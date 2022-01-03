«Вулверхэмптон» переиграл МЮ в гостях впервые с 1980 года

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вчера, 23:13

«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Юнайтед» в гостевом поединке 21-го тура АПЛ со счетом 1:0. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд».

«Волки» одолели МЮ на их поле впервые с 1980 года и одержали первую гостевую победу над «красными дьяволами» в истории АПЛ .

За предыдущие 10 матчей на «Олд Траффорд» «Вулверхэмптон» лишь трижды увозил ничью, остальные 7 раз он проиграл.