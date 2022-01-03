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Игроки «Арсенала» удалялись больше других в АПЛ под руководством Артеты

вчера, 17:15

Футболисты лондонского «Арсенала» удалились 11 раз с момента назначения наставником команды испанского специалиста Микеля Артеты. Это на 4 красные карточки больше, чем у ближайшего преследователя лондонской команды по этому показателю в АПЛ.

Удаление защитника «Арсенала» Габриэля в поединке 21-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» стало для «канониров» 100-м в турнире. Это также наивысший показатель среди всех команд лиги. Под руководством Артеты игроки «Арсенала» заработали 11 красных карточек в 78 матчах АПЛ.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:56
Ну один Джака чего стоит....
протон
протон
вчера в 17:21
Дядя Артета а научи плохому?!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:18
Жёсткие там ребята играют!
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