слепо доверять своим, нередко с переплатой.

Третий критерий, который интересует – стабильность состава, количество лет игроков в команде. Снова считали пропорцию, на этот раз процент новичков с 1 января любого из годов. И снова пандемия отразилась. Долгое время новичков становилось все больше и больше, дошли с 36.7% до 44.9% в 2017-м, но продержались на высоте до позапрошлого года. Теперь два года подряд спад, хотя и небольшой.

ПСЖ и «Сочи» – старики, а «Реал Сосьедад» очень молодой

Здесь нашли команды, которые значительно отличаются по возрасту игроков от среднего показателя конкретной лиги. Самый большой разрыв у «Мариуполя» из УПЛ — на целых четыре года. «Норшелланн» в Дании тоже юный. «Специя», «Динамо» Бухарест и «Штутгарт» набрали молодые составы. Не сильно помогает побеждать, хотя «Реал Сосьедад», будучи молодым, лидирует сейчас в Ла Лиге.

А если искать стариков, то на первом месте «Пирин» из Болгарии. Средний возраст их состава на 3.76 года выше, чем в целом по чемпионату. «Верес» из Ровно в УПЛ тоже выделяется, у «Бернли» старый состав по меркам АПЛ . А удивляет другое: «Црвена Звезда» и «Партизан» — старые команды. Сербы сбились с пути воспитания юных и дорогих. Попадание «Интера» и ПСЖ закономерно, а рядом «Сочи». И «Зенит» рядом – в РПЛ лидируют ветераны.

«Динамо» заметно выделяется в РПЛ по числу воспитанников

Пока Рангник собирает под крылом у «Локомотива» талантов со всей Европы, Шварц пользуется плодами академии «Динамо». Москвичи предсказуемо по проценту воспитанников (41.7% состава) выделяются от остальных в РПЛ (15.8% — средний показатель). Разрыв большой, как у «Сосьедада» в Ла Лиге, «Динамо» из Минска в Беларуси или «Сент-Этьена» во Франции.

Но это середина той таблицы, а на вершине «Жилина» — у словаков 79.2% игроков из академии, «Динамо» из Бухареста – 65.5%, и «Левски» — 59.1%. Также логично, что «Атлетик» рядом, у них 56% воспитанников, а средний показатель Ла Лиги вдвое меньше. Высоко киевское «Динамо», почти половина своих ребят – 48.3%, а средний показатель по УПЛ лишь 14.8.

Напрашивается вывод: есть конкретные клубы, где идет планомерная ставка на воспитанников, поскольку они талантливее, как Захарян и Тюкавин. В самых богатых чемпионатах практика не самая популярная – в Ла Лиге лишь 20% воспитанников, во Франции вообще 14 %, ведь школ много. У немцев показатель 12.8%, количество воспитанников говорит о тактике клуба, а не о том, что это единственно верный путь к трофеям.

«Атлетико» и ПСЖ — рай для легионеров, у ЦСКА стабильный состав

В Европе полно команд без единого воспитанника. Бывают новообразованные коллективы с богатыми владельцами. Но больших клубов в списке нет. Они появляются, когда собирают рейтинг по самому высокому проценту экспатриантов, и сравнивают с показателем всей лиги. «Лудогорец» — чемпион, 80% приезжих при 33.7% в болгарской лиге.

Дальше идет «Атлетико» — 82.6% при 38.1% в Ла Лиге. «Зальцбург», «Лилль», ПСЖ , ПСВ , «Шахтер», «Севилья», «Вулверхэмптон» и «Лейпциг» собраны по аналогичному принципу. Не удивляет, что клубы под крылом «Ред Булл» в списке. Впрочем, не стоит путать показатель ПСЖ – 75% легионеров, и того же «Шахтера» — всего 51.7.

А вот список клубов с самым низким для лиги процентом приезжих показывает, что это в основном неуспешные команды с низкими бюджетами. Наконец, осталось понять, в каких клубах держатся дольше? И тут есть одна проблема. Считают средний показатель. Тогда наличие ветеранов, что давно в команде, помогает оказаться выше всех. В Европе самый бывалый состав у ЦСКА , по 4.83 года на брата, почти вдвое дольше, чем в среднем по РПЛ .

«Шахтер», «Реал», «Атлетик», «Сассуоло», «Боруссия» М, киевское «Динамо», «Ювентус» и ПСЖ тоже в этом списке. У всех составы стабильнее, чем у конкурентов. Само по себе это мало о чем говорит, но указывает на наличие таких ребят, как Акинфеев, Щенников, Набабкин или Дзагоев. Количество лет, проведенных ими в клубе, сказывается на среднем значении. А на другом полюсе клубы, собранные наспех, как «Минай» из УПЛ или «Нижний Новгород» из РПЛ .

Закономерно также, что «Севилья» в их списке. Мончи продолжает заниматься любимым делом, собирает новый состав после продажи предыдущего. Но такая тактика опасная. «Рубин» в списке наспех собранных, как и лондонский «Арсенал», и отсутствие опыта сказывается на стабильности результатов. Пандемия лишь замедлила общие тенденции – меньше воспитанников, больше легионеров и собранных наспех составов.

А вот тренд на увеличение процента легионеров в бедных лигах напоминает, почему случаются коллапсы с клубами из топ-11 лиг в еврокубках. Многие научились играть в футбол, ставя в основу прогресса жесткую конкуренцию.