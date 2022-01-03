Игроки «Арсенала» удалялись больше других в АПЛ под руководством Артеты

Футболисты лондонского «Арсенала» удалились 11 раз с момента назначения наставником команды испанского специалиста Микеля Артеты. Это на 4 красные карточки больше, чем у ближайшего преследователя лондонской команды по этому показателю в АПЛ.
Удаление защитника «Арсенала» Габриэля в поединке 21-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» стало для «канониров» 100-м в турнире. Это также наивысший показатель среди всех команд лиги. Под руководством Артеты игроки «Арсенала» заработали 11 красных карточек в 78 матчах АПЛ.