Младший брат Мбаппе получил вызов в молодёжную сборную Франции

Итан Мбаппе, младший брат нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, получил вызов в молодёжную сборную Франции до 16 лет.
14-летний Итан будет участвовать в тренировочном лагере сборной Франции U16, а также может принять участие в товарищеском матче, если таковой будет назначен.
29 декабря Итану Мбаппе исполнится 15 лет, он выступает на позиции центрального полузащитника. Для своего возраста он имеет хорошие физические данные. Его рост составляет 176 см, что всего на 2 см меньше, чем у его старшего брата. Итан выступает за молодёжную команду ПСЖ. Летом этого года он продлил контракт с парижанами до 2024-го. Кроме того, Итан, как и Килиан, является сводным братом бывшего футболиста «Ренна» Жиреса Кембо-Экоко.