Младший брат Мбаппе получил вызов в молодёжную сборную Франции

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вчера, 10:47

Итан Мбаппе, младший брат нападающего ПСЖ , получил вызов в молодёжную сборную Франции до 16 лет.

14-летний Итан будет участвовать в тренировочном лагере сборной Франции U16, а также может принять участие в товарищеском матче, если таковой будет назначен.