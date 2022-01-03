«Вулверхэмптон» переиграл МЮ в гостях впервые с 1980 года

«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Юнайтед» в гостевом поединке 21-го тура АПЛ со счетом 1:0. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд».
«Волки» одолели МЮ на их поле впервые с 1980 года и одержали первую гостевую победу над «красными дьяволами» в истории АПЛ.
За предыдущие 10 матчей на «Олд Траффорд» «Вулверхэмптон» лишь трижды увозил ничью, остальные 7 раз он проиграл.
По мне, Сульшер был хорошим тренером. У него серебро и бронза АПЛ за прошедшие сезоны. Да, он не завоевал ни одного трофея, но игра при нем смотрелась достаточно гармоничной, живой. Гораздо лучше, чем при Моуриньо.
Главный вопрос этой осени: почему с приходом Роналду игровая модель Сульшера развалилась? Не знаю... Почему Магуайер после Евро и после прихода Роналду резко деградировал??? Тоже не знаю...
По мне, Сульшер был хорошим тренером. У него серебро и бронза АПЛ за прошедшие сезоны. Да, он не завоевал ни одного трофея, но игра при нем смотрелась достаточно гармоничной, живой. Гораздо лучше, чем при Моуриньо.
Главный вопрос этой осени: почему с приходом Роналду игровая модель Сульшера развалилась? Не знаю... Почему Магуайер после Евро и после прихода Роналду резко деградировал??? Тоже не знаю...