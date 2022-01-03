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«Вулверхэмптон» переиграл МЮ в гостях впервые с 1980 года

вчера, 23:13
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Юнайтед» в гостевом поединке 21-го тура АПЛ со счетом 1:0. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд».

«Волки» одолели МЮ на их поле впервые с 1980 года и одержали первую гостевую победу над «красными дьяволами» в истории АПЛ.

За предыдущие 10 матчей на «Олд Траффорд» «Вулверхэмптон» лишь трижды увозил ничью, остальные 7 раз он проиграл.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:30
Можно только поздравить Вулверхэмптон. Они долго ждали этого успеха.
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 01:47
Ещё один "рекорд" пал при гелевом. Любит он их..
faneng
faneng
сегодня в 01:19
Такими темпами Рангнику скоро в отставку пора будет. Игры-то нет совершенно. Он у руля МЮ уже больше месяца, а игра - нечто такое нудно-вяло-закрытое.

По мне, Сульшер был хорошим тренером. У него серебро и бронза АПЛ за прошедшие сезоны. Да, он не завоевал ни одного трофея, но игра при нем смотрелась достаточно гармоничной, живой. Гораздо лучше, чем при Моуриньо.

Главный вопрос этой осени: почему с приходом Роналду игровая модель Сульшера развалилась? Не знаю... Почему Магуайер после Евро и после прихода Роналду резко деградировал??? Тоже не знаю...
S.T.A.L.K.Е.R
S.T.A.L.K.Е.R
вчера в 23:59
Ювентус сам внизу таблицы за ЛЧ))))))
Доктор_Ливси
Доктор_Ливси
вчера в 23:50
В Ювентусе выдохнули. Пусть теперь МЮ разваливает

АХАХА
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:33, ред.
Волки сегодня на две головы выше ребят которых вышли, мячик по полю погонять, за солидные бабки, пора потолок зарплат вводить, и потолок на трансферы, а то раздули рынок, и средних игроков покупают за дорого!!! Косят под Ливерпуль, Сначала, Свистнули Эмблему, затем перегнали по титулам, но счатье не вечно, и теперь, Клоппозаменитель тренерует команду, с очками( даже больше похож на Клоппа , чем он сам, после операции на зрение) и кепкой и тоже Немец, вопрос, а готовы ли ждать ибо состав вообще не для него!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:29
Спрашивать у Рангника когда же он сделает из МЮ "Спапсан" к успеху не приведут:
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:25, ред.
Главная загадка мироздания и Волки, связаны!))
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 23:25
Опять статистика ниочем
За всю историю АПЛ, Вулверхэмптон сыграл в ней всего восемь сезонов
И только последнее время превратился в крепкого середняка, а раньше был типичной командой лифтом, залетая рикошетом в АПЛ и тут же вылетая
зигзаг
зигзаг
вчера в 23:24
Елагин супер комментатор.комментит так Будто финал смотришь)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:20
2 года назад Волки обыграли Сити на Этихаде без левых пен и удалений))
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