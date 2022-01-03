Игроки «Арсенала» удалялись больше других в АПЛ под руководством Артеты

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вчера, 17:15

Футболисты лондонского «Арсенала» удалились 11 раз с момента назначения наставником команды испанского специалиста . Это на 4 красные карточки больше, чем у ближайшего преследователя лондонской команды по этому показателю в АПЛ .